Sennheiser svela tre nuove cuffie al CES 2024

Fonte foto: Sennheiser

C’è anche Sennheiser al CES 2024: l’azienda, in occasione della fiera dedicata all’elettronica di consumo ha svelato tre nuove cuffie. Debuttano, infatti, gli auricolari in-ear Momentum True Wireless 4 e Momentum Sport oltre alle cuffie wireless on-ear Accentum Plus. Per tutti e tre i prodotti, Sennheiser ha già comunicato la data e il prezzo di lancio.

Sennheiser Momentum True Wireless 4: caratteristiche e prezzo

Gli auricolari Momentum True Wireless 4 sono la nuova generazione di uno dei prodotti principali del brand. Basati sul chip Qualcomm S5 Sound Gen 2, con tecnologia Snapdragon Sound, questi auricolari possono riprodurre flussi audio codificati con il codec aptX e permettono un collegamento a latenza ridotta, grazie alla connessione Bluetooth 5.4.

Con la tecnologia Auracast, invece, un dispositivo di trasmettere audio a più accessori Bluetooth in contemporanea, uno dei quali possono essere proprio questi auricolari. Gli auricolari hanno anche l’Adaptive ANC, migliorato rispetto alla versione precedente.

In termini di autonomia, Sennheiser dichiara fino a 7,5 ore di ascolto continuo. La custodia consente anche la ricarica wireless Qi oltre che la ricarica rapida tramite USB-C. I nuovi auricolari Sennheiser arriveranno sul mercato in tre varianti (nero rame, argento metallizzato e grafite) con un prezzo di 299,99 euro. I preordini partono il 15 febbraio.

Sennheiser Momentum Sport: caratteristiche e prezzo

Ci sono poi i Sennheiser Momentum Sport, gli auricolari true wireless che l’azienda definisce “ottimizzati per il fitness“, grazie anche all’integrazione di un sensore di frequenza cardiaca fotopletismografico (PPG) e un sensore di temperatura corporea. I due sensori raccolgono dati che possono poi essere sincronizzati con tutte le principali app per l’allenamento.

C’è anche la possibilità di accedere (per la prima volta su di un prodotto non Polar) alla capacità di biosensing e di analisi dei dati di Polar, grazie all’ecosistema di app Polar Flow. Gli auricolari sono dotati di un canale di attenuazione acustica e di un design semi-aperto.

Gli utenti possono sfruttare la cancellazione adattiva del rumore oltre a una modalità trasparenza regolabile e una modalità anti-vento. Secondo Sennheiser, il nuovo trasduttore delle Momentum Sport è in grado di offrire la “migliore qualità del suono” per un auricolare sportivo Sennheiser.

C’è anche la certificazione IP55 oltre a un design anti-intasamento per gli auricolari. La custodia, invece, è certificata IP54 ed è dotata di tecnologia Qi per la ricarica wireless. L’autonomia è di 6 ore che salgono a 24 ore considerando anche la custodia.

Gli auricolari Momentum Sport arriveranno sul mercato dal 9 aprile, con prezzi di 329,99 euro e tre colorazioni (Polar Black, Burned Olive e Metallic Graphite).

Sennheiser Accentum Plus: caratteristiche e prezzo

Completano la gamma di novità in arrivo al CES le cuffie Accentum Plus, dotate di tecnologia Bluetooth 5.2 e possibilità di utilizzare i codec più diffusi, compreso aptX Adaptive. Queste cuffie hanno il padiglione auricolare touch-enabled che consente di gestire la riproduzione e altre funzionalità del dispositivo collegato con un tocco.

C’è anche l’Adaptive ANC oltre alla possibilità di sfruttare funzionalità aggiuntive come la connettività multipoint, la riduzione del vento e la tonalità laterale regolabile. Le Accentum Plus possono essere utilizzate anche con un collegamento via cavo. Le cuffie saranno in vendita dal 20 febbraio, con le colorazioni bianco e nero. Il prezzo è fissato in 229,90 euro.