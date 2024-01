Fonte foto: Sennheiser

Le nuove Sennheiser Accentum Plus arrivano in Italia. Le cuffie wireless over ear di Sennheiser sono state svelate in occasione del CES 2024, come parte della gamma di novità che l’azienda ha in programma per la prima parte dell’anno che comprende anche i prodotti della linea Momentum, come le Momentum True Wireless 4 e le Momentum Sport.

A distanza di qualche settimana dall’annuncio, le Sennheiser Accentum Plus sono ora pronte a conquistare i consumatori italiani puntando su ottime specifiche tecniche, con un’autonomia elevata e funzionalità utili come la cancellazione del rumore adattiva, e un prezzo da fascia alta ma sicuramente più accessibile rispetto a prodotti top di gamma.

Sennheiser Accentum Plus: caratteristiche tecniche

Le cuffie Sennheiser Accentum Plus sono di tipo over ear e sono dotate di connessione Bluetooth 5.2, con possibilità di utilizzare tutti i principali codec audio: SBC, AAC, aptX, aptX adaptive, mSBC, CVSD. L’ultima arrivata della gamma del brand promette una qualità elevata, grazie a un trasduttore da 37 mm con sensibilità di 106 dB e una frequenza compresa tra 10 Hz e 22 kHz.

Da notare la possibilità di sfruttare l’Adaptive Hybrid ANC, per la cancellazione attiva del rumore. C’è anche la Modalità Trasparenza, attivabile con un tocco, senza dover togliere le cuffie. Tramite l’app Sennheiser Smart Control, disponibile su smartphone Android e iOS, inoltre, è possibile personalizzare l’esperienza di ascolto, sfruttando le modalità Bass Boost e Podcast oltre all’equalizzatore a 5 bande.

Da notare anche la presenza del padiglione auricolare touch-enabled che consente di gestire la riproduzione e altre funzionalità con un semplice tocco. Le cuffie integrano una batteria da 800 mAh e garantiscono fino a 50 ore di utilizzo con una sola carica, con collegamento Bluetooth e ANC attiva. Per una ricarica completa servono 3 ore e mezza ma, grazie alla ricarica rapida, bastano 10 minuti di collegamento alla rete elettrica per ottenere fino a 5 ore di autonomia per l’ascolto di musica.

Sennheiser Accentum Plus: prezzo

Le nuove Sennheiser Accentum Plus arrivano in Italia con un prezzo di 229,90 euro, con possibilità di scegliere tra una versione con colorazione nera e una con colorazione bianca. Il prezzo, abbinando alle specifiche tecniche, conferma come le nuove Accentum Plus puntino a caratterizzarsi come la soluzione giusta per acquistare cuffie wireless di alta qualità e con tante funzionalità a disposizione dell’utente ma con un prezzo più accessibile rispetto ai prodotti top di gamma. Sul sito ufficiale dell’azienda, queste cuffie sono ancora “coming soon” ma la distribuzione è già partita e le cuffie saranno acquistabili presso tutti i rivenditori dei prodotti Sennheiser nel corso del mese di febbraio 2024.