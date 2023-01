Le novità di febbraio 2023 su Prime Video

Anche a febbraio 2023, come ogni mese, Prime Video si rinnova. Alcuni titoli usciranno dal catalogo: è il caso, ad esempio, della serie Streghe (disponibile fino al 6 febbraio) e dei film Benvenuti in casa Esposito (fino al 12) e 7 ore per farti innamorare (fino al 19). Ci sono però molte novità interessanti in arrivo: sono particolarmente attese la seconda stagione di Carnival Row, il film Una gran voglia di vivere con Fabio Volo e la terza stagione di Star Trek: Picard. Ma c’è di più: ecco tutti i film e le serie in uscita a febbraio 2023 su Prime Video.

I film di febbraio 2023 su Prime Video

Febbraio è il mese di San Valentino e non a caso nelle prossime settimane entreranno a far parte del catalogo di Prime Video alcuni film, vecchi e nuovi, con un taglio deliziosamente romantico: ne sono esempi Una gran voglia di vivere e Somebody I Used to Know oppure, tra i classici del passato, Il favoloso mondo di Amélie, Questo piccolo grande amore e Tutto l’amore del mondo. Ecco tutti gli altri titoli in uscita.

1° febbraio : Io e Spotty, Cattivissimo me, Cattivissimo me 2, Inside Man, È complicato, Mamma Mia!, Minions, Jason Bourne, The Bourne Identity, The Bourne Legacy, The Bourne Supremacy, The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo, Latin Lover, Il favoloso mondo di Amélie.

: Io e Spotty, Cattivissimo me, Cattivissimo me 2, Inside Man, È complicato, Mamma Mia!, Minions, Jason Bourne, The Bourne Identity, The Bourne Legacy, The Bourne Supremacy, The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo, Latin Lover, Il favoloso mondo di Amélie. 3 febbraio : Federico Chiesa – Back on Track

: Federico Chiesa – Back on Track 4 febbraio : Io sono nessuno, The Departed – Il bene e il male, The Nice Guys, Tutto l’amore del mondo.

: Io sono nessuno, The Departed – Il bene e il male, The Nice Guys, Tutto l’amore del mondo. 5 febbraio : Una gran voglia di vivere

: Una gran voglia di vivere 7 febbraio : Voyagers

: Voyagers 8 febbraio : Una donna promettente

: Una donna promettente 9 febbraio : La stranezza

: La stranezza 10 febbraio : Somebody I Used to Know, Come tu mi vuoi, Questo piccolo grande amore, Zack & Miri – Amore a… primo sesso

: Somebody I Used to Know, Come tu mi vuoi, Questo piccolo grande amore, Zack & Miri – Amore a… primo sesso 14 febbraio : Zone 414

: Zone 414 15 febbraio : L’agenzia dei bugiardi, Buona giornata, E adesso sesso, Selvaggi, South Kensington, La vita è una cosa meravigliosa, Aquaman, Rampage: Furia animale, Tre metri sopra il cielo

: L’agenzia dei bugiardi, Buona giornata, E adesso sesso, Selvaggi, South Kensington, La vita è una cosa meravigliosa, Aquaman, Rampage: Furia animale, Tre metri sopra il cielo 16 febbraio : Il grande Lebowski

: Il grande Lebowski 20 febbraio : La notte del giudizio per sempre, La scuola degli animali magici, Io rimango qui

: La notte del giudizio per sempre, La scuola degli animali magici, Io rimango qui 24 febbraio : Die Hart

: Die Hart 27 febbraio : Bullet Train

: Bullet Train 28 febbraio: La truffa dei Logan

Le serie di febbraio 2023 su Prime Video

Per quanto riguarda le serie tv e le docuserie, tra le novità più attese su Prime Video nelle prossime settimane ci sono la seconda stagione di Dinner Club, condotto da Carlo Cracco, la docuserie dedicata all’otto volte campione del mondo di MotoGP Marc Márquez, e The Consultant, thriller comico con Christoph Waltz. Ecco tutte le altre serie attese nelle prossime settimane.

1° febbraio : Love Bugs – la prima stagione.

: Love Bugs – la prima stagione. 3 febbraio : Harlem 2

: Harlem 2 10 febbraio : La fattoria Clarkson – la seconda stagione.

: La fattoria Clarkson – la seconda stagione. 14 febbraio : Demon Slayer – Kimetsu no yaiba – la seconda stagione sottotitolata.

: Demon Slayer – Kimetsu no yaiba – la seconda stagione sottotitolata. 16 febbraio : The Shield – dalla prima alla settima stagione.

: The Shield – dalla prima alla settima stagione. 17 febbraio : Dinner Club 2, Carnival Row 2, Star Trek: Picard 3, Gintama – la prima stagione.

: Dinner Club 2, Carnival Row 2, Star Trek: Picard 3, Gintama – la prima stagione. 20 febbraio : Marc marquez: All In, Sento ancora la vertigine, Lamù la ragazza dello spazio – la terza stagione.

: Marc marquez: All In, Sento ancora la vertigine, Lamù la ragazza dello spazio – la terza stagione. 24 febbraio : The Consultant

: The Consultant 27 febbraio: Overlord – la terza stagione, Island

