Scissione 2: ci sono problemi nella produzione?

Ci sono dei problemi nella produzione di Scissione 2? Nelle ultime settimane si sono diffuse delle voci su presunti ritardi e tensioni nella realizzazione della seconda stagione della serie uscita nel 2022 su Apple TV+ e creata Dan Erickson e diretta da Ben Stiller. Sul punto, per fare chiarezza, è recentemente intervenuto lo stesso Ben Stiller, che è anche direttore esecutivo della serie. «Stiamo solo lavorando sodo per realizzare la migliore serie possibile», ha spiegato il regista e produttore.

Scissione 2: cosa ha detto Ben Stiller

Le voci trapelate nelle ultime settimane su Scissione 2 (il titolo originale è Severance) si riferivano a non meglio precisati problemi produttivi che avrebbero comportato dei ritardi nell’uscita della seconda stagione.

Il regista e produttore Ben Stiller, oltre a dichiarare che si sta attualmente lavorando per realizzare una seconda stagione all’altezza della prima, ha smentito queste indiscrezioni su Twitter. «Nessuno sta facendo casino. Stiamo seguendo la stessa scaletta di produzione lentissima che abbiamo sempre seguito», ha scritto.

The Daily Beast ha poi confermato che Beau Willimon si è aggiunto al team di sceneggiatura e produzione della serie, già composto da Dan Erickson e Mark Friedman, e che i tre stanno già lavorando insieme senza tensioni.

Quando esce Scissione 2

Ben Stiller nel tweet chiarificatore ha inoltre aggiunto che la produzione della seconda stagione ha «lo stesso obiettivo di uscita di sempre». Significa che non ci sono ritardi, insomma, e che la data di uscita prevista per Scissione 2 non è cambiata rispetto ai piani iniziali. Non è possibile sapere però di quale data si tratti, dal momento che questa non è mai stata annunciata. Le riprese della seconda stagione sono iniziate nell’autunno 2022 e dunque c’è la possibilità che i nuovi episodi escano su Apple TV+ tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024.

Scissione 2: trama e cast

Il protagonista di Scissione è Mark Scout (interpretato da Adam Scott), un dipendente della Lumon Industries. Mark e i colleghi del suo team si sono volontariamente sottoposti a una procedura di scissione che divide chirurgicamente i ricordi della vita lavorativa da quelli della vita privata.

L’obiettivo dell’intervento è raggiungere un migliore equilibrio tra vita professionale e privata, ma gli esiti sono distopici e inquietanti e lo stesso Mark inizia a metterli in discussione quando si rende conto che la Lumon e il tipo di lavoro che svolge sono al centro di un mistero dai contorni poco chiari.

Oltre ad Adam Scott, il cast di Scissione include Zach Cherry, Britt Lower, Tramell Tillman, Jen Tullock, Michael Chernus, Dichen Lachman, John Turturro, Christopher Walken e Patricia Arquette. Nel cast della seconda stagione sono previste delle new enty: si tratta di Gwendoline Christie, John Noble, Alia Shawkat, Merritt Wever, Bob Balaban, Robby Benson, Ólafur Darri Ólafsson e Stefano Carannante.