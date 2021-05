3 serie simili a Fleabag

Chi è alla ricerca di una serie tv ironica e arguta, che non cade mai nell’ovvio, potrà trovare in Fleabag l’alleata perfetta per una serata all’insegna dello binge watching. Ebbene sì, lo show tiene incollati allo schermo, il tempo passa davvero velocemente tra un episodio e l’altro. E il merito è anche e soprattutto dell’autrice e protagonista Phoebe Waller-Bridge.

La serie incentrata sulle vicende di Fleabag, una donna con una vita abbastanza caotica e problematica. È impegnata a gestire il rapporto con la sua famiglia disfunzionale, fare i conti con la morte della sua migliore amica e socia in affari e a combattere i suoi problemi relazionali. Fleabag non ha filtri, ha un atteggiamento spavaldo e cerca di apparire forte anche se dentro è a pezzi. La sua visione della vita sarcastica e irriverente la rendono speciale. Insomma, la serie è incentrata su un personaggio forte, attorno a cui si sviluppa la trama. Chi ha amato Fleabag può trovare tante serie tv simili in streaming. Ecco quali sono.

Russian Doll su Netflix

Una serie simile a Flabag è sicuramente Russian Doll. Anche stavolta la protagonista principale, fulcro della trama, è una donna: lei si chiama Nadia (Natasha Lyonne) ed è bloccata in una sorta di nodo temporale, che le fa vivere continuamente il giorno del suo 36° compleanno. Questa giornata si sviluppa ogni volta in modo diverso, anche perché lei cerca di evitare morti e catastrofi, ma finisce poi sempre in altri problemi da cui non riesce a sfuggire. Nel corso della serie tv scopre di non essere sola: anche un altro personaggio sta vivendo la sua stessa situazione. Lei, proprio come Flabag, sembra avere contro tutto il mondo, ma con sarcasmo e intelligenza, tenta ogni volta di risolvere e prevenire i problemi.

La prima stagione di Russia Doll, composta da 8 episodi, è disponibile su Netflix.

La fantastica signora Maisel su Amazon Prime Video

Ecco un’altra serie tv che ha come protagonista una donna di grande personalità, La Fantastica signora Maisel, uscito a febbraio su Amazon Prime Video.

Miriam è una casalinga ebrea e vive a New York con il marito Joel, che cerca di diventare un comico famoso con scarsi risultati. Un giorno Joeal, dopo uno spettacolo fallimentare, rivela a Miriam di avere un’amante e la lascia. Lei si rifugia dalla sua famiglia, da cui riceve solo insulti e nessun appoggio.

Dopo questa incredibile delusione, un po’ per gioco e un po’ per disperazione, improvvisa uno spettacolo sulle ultime vicende della sua vita e ottiene un incredibile successo, ma viene arrestata alla fine perché mostra il seno. Quel momento però è catartico: lei capisce di voler stare su un palcoscenico. La serie è una commedia, dai tratti drammatici che vengono gestiti in modo divertente e ironico, quindi si avvicina molto a Fleabag.

Guarda La Fantastica signora Maisel su Amazon Prime Video.

Feel Good su Netflix

L’ultima serie consigliata ai fan di Fleabag è Feel Good, una serie basata sull’importanza di stare bene, condizione cruciale per ogni essere umano. Lo show, come dice il titolo stesso, affronta questa tematica attraverso la vita di Mae Martin, la protagonista assoluta. La serie tv, apparentemente leggera e spensierata, introduce temi davvero importanti: dalla tossicodipendenza, che caratterizza il passato di Mae, fino al suo sentirsi inadeguata nel mondo. Tutta la serie ruota intorno alla protagonista, proprio come le precedenti.

Si tratta di una mini-serie davvero veloce e piacevole da guardare: Feel Good è disponibile su Netflix.