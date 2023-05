Serie Honor 90 ufficiale: caratteristiche e prezzi

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Honor ha presentato ufficialmente i nuovi dispositivi della Serie 90, cioè Honor 90 e Honor 90 Pro, disponibili al momento solo in Cina anche se dovrebbero arrivare sui mercati esteri quanto prima. Sono due telefoni con specifiche tecniche da fascia medio alta e alta, tra le quali spicca sicuramente la presenza di due processori di Qualcomm: lo Snapdragon 7 Gen 1, per il modello base, e uno Snapdragon 8+ Gen 1 sul Pro, che si distingue anche per la doppia fotocamera frontale e la ricarica rapida fino a 100W.

Honor 90: scheda tecnica

Honor 90 in versione standard ha un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ (2.664×1.200 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz. Il processore è il Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 a cui si affiancano 12 o 16 GB di RAM e 256 o 512 GB di memoria di archiviazione.

Per quanto riguarda le fotocamere la scelta di Honor è ricaduta su un sensore principale da 200 MP (f/1.9), uno ultra-grandangolare da 12 MP (f/2,2) e un sensore per la profondità di campo da 2 MP (f/2,4). La fotocamera frontale, invece, è una e da 50 MP (f/2.4).

Questo smartphone ha le connessioni 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C 2.0, NFC, GPS, Glonass, Galileo e Beidou. La batteria è da 5.000 mAh con ricarica cablata a 66W. Il sistema operativo è Android 13, con interfaccia MagicOS 7.1.

Honor 90 è disponibile al momento in esclusiva per il mercato cinese in quattro colorazioni: Silver, Green, Black e Ice Feather Blue al prezzo di:

Honor 90– 12/256 GB: 2.499 yuan (329 euro)

Honor 90– 16/256 GB: 2.799 yuan (368 euro)

Honor 90– 16/512 GB: 2.999 yuan (395 euro)

Honor 90 Pro: scheda tecnica

Honor 90 Pro ha display OLED da 6,78 pollici, con risoluzione FHD+ (2.700×1.224 pixel) e refresh rate variabile fino a 120 Hz. Il processore questa volta è un Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con 12 o 16 GB di RAM e due tagli di storage da 256 iìo 512 GB, ma quest’ultimo è disponibile solo in abbinamento a 16 GB di RAM.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 200 MP (f/1.9), un sensore ultra grandangolare da 12 MP (f/2.2) e un teleobiettivo da 32 megapixel (f/2.4) con OIS e zoom ottico 2,5x. Per le fotocamere frontali, invece, troviamo un sensore da 50 MP (f/2.4) e uno per la profondità di campo da 2 MP (f/2.4), utile per l’effetto bokeh.

Le connessioni disponibili sono le stesse del precedente modello: il 5G, il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.2, l’USB-C 2.0, il chip per l’NFC e il rilevamento della posizione tramite i satelliti delle costellazioni GPS, Glonass, Galileo e Beidou.

La batteria, anche in questo caso, è da 5.000 mAh ma la potenza della ricarica cablata sale fino a 100W. Infine il sistema operativo è di nuovo Android 13 con interfaccia proprietaria MagicOS 7.1.

Honor 90 Pro è disponibile per il momento solo in Cina in quattro colorazioni: Silver, Green, Black e Ice Feather Blue al prezzo consigliato di: