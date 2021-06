Sex Education 3: Netflix annuncia la data di uscita ufficiale

Li avevamo lasciati in preda al bisogno di emanciparsi, di esplorare il proprio corpo, le emozioni che lo attraversano e urlare a tutti la nascita di un nuovo amore: sono loro, i protagonisti di Sex Education, una delle serie più famose di Netflix.

Entro il 2021 rivedremo finalmente le vicende di Otis, Eric, Adam, Jean e tutti gli altri personaggi che costellano la trama. La terza stagione uscirà il 17 settembre e sarà composta da otto episodi, disponibili in tutti i Paesi in cui Netflix è attivo. È stata la stessa piattaforma di streaming a dare la notizia ufficiale, che ha fatto subito il giro del mondo e provocato l’entusiasmo dei fan. D’altronde produzione e riprese si sono fermate per un anno, anche a causa delle restrizioni imposte dal Covid-19. Ma ora Netflix è pronta a recuperare il tempo perso: la terza stagione sarà ambientata un anno dopo la seconda e narrerà l’evoluzione dei personaggi principali, introducendone di nuovi. Ecco i dettagli su trama e cast.

Sex Education 3: anticipazioni sulla trama

Finalmente, il 17 settembre 2021 uscirà la terza stagione di Sex Education su Netflix. Ormai, è passato un anno dal finale della seconda stagione e i protagonisti della serie si preparano a vivere un nuovo anno scolastico.

La potenziale storia d’amore tra Otis e Maeve sembra essere naufragata, infatti si legge nella nota diramata da Netflix che Otis sperimenta il sesso occasionale. Eric e Adam, invece, hanno ufficializzato la loro relazione, mentre Jean, la sessuologa madre di Otis sta per avere un bambino. Aimee scopre il femminismo e Jackson si prende una cotta, ma Netflix non svela chi è la fortunata.

Dopo l’addio del preside Groff, la sua sostituta arriva al liceo Moordale: la temibile preside Hope, determinata a ripristinare gli standard di eccellenza e portare disciplina tra gli studenti. Insomma, vivremo un clima totalmente nuovo ed elettrizzante, caratterizzato da vecchie e nuove conoscenze.

Sex Education 3: cast

Tra i nuovi membri del cast troviamo Jemima Kirke, che interpreta la preside Hope. Accanto a lei conosceremo Jason Isaacs nel ruolo di Peter Groff, il fratello maggiore e di successo del padre di Adam. Nella terza stagione ci sarà anche l’esordio attoriale dell’artista Dua Saleh nel ruolo di Cal, un nuovo studente non binario della Moordale. Tra i nuovi volti troviamo, infine, Indra Ové che interpreta Anna, la madre adottiva di Elsie, cioè la sorellina di Maeve.

Accanto alle new entry, ritroveremo gli attori che hanno reso grande la serie tv, amatissimi dal pubblico: Asa Butterfield, Gillian Anderson, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Connor Swindells, Aimee-Lou Wood, Kedar Williams-Stirling, Chaneil Kular, Simone Ashley, Mimi Keene, Tanya Reynolds, Mikael Persbrandt, Patricia Allison, Sami Outalbali, Anne-Marie Duff, George Robinson, Chinenye Ezeudu, Alistair Petrie, Samantha Spiro, Rakhee Thakrar e Jim Howick.

La terza stagione di Sex Education è scritta e creata da Laurie Nunn e prodotta da Eleven. È diretta da Ben Taylor e Runyararo Mapfumo. Insomma, tutto è pronto per accogliere il pubblico a settembre. Per ingannare l’attesa che durerà ancora qualche mese è possibile guardare in streaming tante serie tv simili a Sex Education.