Sherlock: dopo la serie, arriva il film?

Fonte foto: Prime Video/Twitter

In molti ricordano Sherlock. La serie tv britannica in quattro stagioni liberamente tratta dalle opere di Arthur Conan Doyle ha debuttato nel 2010 e ha regalato il definitivo successo internazionale a Benedict Cumberbatch, che nelle puntate vestiva appunto i panni del detective protagonista. Mark Gatiss, co-creatore della serie insieme a Steven Moffat, ha recentemente commentato il progetto parlando vagamente di un possibile sequel cinematografico.

Un film su Sherlock Holmes

Mark Gatiss ha spiegato che secondo lui una naturale evoluzione della serie Sherlock potrebbe essere realizzare un film. «Io e Steven (Moffat, ndr) eravamo realmente interessati nel portare le storie sugli schermi televisivi perché amiamo la televisione. Ci piacerebbe realizzare un film di Sherlock, è una cosa naturale da fare», ha dichiarato.

Il co-creatore ha anche voluto ricordare, però, che progetti di questo genere richiedono ovviamente molto tempo ed energie, e non è detto che poi l’esito sia positivo. «Le persone pensano che tu possa agitare una bacchetta magica. Far interessare le persone e riuscire a realizzare film è incredibilmente difficile. Ricordo di aver parlato con Edgar Wright di Ant-Man, progetto a cui ha dedicato otto anni della sua vita e non ha realizzato».

Di cosa parla la serie Sherlock

La serie tv Sherlock è il racconto delle indagini dell’investigatore Sherlock Holmes, appunto, affiancato del fidato Watson, interpretato da Martin Freeman. In questa versione seriale Sherlock è rappresentato come un uomo molto brillante, ma dai tratti caratteriali sociopatici e bizzarri. La serie inoltre è ambientata nella Londra contemporanea, non in quella di Doyle (autore dei libri su cui è basata la storia). Watson in particolare è un reduce della guerra in Afghanistan, mentre l’eccentrico Holmes è il suo coinquilino e poi compagno di avventure.

Dove vedere Sherlock in streaming

Al momento la serie Sherlock è disponibile su Prime Video. Sono state realizzate quattro stagioni, ognuna delle quali è composta da tre puntate. Esiste inoltre un episodio speciale uscito nel 2016 e intitolato Speciale: L’abominevole sposa.

Film su Sherlock Holmes

In attesa di un eventuale sequel cinematografico della serie Sherlock, va detto che esistono già altri film dedicati al celebre detective inglese. Ad esempio, il film Sherlock Holmes del 2009 di Guy Ritchie, con Robert Downey Jr. nei panni dell’investigatore e Jude Law in quelli di Watson: si può vedere su Netflix. Sulla stessa piattaforma di streaming c’è anche il sequel del 2011 intitolato Sherlock Holems – Gioco di ombre.

Da tempo si attende il terzo capitolo di questo franchise, Sherlock Holmes 3. Annunciato per la prima volta nel 2018, l’idea era di far uscire il film nel 2020, ma in realtà nel 2019 è stato rinviato al 2021. Nel 2021 si credeva che le riprese sarebbero iniziate finalmente nel 2022, ma non è successo. Insomma, al momento si è ancora in attesa dell’inizio dei lavori (si sa però che il copione è stato ultimato). Robert Downey Jr. ha recentemente confermato la sua intenzione a realizzare il film.