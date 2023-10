Amazon, questo è il computer da comprare subito: prezzo stracciato

Fonte foto: Amazon

Li hanno dati per morti o sorpassati un’infinità di volte. Eppure il mercato dei laptop non sembra mai patire momenti di crisi. Merito una possibilità di personalizzazione e di versatilità che spesso rappresenta il vero tallone d’Achille del settore dei tablet.

Lo SGIN X15 ne è un esempio lampante. Nonostante un prezzo anche inferiore a quello di alcuni tablet top di gamma, questo computer portatile è in grado di garantire una potenza di calcolo che non ti costringerà a nessun compromesso. Neanche sul fronte della portabilità: nonostante il display da 15,6 pollici, il laptop in offerta su Amazon è spesso meno di 2 centimetri e pesa poco più di 1 kg. Insomma, un peso piuma disponibile a un prezzo mai visto prima d’ora: merito dello sconto top di oggi che ti fa risparmiare centinaia di euro.

SGIN X15 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Basta scorrere le specifiche tecniche dello SGIN X15 per rendersi conto di trovarsi di fronte un dispositivo valido sotto tutti i punti di vista. Il portatile in offerta su Amazon monta un luminoso display LED IPS da 15,6 pollici con risoluzione FullHD. Un pannello di buon livello, capace di garantire un’ottima visibilità anche all’aperto sotto la luce diretta del sole.

All’interno della scocca trova spazio il processore Intel Celeron N5095, una CPU potente e, soprattutto, caratterizzata da un basso consumo energetico. Non avrai così difficoltà a eseguire anche gli applicativi più complessi senza che la carica della batteria ne risenta eccessivamente. A completare il comparto hardware troviamo 12 GB di RAM e un disco a stato solido SSD da 512 GB (che può essere facilmente sostituito con uno da 1 terabyte di spazio d’archiviazione).

Sul fronte della connettività, lo SGIN X15 offre 2 porte USB 3.0, uno slot per schede microSD e una porta HDMI. A queste si aggiungono la connettività wireless del Bluetooth e del Wi-Fi di ultima generazione, grazie alle quali potrete scambiare file in locale e navigare in Rete ad altissima velocità.

La batteria da 38000 mWh, infine, garantisce oltre 8 ore di autonomia. Un tempo più che sufficiente per poter lavorare al parco o in giardino senza l’apprensione di dover cercare una presa di corrente a cui collegarsi.

SGIN offerta Amazon: sconto e prezzo finale

L’offerta di oggi sullo SGIN X15 è di quelle a cui è difficile resistere. E capire il perché è tutt’altro che difficile. Il portatile è disponibile su Amazon con uno sconto del 71% che fa letteralmente crollare il prezzo al punto più basso di sempre.

Lo SGIN X15 costa 349,99 euro contro i 1.199,99 euro del prezzo mediano sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. Il calcolo è semplice: acquistandolo oggi risparmi la cifra-monstre di 850 euro.

