3 serie simili ad Atypical

L’adolescenza è fatta di piccoli e grandi drammi, ma anche piena di eventi belli e indimenticabili che ognuno vive e porta dentro di sé. Le serie con tema teen drama hanno un tocco di commedia e ironia anche quando trattano temi importanti come il sesso o disturbi mentali. I quindicenni si rivedono e gli adulti ripassano.

La serie tv Atypical è giunta alla quarta stagione su Netflix ed è una tra le serie di maggior successo della piattaforma, i fan si interrogano sul quando vi sarà la data di uscita ufficiale della prossima. Sam, il protagonista della storia, un ragazzo affetto da disturbi autistici, ha catturato tutti. La sua voglia di normalità, di crescita, è straordinaria, tanto da mettere in discussione, non solo lui, ma la sua famiglia e i suoi amici. Un adolescente diverso, che si trova davanti il mondo che tutti i quindicenni devono affrontare per diventare adulti. Ci sono però altre serie con temi simili, che sono perfette da guardare in attesa di una nuova stagione di Atypical, o semplicemente per spaziare nel mondo dello streaming.

Tredici

Una tra le serie tv dedicata al mondo dell’adolescenza di maggior successo di questi anni è Tredici. La storia ruota attorno al suicidio di Hannah Baker, studentessa della Liberty High School, che sconvolge con questo gesto la scuola, la cittadina, la famiglia e gli amici, tagliandosi le vene. Clay Jensen, studente come Hannah, tornando a casa troverà una scatola nella veranda con all’interno tredici cassette registrate dalla ragazza prima di morire. Hannah spiega i tredici motivi per il quale si è tolta la vita e Clay comprende che uno di questi è proprio lui. Una delle ragioni è stato l’abuso subito da parte di un altro studente della scuola e, in ultimo, lo stesso istituto è responsabile per negligenza della morte della ragazza.

Sex Education

Quando parliamo di adolescenza oramai non possiamo non citare Sex Education. Il successo di questa serie tv per ragazzi, arrivata alla terza stagione, è dato dal trattare in chiave comica e ironica i temi della sessualità in adolescenza in modo mai scontato. Al centro delle vicende abbiamo l’adolescente Otis che sa tutto sul sesso e ha una mamma terapista sessuale. Otis, riuscirà ad aiutare uno studente di Moordle, Adam, figlio del preside della scuola, a risolvere i suoi problemi eiaculatori con la ragazza grazie ai consigli dati durante una chiacchierata. Otis, dopo i suggerimenti dell’amica Maeve, che comprende le capacità del giovane ragazzo, diventerà a pagamento il terapista sessuale degli studenti di Moordle.

Elite

Elite è una serie tv spagnola con al centro delle vicende un gruppo di ragazzi adolescenti che studiano in un prestigioso liceo privato spagnolo, per lo più frequentato da giovani rampolli. In ogni puntata si trovano ad affrontare un crimine e troveranno una soluzione tutti insieme. In questa serie oltre al drama abbiamo anche il thriller. Le tematiche affrontate da Elite sono però molto profonde: disuguaglianza economica, criminalità e tossicodipendenza, passando attraverso il tema della sessualità in adolescenza, religione e razzismo.