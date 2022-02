Scoppia la guerra in Ucraina e Flightradar24 va in tilt

Purtroppo quello che da giorni si temeva è successo: la Russia di Putin ha iniziato le operazioni militari in Ucraina e tutta l’attenzione internazionale è rivolta verso l’Europa dell’est. Tra le conseguenze dell’invasione c’è la chiusura dello spazio aereo ucraino a tutti i voli commerciali, cosa che ha mandato in tilt diversi siti e app di tracciamento dei voli civili.

Tutti vogliono sapere cosa sta succedendo sui cieli dell’Ucraina e servizi come Flightradar24 sono utili a saperlo perché tracciano i singoli voli civili. In tempi di pace, quindi, questi strumenti sono utili per sapere se un volo è partito, a che punto del suo viaggio è arrivato, se è già atterrato o se ha dovuto deviare dalla sua rotta prestabilita. La tecnologia ci permette di sapere tutte queste cose, comodamente dal nostro smartphone, ma non oggi perché a causa del sovraccarico di accessi Flightradar24 è andato KO. Impossibile accedere alla home page del sito, così come a tutti i suoi servizi.

Flightradar24 down: cos’è successo

Chiunque provi a connettersi al sito di FR24 quasi sempre non riesce in questo momento a farlo: l’unica cosa visibile è l’immagine che vi mostriamo in apertura. Chi è più fortunato, dopo vari tentativi riesce ad accedere al sito che, però, è così lento da essere inutilizzabile.

Flightradar si giustifica dicendo che, in questo momento, sta ricevendo un traffico 20 volte superiore al normale e sta provando ad aumentare le performance dei server, dialogando con il gestore di CDN Cloudflare, che gestisce il traffico del sito.

Flightradar24: i voli sull’Ucraina

Non riuscendo ad offrire i suoi servizi, Flightradar24 si affida a Twitter per dare agli utenti l’informazione che tutti stanno cercando: cosa sta succedendo sui cieli dell’Ucraina?

La risposta in due foto, che mostrano il traffico aereo sull’Ucraina oggi e una settimana fa: oggi nessuna icona a forma di aereo nella schermata, sette giorni fa decine.