Le meraviglie del più antico Museo Egizio al mondo arrivano in tv e in streaming

Sfingi, mummie, piramidi, faraoni: la civiltà egizia del passato esercita un fascino irresistibile su grandi e piccoli e da domani, 8 febbraio 2025, è possibile assaporare un po’ di questa antica meraviglia anche in streaming grazie al documentario Uomini e Dei. Le meraviglie del Museo Egizio. La novità Sky Original con la voce di Jeremy Irons sarà disponibile su Sky e NOW e promette agli spettatori un viaggio entusiasmante alla scoperta del più antico Museo Egizio al mondo, quello di Torino, che è stato fondato duecento anni fa.

Alla scoperta del Museo Egizio di Torino

Prodotto da 3D Produzioni, Nexo Digital e Sky in collaborazione con il Museo Egizio, Uomini e Dei. Le meraviglie del Museo Egizio è diretto da Michele Mally, che ha anche firmato il soggetto con Matteo Moneta, autore della sceneggiatura.

Il documentario racconta la storia del Museo Egizio di Torino, e anche dell’antica civiltà egizia, attraverso oltre 40mila reperti tra cui sfingi, statue monumentali, amuleti e sarcofagi. Il pubblico potrà in qualche modo viaggiare indietro nel tempo, ripercorrendo il corso del Nilo, da Giza fino a Luxor, sulle tracce di alcuni importanti esploratori e archeologi del passato: Donati, Drovetti, Schiapparelli.

Le campagne archeologiche di questi e altri personaggi hanno permesso di portare alla luce alcuni dei più importanti reperti ancora oggi conservati nel Museo Egizio, le cui primissime origini risalgono addirittura alla metà del 1500: furono infatti i Savoia che, per dare prestigio alla loro capitale, riscrissero le origini egizie di Torino.

Nel documentario vengono inoltre raccontati i criteri di raccolta che sono stati utilizzati per creare le prestigiose collezioni del Museo torinese: oggi è considerato un punto di riferimento internazionale, ma il percorso per arrivare a questo punto è stato lungo.

"Perché proprio a Torino, nel 1824, si decise di aprire un museo che non aveva uguali al mondo, dedicato a una civiltà ancora in via di svelamento?" Da questa domanda parte UOMINI E DEI. Le meraviglie del Museo Egizio il docu-film racconta il museo, i suoi oltre 40 mila… pic.twitter.com/GFEoDjY4ru — Commozioni.Arte (@CommozioniA) December 15, 2023

Il documentario Uomini e Dei Le meraviglie del Museo Egizio

Il “viaggio” di Uomini e Dei. Le meraviglie del Museo Egizio è guidato dal Premio Oscar Jeremy Irons, ma sullo schermo intervengono anche esperti come Christian Greco ed Evelina Christillin, rispettivamente direttore e presidente del Museo.

La colonna sonora originale è invece firmata da Remo Anzovino ed è eseguita dall’Orchestra Sinfonica Accademia Naonis.

“Uomini e Dei. Le meraviglie del Museo Egizio” arriva al cinema solo il 12 e il 13 marzo.

Con la partecipazione straordinaria del premio Oscar® Jeremy Irons, andiamo alla scoperta dei tesori del museo di antichità egizie più antico al mondo.

@Nexo_Digital @MuseoEgizio pic.twitter.com/ep6lSBrwi6 — skyarte (@SkyArte) March 10, 2024

Come vedere il documentario sul Museo Egizio di Torino

Dopo un brevissimo passaggio in alcuni cinema selezionati a marzo 2024, il documentario Sky Original Uomini e Dei. Le meraviglie del Museo Egizio arriva in esclusiva domani, sabato 8 febbraio 2025 su Sky Arte alle 21.15. Il titolo è disponibile anche in streaming su NOW e on demand.