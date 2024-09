TCL presenta i nuovi TV della serie PF650

Fonte foto: TCL

TCL, secondo brand al mondo per il settore degli Smart TV, ha svelato la nuova serie PF650. Si tratta di una nuova famiglia di televisori dotati di piattaforma smart Fire TV. La serie andrà ad affiancare gli Smart TV TCL dotati di Google TV, garantendo agli utenti la possibilità di scegliere il modello preferito avendo a disposizione una doppia scelta per quanto riguarda il sistema operativo.

La gamma, che sarà esposta in pubblico in occasione dell’IFA 2024, dove TCL terrà un keynote il prossimo 5 settembre, sarà a breve in vendita anche in Italia, con la possibilità di scegliere tra quattro diversi formati, tutti proposti con un prezzo di listino accessibile.

TCL PF650: caratteristiche tecniche

La nuova serie TCL PF650 è composta da quattro varianti, tutte dotate di un pannello LED con risoluzione 4K. , che differisce per la diagonale:

TCL PF650 43 pollici

TCL PF650 50 pollici

TCL PF650 55 pollici

TCL PF650 65 pollici

Si tratta, quindi, di una gamma sostanzialmente in linea con quanto proposto dai brand concorrenti in questo segmento di mercato. Il modello entry level è il compatto da 43 pollici mentre il top di gamma ha 65 pollici. Non saranno proposti modelli con diagonale superiore, come il 75 pollici che TCL propone per la sua gamma di Google TV (anche in versione QLED).

La serie TCL PF650 è compatibile con HDR10 e Dolby Vision e include il supporto Dolby Atmos, per quanto riguarda l’audio. Il sistema operativo è Fire TV, con tutte le app dei principali servizi di intrattenimento e la possibilità di sfruttare Alexa, grazie al telecomando vocale che permette di interagire direttamente con l’assistente di Amazon.

Ad arricchire il comparto tecnico troviamo la possibilità di sfruttare Miracast e AirPlay 2 per trasmettere i contenuti da un dispositivo esterno direttamente al televisore.

Non ci sono ancora, invece, i dettagli completi sul resto della scheda tecnica e sulla dotazione di porte delle quattro varianti che andranno a comporre la nuova serie di Smart TV di TCL.

Per quanto riguarda il design, le cornici sono ridotte al minimo su tre lati e i modelli sono dotati di due supporti nella parte inferiore, uno per lato (ma ci sarà la possibilità di installazione al muro).

TCL PF650: prezzo e disponibilità

La nuova gamma PF650 arriverà sul mercato italiano nel corso delle prossime settimane. Ecco i prezzi ufficiali annunciati da TCL:

TCL PF650 43 pollici (43PF650) – 499 euro

TCL PF650 50 pollici (50PF650) – 549 euro

TCL PF650 55 pollici (55PF650) – 599 euro

TCL PF650 65 pollici (65PF650) – 779 euro

Gli utenti interessati all’acquisto di una delle quattro nuove Fire TV di TCL potranno affidarsi ad Amazon e ad altri rivenditori autorizzati. I dettagli completi relativi alla distruzione della serie PF650 in Italia arriveranno a breve.