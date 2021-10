Sic: quando arriva il documentario su Marco Simoncelli

Marco Simoncelli era una promessa del motociclismo italiano, che ha perso la vita il 23 ottobre 2011 durante una corsa in pista. Ora la regista Alice Filippi porta al cinema Sic: un docu-film per ripercorrere tra interviste e testimonianze la vita e ricordare il campione di motociclismo.

Il documentario è di Sky Original è stato prodotto da Sky, Fremantle Italy e Mowe e per ricordare il campione Sic a 10 anni dalla sua scomparsa sarà distribuito al cinema come uscita evento da Nexo Digital il prossimo dicembre. Nel docu-film si alternano ricordi di amici e rivali del Sic, questo il soprannome di Simoncelli in pista, che costruiscono un ritratto intenso ed emozionante di questo promettente campione che si è spento a soli 24 anni in un tragico incidente sul circuito di Sepang, in Malesia, durante un Campionato mondiale.

Sic: il docu-film su Marco Simoncelli

Il 23 ottobre 2011 il motociclista italiano Marco Simoncelli, soprannominato il Sic, si trovava sul circuito di Sepang, in Malesia. Solo 3 anni prima, nel 2008, su quel circuito aveva vinto il Campionato mondiale, inseguendo il suo sogno a cavallo di una moto. Poi l’incidente e la caduta terribile e per Marco non c’è stato nulla da fare: la giovane promessa è morta.

A 10 anni dalla sua scomparsa, la regista Filippi ha scritto insieme a Vanessa Picciarelli e Francesco Scarrone un docu-film per ricordare il Sic. Il documentario è prodotto da Gabriele Immirzi e Ettore Paternò per Fremantle, Roberta Trovato per Mowe e Roberto Pisoni per Sky.

Nel docu-film la vita del Sic viene ricostruita attraverso interviste e testimonianze inedite, ricostruzioni cinematografiche, e i ricordi dei suoi amici e dei rivali. Quello che ne risulta è un ritratto intenso ed emozionante di un campione che si è spento troppo presto e che correva veloce dietro al suo sogno.

Sic: quando vedere il docu-film su Simoncelli

Il docu-film Sic arriverà nei cinema come uscita evento il prossimo 28 e 29 dicembre. Solo due date per rivivere la storia del giovane campione Marco Simoncelli.

Sic è stato realizzato grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna e il supporto di Emilia-Romagna Film Commission. Inoltre, sarà distribuito al cinema in collaborazione con il media partner Radio Deejay.