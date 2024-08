LG, lo smart TV da 32 pollici costa pochissimo: sconto spaziale

Lo smart TV LG da 32 pollici è in offerta con uno sconto del 38% e approfitti del minimo storico. Qualità delle immagini elevata, prezzo in picchiata e affare per tutti

Può suonare strano, ma ci sono alcuni modelli di smart TV quasi introvabili sul mercato. Ci riferiamo ai televisori da 32 pollici con uno schermo FullHD. In un mercato che predilige sempre di più TV con uno schermo da almeno 43 pollici, gli smart TV di piccole dimensioni e che assicurano immagini in alta risoluzione sono sempre più introvabili. Per questo motivo quando se ne trova uno di ottima qualità e in offerta a un prezzo eccezionale bisogna essere velocissimi nell’approfittarne. È esattamente quello che accade oggi con il TV LG da 32 pollici della gamma 32LQ63006LA disponibile su Amazon con uno sconto del 38% e al prezzo più basso di sempre. Una promo con i fiocchi che non bisogna farsi sfuggire: le scorte stanno per terminare.

Cosa si può dire di questo televisore? Nulla di negativo. Ha tutte le caratteristiche in regola per diventare il vostro TV da mettere nella camera dei tuoi figli, nella tua camera da letto, oppure in cucina o in salotto se hai poco tempo a disposizione. La qualità delle immagini è veramente elevata e grazie al sistema operativo webOS di LG puoi installare tutte le app che vuoi, da quelle per lo streaming video (Amazon Prime Video, Netflix, DAZN, YouTube e tantissime altre) a quelle per ascoltare la musica o per giocare. Il tutto a un prezzo straordinario.

Smart TV LG in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Prezzo mai visto prima per lo smart TV LG da 32 pollici. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 38% e lo paghi solamente 199 euro. Si tratta del minimo storico in quest’ultimo periodo e una delle migliori offerte che puoi trovare sul web per un televisore con queste caratteristiche e dimensioni. La disponibilità è immediata e ti consigliamo di approfittarne immediatamente: le scorte stanno per terminare (al momento ne trovi disponibili meno di dieci).

Smart TV LG da 32 pollici: le caratteristiche tecniche

Un televisore in cui è difficile trovare un difetto. Lo smart TV LG 32LQ63006LA è la scelta perfetta per chi cerca un apparecchio dalle dimensioni contenute e che assicura un’ottima qualità delle immagini.

Andiamo con ordine e vediamo le caratteristiche di questo TV. Come già detto, lo schermo ha una diagonale da 32 pollici con risoluzione FHD. I colori sono intensi e i contrasti ben definiti. Il merito è anche del processore α5 Gen 5 che sfrutta l’intelligenza artificiale per ottimizzare i contenuti e rendere migliore la tua esperienza di visione. Non avrai problemi con nessuna tipologia di contenuti, dai film alle serie TV, passando per programmi sportivi e cartoni animati.

Uno dei segreti del successo di questo televisore LG è il comparto smart. Grazie alla tecnologia ThinQ AI puoi controllarlo attraverso i comandi vocali e ricevi consigli personalizzati su cosa vedere in base ai tuoi gusti. Nella tua dashboard personale trovi tutte le app che hai installato e puoi scegliere cosa vedere in pochissimi secondi. Il merito è anche del sistema operativo webOS che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Se sei un appassionato di sport, hai a disposizione anche la funzione Sport Alert che ti avvisa quando comincia la partita della tua squadra del cuore. È pensato anche per gli amanti dei videogiochi grazie alla presenza di una dashboard ad hoc dove scegliere velocemente a cosa giocare.

Chiudiamo con una notizia che fa felice tutti. Lo smart TV ha ricevuto il certificato lativù che assicura la compatibilità con il digitale terrestre italiano. Puoi vedere e ascoltare gratuitamente oltre 180 canali nazionali e internazionali, oltre alla radio.

