Shark Detect Pro disponibile in Italia: quanto costa l'aspirapolvere smart

Shark presenta il nuovo aspirapolvere senza filo Shark Detect Pro. Il dispositivo arriverà in commercio (anche in Italia) in due modelli: quello con la base di svuotamento automatico (IW3611EU) e quello senza (IW1611EU).

Si tratta di un aspirapolvere smart (il più intelligente tra i prodotti di Shark, secondo l’azienda stessa) con una potenza maggiore del 50% rispetto al precedente modello e alcune novità per una pulizia più profonda dei pavimenti.

Shark Detect Pro: scheda tecnica

Shark Detect Pro è un aspirapolvere senza fili in grado di analizzare le superfici e adattare i parametri di funzionamento in modo automatico, per migliorare la pulizia profonda in qualsiasi contesto.

La funzione DirtDetect, ad esempio, ha il compito di rilevare lo sporco regolando in piena autonomia la potenza dell’aspirazione, adattandosi a qualsiasi tipo di superficie.

La funzione EdgeDetect, invece, potenzia l’aspirazione del dispositivo in quei punti dove + più frequente che si annidi la polvere, come gli angoli.

FloorDetect, poi, si occupa di riconoscere automaticamente il tipo di pavimento su cui viene utilizzato Shark Detect Pro per ottimizzare le prestazioni e la modalità di aspirazione.

Tra le particolarità di questo modello, come ben noto a chi ha già utilizzato i prodotti di Shark, c’è il rullo spazzola multi superficie, che rende questa aspirapolvere molto versatile e adatta a qualsiasi abitazione.

Presente anche tecnologia antigrovigli Shark Anti Hair Wrap, che rimuove in automatico capelli e peli di animale dal rullo per evitare che il dispositivo si blocchi.

Infine, LightDetect permette di illuminare gli angoli più nascosti della casa per permettere all’utente di individuare la polvere e, ovviamente, indirizzarvi al meglio la bocca dell’aspirapolvere.

Una volta trovata la polvere, grazie al braccetto snodabile (che può essere anche staccato) è possibile arrivare in ogni punto della casa senza grosse difficoltà.

Il modello IW3611EU di Shark Detect Pro ha una base di svuotamento automatico da 2 litri e può conservare la polvere al suo interno fino a 45 giorni, garantendo anche un ambiente fresco con la la tecnologia Odour Neutralizer, che neutralizza i cattivi odori.

La base dell’aspirapolvere è anche un’ottima soluzione per chi soffre di allergie, grazie a un sistema di filtri antiallergeni che trattiene al suo interno le particelle, mantenendo l’aria pulita ed evitando che finiscano in giro per casa.

Sul fronte dell’autonomia, invece, Shark promette 60 minuti di utilizzo (in modalità ECO) e la possibilità di ricaricare il dispositivo tramite l’apposito supporto oppure, utilizzando la base di svuotamento.

Shark Detect Pro: prezzo e disponibilità

Entrambi i modelli di Shark Detect Pro possono già essere preordinati sul sito ufficiale di Shark o su Amazon, con il prodotto che sarà disponibile ufficialmente dal 1° dicembre.

Il prezzo per il modello con la base di svuotamento automatico (IW3611EU) è di 393 euro, mentre quello per il modello senza base (IW1611EU) è di 295 euro.

