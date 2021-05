3 serie simili a Sex Education

Sessualità, orientamento sessuale, identità di genere, relazioni, adolescenza, consenso e affettività: queste sono solo alcune delle tematiche affrontate da Sex Education. La serie tv britannica, che ha conquistato gli abbonati di Netflix, oltre ad una trama davvero avvincente, offre numerosi spunti di riflessione.

Il protagonista è Otis, un adolescente introverso e insicuro che deve fare i conti con la sua verginità, che, almeno nella prima stagione, vive come un problema da superare al più presto. D’altra parte, convive con una madre abbastanza "ingombrante" da questo punto di vista: lei è Jean ed è una autrice e famosa terapista sessuale. Un giorno, quasi per caso, Otis si ritrova a dare dei consigli sessuali a dei suoi compagni. Così, insieme alla sua amica Maeve decide di aprire una clinica clandestina di consigli sessuali nella scuola. Lo aiutano in questa impresa anche altri personaggi, tra cui il suo amico gay Eric. Questa è solo una piccola parte della trama ricca di intrecci e dettagli. Sex Education è sicuramente un prodotto ineguagliabile, ma fortunatamente esistono tante serie tv simili da guardare in streaming.

Euphoria su Sky

Quando si parla di sessualità e teen drama non si può non citare Euphoria, la serie tv trasmessa da Sky e disponibile anche su NOW. La trama è incentrata su un gruppo di teenager americani alla ricerca della propria identità e immersi nelle prime scoperte sessuali, ma legati anche a problemi di droga e dipendenze.

Rispetto a Sex Education, Euphoria è sicuramente più cruda e affronta tematiche più estreme. Tra le protagoniste c’è Zendaya, che nel 2020 a soli 24 anni ha ricevuto un Emmy Awards come migliore attrice protagonista in una serie drammatica. Si tratta della più giovane vincitrice in questa categoria nella storia del premio.

Skam Italia su Netflix

Chi ama le serie italiane, potrà trovare in Skam Italia tante affinità con Sex Education. La serie tv è ambientata in un liceo romano e racconta le vite degli studenti e in particolare di un gruppo di ragazzi. Le tematiche sono quelle tipiche dei teen drama, e in particolare si parla anche di bullismo, omosessualità, sessualità, integrazione e inclusione. Ogni stagione è incentrata su un personaggio in particolare e ciò offre l’occasione per approfondire diverse storie e problematiche.

Skam Italia è disponibile su Netflix.

Bonding su Netflix

La terza e ultima serie che potrebbe piacere ai fan di Sex Education è Bonding, che esplora in modo ironico il mondo del BDSM.

È incentrata sulle vicende di Tiffany, che di giorno veste i panni della studentessa universitaria e la notte diventa una dominatrice, Mistress May, la più richiesta di New York. La ragazza chiede al suo migliore amico Pete, che ha da poco fatto coming out di farle da assistente e guardia del corpo. Man mano che la serie prosegue diventa chiaro che Pete e Tiffany dovranno fare i conti con le loro passioni e capire cosa vogliono dalla loro vita.

Le prime 2 stagioni di Bonding sono su Netflix.