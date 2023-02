Sex Education 4, una protagonista dice addio alla serie

I fan più appassionati di Sex Education si sono forse già abituati a questo annuncio, ma è successo di nuovo: una delle protagoniste della serie ha comunicato che molto probabilmente non farà parte dei nuovi episodi. Si tratta questa volta di Emma Mackey, che interpreta Meave. Non è la prima volta che succede: già negli scorsi mesi diversi personaggi principali avevano fatto sapere che non avrebbero partecipato alla quarta stagione della serie, in uscita prossimamente su Netflix.

Emma Mackey lascia Sex Education?

Ci aspetta una nuova stagione di Sex Education senza Meave, dunque? A quanto pare sì. L’attrice ha già preso parte alle riprese della quarta stagione, che dovrebbe uscire nel corso del 2023 su Netflix: non è ancora stata annunciata una data precisa.

Durante la serata dei BAFTA e dopo aver vinto il BAFTA Rising Star Award, però, rispondendo alle domande della stampa Emma Mackey ha dichiarato: «No, non penso sarò nella quinta stagione [di Sex Education, ndr]. Ho detto addio a Maeve». Mackey aveva già dichiarato in passato che la quarta stagione di Sex Education ha molti personaggi, tra cui vari volti nuovi; dunque, anche per tale motivo la presenza di Meave in scena è comunque limitata.

Ncuti Gatwa dice addio a Sex Education?

Un altro addio probabile alla serie è quello dell’attore Ncuti Gatwa, che interpreta Eric, il migliore amico del protagonista. L’attore ha preso parte alla quarta stagione, ma a riprese concluse ha scritto sui social: «Ultimo giorno. L’ultima volta. Ciao amici, grazie per tutte le lezioni e per tutta la forza». È un addio definitivo a Sex Education? È probabile, ma non c’è da stupirsene: Gatwa è infatti impegnato nel ruolo del Dottore nella nuova serie Doctor Who e per questo motivo anche la sua presenza nella quarta stagione è piuttosto ridotta.

Gli attori che hanno lasciato Sex Education

Altri membri del cast hanno già lasciato Sex Education e infatti non hanno partecipato alle riprese della quarta stagione. È il caso di Patricia Allison, che interpreta Ola (ex fidanzata di Otis e poi fidanzata di Lily), e di Tanya Reynolds, alias Lily. In Sex Education 4 non ci sarà nemmeno Simone Ashley, che è stata nel frattempo protagonista nella seconda stagione di Bridgerton.

Le novità nel cast di Sex Education 4

Come detto, il cast della quarta stagione sarà più ampio e con qualche volto nuovo rispetto alle stagioni precedenti. Tra le new entry ci sono l’attrice Jodie Turner-Smith, che è stata convinta a partecipare allo show da Gatwa, e poi Dan Levy, Thaddea Graham, Marie Reuther, Felix Mufti, Anthony Lexa, Alexandra James e Imani Yahshua.