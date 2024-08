Da Scrubs a Suburra: le 5 bromance più belle delle serie tv

Alcune amicizie tra uomini raccontate sul piccolo schermo sono davvero indimenticabili, a partire da quelle mostrate in queste 5 serie tv in streaming

In altri tempi si sarebbe probabilmente chiamato amore fraterno, ma oggi, specialmente in certe fasce d’età e in certi contesti, è forse più facile sentire parlare di bromance. Nato dalla fusione tra i termini inglesi brother (fratello) e romance (relazione amorosa), il termine si riferisce a una relazione intima tra due uomini. Nel rapporto in questione però non c’è un aspetto erotico o sessuale, e nemmeno un legame di parentela: solo un’amicizia sincera e profonda.

Negli ultimi anni le serie tv hanno portato sullo schermo tanti esempi di bromance, alcuni dei quali sono rimasti nel cuore di tanti spettatori. È sicuramente il caso delle cinque serie tv elencate qui sotto, tutte disponibili in streaming su varie piattaforme.

Scrubs – Medici ai primi ferri

In Scrubs – Medici ai primi ferri, apprezzatissima serie tv prodotta tra il 2001 e il 2010 e oggi disponibile in streaming su Prime Video, si intuisce fin dalla prima puntata che tra J.D. e Turk c’è un rapporto di amicizia speciale.

Amici fin dai tempi del college e poi dipendenti dello stesso ospedale, i due passano tanto tempo insieme, condividono giochi e scherzi e parlano senza troppi imbarazzi di ciò che provano uno per l’altro – manifestazioni d’affetto fraterno così plateali che, nella serie, più di una volta vengono scambiati per una coppia gay.

Insomma, una bromance in piena regola: indimenticabile.

Suburra

Liberamente ispirata all’omonimo romanzo di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini, Suburra ha fatto il suo debutto nel 2017, seguito dalla seconda stagione nel 2019 e dalla terza nel 2020: tutte e tre sono disponibile su Netflix.

Aureliano e Spadino, alias Alessandro Borghi e Giacomo Ferrara, hanno all’inizio un rapporto conflittuale ma poi, nel corso delle stagioni, diventa più sincero, affettuoso e fraterno.

Alla fine sono davvero disposti a sacrificare tutto uno per l’altro: se non è bromance questa!

Friends

I protagonisti di Friends (disponibile su Netflix) sono un gruppo di amici, appunto, ma parlando di bromance viene naturale pensare al rapporto particolare tra Chandler e Joey, interpretati rispettivamente da Matthew Perry e Matt LeBlanc.

Coinquilini oltre che amici, per dare la misura dell’affetto reciproco basti pensare che quando Chandler sposa Monica, diventa papà e si trasferisce altrove con la moglie, assicura a Joey che avrà sempre una “cameretta” nella loro nuova casa.

New Girl

I tre protagonisti maschili di New Girl (visibile su Disney+) non possono mancare nella lista delle bromance delle serie tv.

Schmidt, Nick e Winston sono diversissimi uno dall’altro, ma forse proprio per questo l’amicizia tra loro funziona così bene. E, sì, condividere lo stesso appartamento certamente aiuta!

Sex Education

A proposito di personaggi molto diversi ma che nonostante tutto sono grandi amici, bisogna segnalare anche Otis ed Eric in Sex Education (serie tv disponibile su Netflix).

Compagni di scuola, i due (interpretati rispettivamente da Asa Butterfield e Ncuti Gatwa) dimostrano un grado di sincerità, empatia, spontaneità e intimità che non è scontato in un’amicizia.

Nel corso delle stagioni devono affrontare qualche difficoltà e un allontanamento, ma alla fine la forza del loro rapporto riesce a resistere persino agli urti dell’adolescenza.