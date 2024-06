Smart TV giganti: Hisense 100E7NQ PRO è arrivato in Italia

Arriva in Italia un nuovo modello di Smart TV da 100 pollici: è Hisense 100E7NQ PRO e, oltre che per le dimensioni, si farà notare anche per la tecnologia

Hisense ha appena lanciato in Italia un nuovo modello di Smart TV per gli amanti delle grandi diagonali: è Hisense 100E7NQ PRO e, come lascia intuire il nome, è un enorme schermo da 100 pollici. Per la precisione è una TV con schermo di tipo QLED, quindi LCD con strato di Quantum Led per migliorare la resa cromatica.

Oltre all’enorme dimensione, alla quale corrisponde un prezzo per pochi, questa Smart TV offre a chi l’acquista moltissime tecnologie di alta gamma per migliorare la qualità audio e video, una elevata luminosità e il sistema operativo Vidaa U7 sviluppato in casa da Hisense.

Hisense 100E7NQ PRO: caratteristiche tecniche

Hisense 100E7NQ PRO è una Smart TV 4K con schermo da 100 pollici QLED, con Full Array Dimming a 256 zone, luminosità di picco di 800 nit e refresh rate da ben 144 Hz.

Quindi non è solo veramente enorme (2.402×1.514×325 millimetri), ma è anche in grado di modificare la luminosità dello schermo in maniera molto accurata, per aumentare il contrasto complessivo, e ha una frequenza di aggiornamento più che sufficiente per i gamer incalliti che, tra l’altro, possono contare anche sulla piena compatibilità con AMD FreeSync Premium e sul VRR per sincronizzare il framerate del gioco al refresh della TV.

Fino a 120 Hz entra in funzione la tecnologia Ultra Motion, una delle tante messe a disposizione dall’elettronica integrata per migliorare la qualità del video riprodotto. Un’altra di queste tecnologie è il 4K AI Upscaler, che serve ad evitare perdite di qualità quando un’immagine di risoluzione inferiore viene mostrata sullo schermo alla risoluzione massima di 4K.

Questa Smart TV è compatibile con i formati ad alta gamma dinamica più evoluti: Dolby Vision IQ, HDR 10+ Adaptive, HLG, e ha un impianto audio integrato nettamente sopra la media: si tratta di un sistema 2.1 con subwoofer integrato e potenza massima di ben 50 watt.

Buone anche le connessioni: 4 porte HDMI 2.1, 2 USB, WiFi 5, Apple AirPlay.

La parte smart è gestita dall’ormai rodatissimo sistema operativo Hisense Vidaa U7, per il quale esistono tutte le app di streaming e che offre anche la compatibilità con Amazon Alexa per il controllo della Smart Home direttamente dalla televisione.

Infine, una chicca: il telecomando a ricarica solare (oltre che USB), che ha anche un tasto configurabile a scelta dall’utente e ha la retroilluminazione automatica con sensore di luminosità integrato.

Hisense 100E7NQ PRO: quanto costa

Al momento è possibile acquistare Hisense 100E7NQ PRO soltanto nelle grandi catene di elettronica, al prezzo consigliato di 2.499 euro. Si tratta di una cifra decisamente importante, ma giustificata da una buona scheda tecnica e dalle dimensioni extra large del pannello.

Chi vuole risparmiare sul prezzo, ma non sulla tecnologia, può anche optare per uno degli altri modelli della serie Hisense E7N Pro che è composta anche da modelli da 85, 75, 65 e 55 pollici.