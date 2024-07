Sennheiser Accentum True Wireless, scheda tecnica e prezzo

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Sennheiser

Sennheiser ha presentato ufficialmente i nuovi auricolari Accentum True Wireless già in vendita anche nel nostro paese. Parliamo di un paio di cuffie di fascia alta, con al loro interno buona parte della migliore tecnologia dell’azienda tedesca, inclusa la Cancellazione attiva del rumore ibrida, diventata ormai imprescindibile su un prodotto del genere, e la modalità TrueResponse che consente all’utente di personalizzare la riproduzione sonora in base ai propri contenuti.

Oltre a questo, non manca un occhio di riguardo verso la vestibilità del prodotto, grazie alla forma ergonomica che garantisce un utilizzo confortevole anche dopo molte ore di ascolto.

Sennheiser ACCENTUM True Wireless Auricolari - Suono cristallino con ANC ibrido, design ergonomico, durata della batteria di 28 ore, interfaccia tattile e doppio microfono - Bianco

Sennheiser Accentum True Wireless: scheda tecnica

I Sennheiser Accentum True Wireless sono auricolari in-ear con driver dinamico da 7 mm e risposta in frequenza 5 Hz – 21 kHz.

Con la modalità di Cancellazione attiva del rumore ibrida (ANC) questo dispositivo sfrutta i due microfoni MEMS su ogni cuffietta e gli algoritmi sviluppati dell’azienda produttrice, per riconoscere in automatico il rumore ambientale e ridurlo così da isolare l’utente da ciò che lo circonda. Idem per la Modalità trasparenza, che però permette comunque di mantenere la percezione dei suoni circostanti (voci incluse) senza togliere le cuffie dalle orecchie.

Sempre grazie ai microfoni in dotazione, anche per le chiamate Sennheiser promette conversazioni chiare e cristalline, eliminando i rumori di sottofondo e amplificando la voce del parlante, per una migliore qualità nella conversazione.

Collegando le cuffie allo smartphone tramite Bluetooth 5.3 LE è possibile scaricare l’app Sennheiser Smart Control (disponibile per Android e iOS) e gestire tutte le varie funzioni del device, accedere all’equalizzatore e alla modalità TrueResponse che consente di personalizzare la riproduzione sonora tramite e creare un percorso acustico in base alle proprie esigenze.

Il device è compatibile anche con l’audio wireless Auracast che può essere utilizzato per condividere l’audio con i propri amici o scoprire le trasmissioni audio pubbliche nella propria zona.

Sul fronte dell’autonomia l’azienda produttrice promette circa 8 ore di ascolto per i soli auricolari senza ANC e fino a 6 con cancellazione del rumore attiva. Utilizzando anche l’apposita custodia di ricarica, si sale fino a 20 ore di ascolto. Per una ricarica completa (tramite sistema wireless Qi o tramite USB-C) è necessaria circa 1 ora e mezza, mentre con una ricarica di soli 10 minuti è possibile ottenere fino a 1 ora di riproduzione aggiuntiva.

Presente infine la certificazione IP54, che attesta la resistenza dei soli auricolari alla polvere e agli schizzi d’acqua.

Sennheiser Accentum True Wireless: prezzo e disponibilità

Le nuove Sennheiser Accentum True Wireless sono già disponibili sul sito ufficiale di Sennheiser e su Amazon in tre colorazioni: Black, White e Blue al prezzo consigliato per il pubblico di 199,90 euro.

Sennheiser ACCENTUM True Wireless Auricolari - Suono cristallino con ANC ibrido, design ergonomico, durata della batteria di 28 ore, interfaccia tattile e doppio microfono - Bianco