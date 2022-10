Smart TV: la TCL CF6 con Fire TV integrata arriva in Italia

TCL amplia il proprio catalogo Smart TV, con una nuova serie che, a seguito di un accordo tra l’azienda asiatica e Amazon, si distingue per avere come sistema operativo Fire TV. La nuova famiglia TCL CF6 è attualmente composta da due modelli, con diagonali da 50 e 55 pollici chiamati rispettivamente 50CF630K e 55CF630K.

I nuovi TV di TCL, nonostante rientrino nella fascia economica del mercato, hanno un look premium con cornici molto sottili su tutti i lati e adottano alcune soluzioni tecniche molto interessanti, come le 4 porte HDMI 2.1.

TCL CF6: caratteristiche tecniche

I televisori che compongono la neonata serie TCL CF6, oltre a puntare su Fire TV, sono dotati di un pannello QLED (LCD con Quantum LED e illuminazione diretta) in grado di offrire una risoluzione 4K e un refresh rate di 60 Hz. Le diagonali disponibili, come detto, sono 50 e 55 pollici. Non manca la compatibilità con i formati HDR10, HDR10+ e Dolby Vision, che aumentano il contrasto e rendono i colori più vividi.

I gamer apprezzeranno la presenza di 4 porte HDMI 2.1 e dell’Auto Low Latency Mode, che abbassa la latenza durante le partite ai videogiochi più frenetici, soprattutto su console di nuova generazione. Ci sono anche 2 porte USB 2.0, una porta Ethernet per la connessione cablata ad Internet, il WiFi 5 per la connessione wireless, un connettore audio digitale ottico e i sintonizzatori TV digitale terrestre (DVB-T2) e satellitare (DVB-S2).

La serie CF6 di TCL è dotata di un sistema audio da 20W compatibile con Dolby Atmos, formato da due speaker da 10W ottimizzati da Onkyo.

La parte smart, come già accennato, è gestita dall’Amazon Fire TV integrata. Quindi è possibile usare i comandi vocali di Alexa per accedere ai canali, alle applicazioni e a tutti i contenuti. Il sitema operativo Fire TV OS è molto simile ad Android TV, ma ha un app store specifico nel quale non mancano le principali app di streaming come Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+, Raiplay, NOW e molte altre.

Sul telecomando sono anche disponibili tasti di accesso rapido alle principali piattaforme di streaming video: Netflix, Disney Plus e, ovviamente, Amazon Prime Video.

TCL CF6: prezzi e disponibilità

I modelli 50CF630K e 55CF630K sono attualmente disponibili per l’acquisto su Amazon in offerta lancio a 399 euro per la versione da 50 pollici e a 449 euro per quella da 55 pollici. In futuro i prezzi di listino saliranno a 449,90 euro e 499,90 euro.

