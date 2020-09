Sex Education: iniziano le riprese della terza stagione

L’annuncio tanto atteso è arrivato: il cast di Sex Education è finalmente tornato sul set per girare la terza stagione. La notizia è stata data dagli attori stessi che, attraverso una simpatica clip pubblicata da Netflix, si mostrano indaffarati a preparare le valigie e tornare al lavoro, dopo settimane di stop.

Infatti, le riprese erano state interrotte ad aprile a causa della pandemia e da quel momento il pubblico non ha più avuto notizie ufficiali, a parte qualche indiscrezione legata alla ripresa dei lavori. All’inizio si pensava iniziassero ad agosto, ma tutto taceva, ma ora la comunicazione è chiara e forte: presto rivedremo le nuove puntate della serie su Netflix. Non è un caso se la piattaforma abbia deciso di comunicarlo attraverso gli attori. Infatti, i personaggi della serie tv, con le loro storie e personalità ben delineate rappresentano uno degli elementi chiave del successo dello show. Inoltre, il video è breve ma nasconde diversi indizi chiave per capire sia l’entrata di nuovi personaggi, sia il modo in cui si evolverà la trama. Non ci resta che commentarlo insieme!

Sex Education 3: il trailer ci svela tante novità

Il video è stato lanciato dall’account inglese di Netflix su Twitter e ripreso poi dai canali di tutto il mondo, incluso quello italiano. Nel nostro Paese, infatti, la serie tv è una delle più seguite negli ultimi anni. L’annuncio non lascia alcun dubbio, eccolo:

“Notizie da dare urlando: IL CAST DI SEX EDUCATION È SUL SET DELLA TERZA STAGIONE 💘]”

Quel CAPSLOCK rappresenta anche l’urlo di gioia di tanti fan che aspettano da quasi un anno le nuove puntate. Ma cosa vediamo nella clip e soprattutto cosa ci fa capire sulla trama e sul cast?

La prima certezza è il ritorno di Gillian Anderson, l’attrice interpreta la sessuologa Jean Milburn nonché madre del protagonista Otis. Lei, una delle figure più amate della serie, appare per prima nel video in un primissimo piano della camera frontale del suo smartphone. Guarda l’obiettivo e ride. Poi mentre si tocca i “capelli da lockdown” (come dice lei stessa) rivela “mi sto preparando per le riprese di Sex Education”. Così inizia la clip che mostra, gradualmente, tutti gli attori che si preparano per tornare sul set.

Sex Education 3: il cast

Oltre Gillian Anderson, la clip presenta una serie di attori che incontreremo nella terza stagione di Sex Education . In primis appare il protagonista Asa Butterflies, che interpreta Otis Milburn. Lui si presenta al pubblico con la mascherina ed esce di casa salutando i suoi gatti. Chris Jenks, che veste i panni di Steve, è invece rilassato dentro la vasca ma riceve l’annuncio e si prepara velocemente per il ritorno sul set.

L’attore nelle precedenti stagioni non ha avuto un ruolo di spicco, ma nella clip sembra essere tra i personaggi principali: questo fa intendere che avrà una presenza importante nelle nuove puntate? Staremo a vedere.

Vengono poi presentati via via tutti gli attori: Connor Swindells (Adam Groff), Jojo Makari (Kyle), Chinenye Ezeudu (Viv), Tanya Reynolds (Lily), Alistar Petrie (Mr Groff). Segue un personaggio sconosciuto, il cui viso è nascosto da un calco di gesso e accompagnato da diversi punti di domanda: avremo dunque una nuova entrata nel cast, ma Netflix non rivela di più.

Nella clip mancano però alcuni dei personaggi principali: non viene mostrata la tanto amata Emma Mackey (Maeve Wiley) né Ncuti Gatwa (Eric Effiong). Nonostante ciò, sappiamo che faranno comunque parte del cast, almeno stando alle indiscrezioni diramate nelle settimane precedenti. Anche in questo caso non rimane che attendere il trailer ufficiale per capire meglio l’evoluzione della serie.

Sex Education 3: la trama

Guardando la clip emergono poi alcuni indizi sulla trama. Il più importante riguarda proprio Gillian Anderson che cammina sul set con un cuscino sotto la maglia: nella terza stagione dovrà gestire una gravidanza improvvisa e questo sarà uno dei principali temi che affronterà lo show.

L’educazione sessuale e l’emancipazione, ma anche i rapporti interpersonali e le diverse declinazioni dell’amore saranno ancora le principali tematiche affrontate dalla serie tv.

Sex Education: quando esce la terza stagione

Dopo aver guardato il video, la domanda che affiora è questa: quando potremo vedere i nuovi episodi? Secondo le indiscrezioni, le riprese dureranno alcune settimane, ma poi occorrerà attendere anche i tempi di post-produzione. A conti fatti, dovremo aspettare i primi mesi del 2021 per goderci Sex Education 3.

Insomma, manca ancora tanto tempo, ma per ingannare l’attesa è possibile guardare le prime 2 stagioni di Sex Education su Netflix e farsi trovare pronti per tutte le novità legate allo show.