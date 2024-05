Amazon, questo è lo smart TV che devi comprare subito: prezzo crollato

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Sul mercato non ci sono solamente smart TV da 50 o più pollici, sebbene siano quelli più richiesti dagli utenti. C’è ancora una buona fetta di mercato composta dai televisori da 32 pollici, anche se i produttori la stanno pian piano abbandonando per concentrarsi sui modelli più grandi. Per questo motivo quando si trova uno smart TV da 32 pollici in offerta al minimo storico, con caratteristiche uniche e a un prezzo mai visto prima non bisogna lasciarsi scappare l’opportunità. Anche perché non si tratta di un televisore realizzato da qualche strano produttore, bensì dello LG 32LQ63006LA, smart TV top di gamma e che assicura immagini straordinarie.

Si tratta di uno dei pochi TV con queste dimensioni ad avere un pannello con risoluzione FHD, supporto all’HDR e che assicura immagini e colori sempre perfetti. Il merito è anche dell’ottimo processore che LG ha deciso di utilizzare su questo modello. La vera notizia di oggi, come detto, è l’offerta disponibile su Amazon. Infatti, lo smart TV è disponibile con uno sconto del 39% che fa crollare il prezzo e permette di risparmiare più di 120 euro sul prezzo di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Si tratta della migliore offerta che puoi trovare oggi su Amazon per un TV con queste caratteristiche: lasciarsela sfuggire sarebbe un errore troppo grande.

Smart TV LG 32 pollici: prezzo, offerta e sconto

Un’offerta mai vista prima. Oggi trovi il televisore LG 32LQ63006LA a un prezzo di 195,99 euro, con uno sconto del 39%. Si tratta del minimo storico e risparmi più di 120 euro sul prezzo di listino. Un’occasione veramente speciale per uno smart TV con pochi eguali sul mercato. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate da 39,20 euro al mese, utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Un modo semplice per alleggerire l’esborso. La disponibilità è immediata e la consegna avviene in tempi rapidissimi. E lo puoi provare con tutta calma: per il reso gratuito hai 14 giorni di tempo.

Smart TV LG 32 pollici: le caratteristiche

Uno smart TV con caratteristiche veramente uniche. Il televisore LG 32LQ63006LA è uno dei migliori che puoi trovare sul mercato nella sua fascia di riferimento, ed è perfetto per chi ha poco spazio a disposizione in cucina, o per chi ha una seconda abitazione e non vuole spendere una cifra enorme per il TV.

È dotato di uno schermo da 32 pollici con risoluzione FHD, una caratteristica che si trova raramente in questa tipologia di televisori. Le immagini sono in alta definizione e i colori sono realistici e vividi, anche grazie al supporto all’HDR 10 Pro. La qualità delle immagini viene migliorata anche dal processore α5 Gen 5 che sfrutta l’intelligenza artificiale per migliorare i contenuti.

Altra caratteristica che rende questo televisore incredibilmente interessante sono le funzionalità smart. A bordo trovi la tecnologia ThinhQ AI che rende l’esperienza utente coinvolgente e immediata. Puoi controllare il televisore con un semplice comando vocale e ottieni suggerimenti su cosa vedere in base alle tue preferenze. Il sistema operativo webOS, uno dei migliori nel panorama degli smart TV, supporta qualsiasi applicazione di video streaming, tra cui Amazon Prime Video, Netflix, DAZN, YouTube e tantissime altre.

Per gli amanti dei videogame c’è una dashboard ad hoc nel quale hai sempre sottocchio le prestazioni e le impostazioni in uso. Game Optimizer raccoglie tutte le impostazioni necessarie per rendere unica la tua esperienza di gioco.

