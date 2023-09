Smart TV LG, lo sconto che attendevi è arrivato: prezzo stracciato

Fonte foto: Amazon

Dotarsi di una buon smart TV assicura la miglior qualità quando si vede un film, una serie tv, un evento sportivo, uno spettacolo o un concerto. Grazie a colori vividi, immagini fluide e molto realistiche, e uno schermo avvolgente. Esempio di tutto ciò è lo smart TV LG Serie UR80, con uno schermo da 43" con risoluzione 4K. Il cui prezzo oggi è crollato del 40% grazie a uno sconto incredibile. Occorre però affrettarsi, perché come tutte le offerte, non durerà ancora per molto.

Cosa ha di così speciale questo smart TV LG? Per esempio il fatto che abbia un ottimo processore di ultima generazione α5 Gen6, che lo rende veloce e fluido nel trasporre le immagini. Per quanto riguarda lo schermo, oltre a supportare la tecnologia HDR10 Pro, ti dà la possibilità, quando guardi un film o una serie tv, di selezionare la modalità Filmmaker Mode; così potrai vivere al meglio le emozioni di quello che stai vedendo. Ma queste sono solo alcune caratteristiche importanti.

Smart tv LG Serie UR80 43 pollici

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Smart Tv LG Serie UR80 43": caratteristiche tecniche

Approfondiamo alcune specifiche tecniche prima solo accennate di questo smart TV LG in offerta. A partire dalla risoluzione dello schermo, praticamente 4 volte superiore al Full HD, dato che impiega fino a 8 milioni di pixel al fine di offrire immagini più nitide. Il processore α5 GEN6 migliora i contenuti trasformandoli in 4K, al contempo regolando la luminosità in base all’ambiente circostante.

Ai gamer, invece, farà piacere sapere che esiste anche una modalità Game Optimizer, pensata proprio per chi gioca e vuole vivere tutte le emozioni trasmesse dei videogame. E ancora, Wi-Fi integrato, sistema operativo aggiornato webOS 23, l’intelligenza artificiale AI ThinQ, Alexa integrata, l’utilissima funzione Sports Alert per non perdere alcun evento e un telecomando intuitivo e molto semplice da usare. Inoltre, è possibile utilizzare il servizio di cloud gaming Nvidia Geforce now, che ti permette di giocare senza usare una console o un PC. Non mancano poi le principali app per lo streaming video, così come l’assistente vocale Thinq Ai e Alexa. Compatibile anche con Google Assistant, Apple Airplay 2 e Homekit. Il sistema operativo è l’aggiornatissimo WEBOS 23.

Smart Tv LG Serie UR80 43": prezzo e offerte in corso

Dunque, una televisione straordinaria, adatta a tutti i tipi di fruizione e per tutti i gusti. Che oggi pagherai solo 329 euro, grazie a uno strepitoso sconto del 40%. Potrai inoltre dilazionare il costo con la finanziaria Cofidis, pagandolo a rate. Insomma, un’occasione imperdibile!

Smart tv LG 43UR80006LJ