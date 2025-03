Dying for Sex: esplorare il sesso dopo una diagnosi terminale

Sta per uscire in Italia la serie ispirata alla storia di Molly Kochan, che dopo la diagnosi di tumore ha lasciato il marito per esplorare i suoi desideri sessuali

Fonte foto: Sarah Shatz/FX

Dopo aver ricevuto una diagnosi terminale, Molly fa una scelta non convenzionale: lascia il marito e, nel tempo che le resta, si dedica ai suoi fino a quel momento inesplorati desideri sessuali. È questa in poche parole la trama di Dying for Sex, la nuova serie FX che arriva in Italia su Disney+ fra poche settimane. Scritta e co-creata da Kim Rosenstock ed Elizabeth Meriwether, la serie è basata sul podcast di Wondery e Nikki Boyer.

Di cosa parla Dying for Sex: la trama e il trailer

Dying for Sex, come accennato, ha come protagonista una donna di nome Molly che riceve una diagnosi di cancro metastatico al seno al quarto stadio. Decide dunque di lasciare il marito Steve e di iniziare a esplorare, per la prima volta nella sua vita, la varietà e la complessità dei suoi desideri sessuali.

Molly ha poco tempo per realizzare la sua “lista dei desideri”, e non c’è spazio per moralismi o giudizi. A supportarla in questa avventura è la sua inseparabile amica Nikki, una donna devota e affettuosa.

Il cast di Dying for Sex

Michelle Williams interpreta Molly, Jenny Slate è Nikki e Jay Duplass è Steve. Il cast della serie tv include anche Kelvin Yu, David Rasche, Esco Jouléy, Rob Delaney e Sissy Spacek.

Come detto, la serie è scritta e co-creata da Kim Rosenstock ed Elizabeth Meriwether, che sono anche executive producer insieme a Katherine Pope, Kathy Ciric, Hernan Lopez di Wondery, Jen Sargent, Marshall Lewy e Aaron Hart.

Sono produttori esecutivi anche Michelle Williams, Nikki Boyer, Shannon Murphy e Leslye Headland. Dying for Sex è prodotta da 20th Television.

La vera storia di Molly Kochan e Dying for Sex

La serie tv è ispirata alla storia vera di Molly Kochan, che ha raccontato la sua esperienza in un podcast prodotto da Wondery, creato con la sua migliore amica Nikki Boyer.

​Nata nel 1973, Molly Kochan ha ricevuto la diagnosi di cancro al seno nel 2011 e ha affrontato una recidiva nel 2015, che l’ha portata a una diagnosi terminale.

Il suo podcast Dying for Sex ha ottenuto oltre 5 milioni di download. Nelle puntate Molly racconta ad esempio dei suoi primi appuntamenti dopo la fine del matrimonio con Steve oppure della sua prima esperienza con il BDSM.

Molly ai microfoni parla anche del bisogno di connessioni profonde e dell’amicizia con Nikki, oltre che dell’eredità morale che vorrebbe lasciare, delle paure legate alla malattia e del significato di una vita vissuta fino in fondo.

Durante i suoi ultimi mesi, Molly ha anche scritto il memoir “Screw Cancer: Becoming Whole”, che è stato pubblicato postumo nel 2020. La donna è infatti morta nel febbraio 2019.

Quando esce Dying for Sex in streaming

Dying for Sex, la serie FX con Michelle Williams, esce venerdì 4 aprile 2025 su Disney+. Tutte le otto puntate saranno disponibili da subito.