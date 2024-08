Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

A chiunque può essere capitato di avvistare delle blatte in casa e, di conseguenza, allarmarsi per una possibile infestazione.

Ma quali sono le specie di blatte “da temere”? Ecco come riconoscerle e difendersi da loro.

Blatte in casa: le più infestanti

Le blatte, comunemente note come scarafaggi, sono insetti diffusi in tutto il mondo e alcune specie hanno sviluppato la capacità di infestare ambienti umani. In Italia, si possono catalogare cinque specie tra le principali responsabili di gravi invasioni: si tratta della Blatta orientalis, della Blattella germanica, della Supella longipalpa, della Periplaneta americana e, recentemente, della Polyphaga aegyptiaca.

Questi insetti possono colonizzare abitazioni private, al pari d’industrie alimentari, ospedali, mense, alberghi e persino mezzi di trasporto come navi e aerei. La loro diffusione è facilitata dagli scambi commerciali, che spesso portano le blatte all’interno di edifici, nascoste in imballaggi o provenienti da ambienti già infestati.

Le blatte rappresentano un rischio per la salute umana poiché possono trasportare parassiti, causare reazioni allergiche e contaminare alimenti e superfici su cui si spostano.

La presenza delle blatte è spesso associata a condizioni di scarsa igiene o a carenze strutturali negli edifici. Sebbene ogni specie di blatta abbia specifiche preferenze ambientali, alcune condizioni favoriscono lo sviluppo di tutte le specie: umidità, disponibilità di cibo e fonti di calore.

Le blatte, infatti, proliferano in ambienti umidi e caldi, dove possono trovare facilmente rifugio e nutrimento. Negli edifici riscaldati, nei quali la temperatura rimane costante e sono presenti molti nascondigli e cibo, le infestazioni possono diventare rapidamente gravi.

Affrontare le infestazioni di blatte

Gli scarafaggi sono prevalentemente insetti notturni: durante il giorno si nascondono in crepe, sotto i battiscopa o in altri anfratti, specialmente se vicini a fonti di calore e umidità come frigoriferi, tubi dell’acqua calda, piani cottura e forni.

Per verificare la presenza di blatte in un edificio, è possibile compiere un’ispezione visiva o utilizzare trappole collanti. In base al numero d’insetti osservati, o rimasti appiccicati alle esche, si potrà monitorare l’infestazione.

Tuttavia, la prevenzione è sempre fondamentale per evitare situazioni difficili da gestire. Mantenere puliti e ordinati i locali, sigillare ermeticamente i punti di annidamento e passaggio, installare griglie metalliche a maglia fine negli scarichi, stuccare crepe e fessure, e prestare attenzione agli imballaggi provenienti dall’esterno sono tutte misure cautelative efficaci. Queste azioni possono impedire alle blatte di stabilirsi e riprodursi all’interno degli edifici.

Se l’infestazione è già presente, potrebbe essere necessario un intervento più mirato, in grado di combinare misure d’igiene e prevenzione con metodi di disinfestazione specifici. Le tecniche di bonifica possono variare secondo diversi fattori, come la struttura dell’edificio, le condizioni ambientali esterne, lo stato igienico e la specie di blatta coinvolta.

Per ottenere risultati ottimali, è cruciale una stretta collaborazione tra il cliente e il servizio di disinfestazione. Una sinergia che prevede un’ispezione approfondita degli ambienti per identificare i punti critici, l’implementazione delle misure preventive e di lotta alle blatte necessarie e il monitoraggio continuo, al fine di valutare l’efficacia dell’intervento.

In buona sostanza, il controllo delle infestazioni da blatte richiede un approccio sistematico che integri misure precauzionali e un’adeguata disinfestazione. Tale approccio è efficace solo quando tutte le parti coinvolte lavorano insieme per identificare e risolvere i problemi strutturali e igienici che favoriscono la presenza delle blatte.

Solo così sarà possibile ridurre al minimo i rischi sanitari associati a questi insetti e garantire un ambiente sano e sicuro per chi vive negli edifici.