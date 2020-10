3 serie da guardare se sei fan di Sex and the City

Sex and the City è una delle serie tv americane più famose degli ultimi vent’anni: è andata in onda, prima su HBO e poi in tutto il mondo, a partire dal 1998. Nonostante sia passato tanto tempo dall’uscita, sono ancora tante le persone che ricordano le ambientazioni, la trama e soprattutto le attrici che hanno reso celebre il contenuto.

Lo show racconta le vicende di quattro amiche, Carrie, Miranda, Charlotte e Samantha alle prese con i propri problemi legati all’amore e alla carriera. Sullo sfondo spicca la città di New York che le vede impegnate in nuovi incontri amorosi, ma anche alla scoperta delle nuove tendenze legate alla moda e al lusso, infatti molte scene sono ambientate in pub e ristoranti eleganti della Grande Mela. La serie racconta anche le ambizioni e speranze delle giovani trentenni che si apprestano a vivere il Nuovo Millennio. Lo show è basato sull’omonimo libero di Candace Bushnell, che ha ritratto in Carrie Bradshaw il suo alter-ego. Non è certamente facile riprodurre in altre serie tv il clima e gli intrecci di Sex and the City. Nonostante ciò, molti prodotti in streaming hanno tanti aspetti in comune: vediamo quali sono.

Emily in Paris su Netflix

Iniziamo con una serie tv rivelazione dell’ultimo mese: Emily in Paris è uscita su Netflix ad ottobre 2020 e in poche settimane ha già conquistato una bella fetta di pubblico. Le similitudini con Sex and the City sono tante. Per esempio, le serie tv nascono dallo stesso autore Darren Star, che ha lavorato anche ad altri prodotti di successo tra cui Beverly Hills 90210.

Emily in Paris racconta la storia di una ragazza, interpretata dall’attrice Lily Collins, che si trasferisce a Parigi per fare carriera e qui scopre un mondo tutto nuovo ricco di fascino, tra cui un possibile nuovo amore e una migliore amica che la accoglierà nella città francese fin dalle prime puntate. Si tratta di una serie romantica proprio come Sex and the City, ma meno generazionale. Nonostante ciò non mancano continui riferimenti al vecchio show che potranno sicuramente far piacere a tutte le fan di Carrie.

La prima stagione di Emily in Paris è disponibile su Netflix.

Fleabag su Amazon Prime Video

Passiamo ora ad una serie tv irriverente ed estremamente ironica, che ha sempre come protagonista una donna. Parliamo di Fleabag, lo show creato da Phoebe Waller-Bridge. Lo show è composto da due stagioni ed è incentrato sulle vicende di una ragazza, di cui non viene svelato il nome, alle prese con i problemi, i dubbi e le incertezze di tutti i giorni.

Se Sex and the City parlava della generazione di trentenni ad un passo dall’inizio del nuovo Millennio, Fleabag saprà rivolgersi direttamente alle trentenni di oggi, indipendenti e single, forse più disilluse ma sicuramente consapevoli e coraggiose. Non manca poi il riferimento a tematiche importanti, come la famiglia di oggi, ma anche il fascino del proibito.

Insomma, siamo davanti ad una serie davvero piacevole e ricca di colpi di scena, che potrebbe conquistare chi ha amato Sex and the City. Fleabag è disponibile su Amazon Prime Video.

Valeria su Netflix

La terza serie tv incentrata sul mondo femminile è spagnola: il titolo è Valeria ed è tratta dai romanzi di Elisabet Benavent.

Anche in questo caso troviamo quattro amiche di circa trent’anni che vivono in una grande metropoli: non New York ma Madrid. Tra una cena in ristorante e un aperitivo, si confrontano sui loro problemi che si riferiscono però al periodo attuale e non alla fine degli anni Novanta.

Non borse, moda e carriera, ma affitti da pagare e improbabili appuntamenti al buio nati da un’app di dating ma anche problemi a lavoro e sogni d’amore che puntualmente si infrangono. La serie è romantica ma vera, lontana dal mondo patinato di Carrie e delle sue amiche.

Valeria è disponibile su Netflix.