Smart TV LG NanoCell al minimo storico: lo sconto vi sorprenderà

Fonte foto: LG

Uno smart TV compatto con ottime caratteristiche e con uno sconto di ben il 42% non è una cosa di tutti i giorni. E per questo motivo quando se ne trova uno bisogna approfittarne immediatamente, prima che l’offerta termini. Questo scenario non è fantascientifico, ma è esattamente quello che troviamo oggi su Amazon per il televisore intelligente LG NanoCell da 43", l’ultimo degli ultimi modelli lanciati dall’azienda sudcoreana sul mercato. Uno sconto importante che ci fa risparmiare quasi 300€ sul prezzo di listino e che rende lo smart TV LG uno dei migliori che possiate acquistare in questo momento.

Le dimensioni abbastanza contenute (lo schermo è da 43") lo rendono adatto a qualsiasi stanza: occupa poco spazio e non avrete problemi a fissarlo a parete oppure appoggiarlo su un mobile. La qualità è veramente elevata grazie all’esclusiva tecnologia NanoCell che esalta i colori e rende la qualità delle immagini unica. Il merito è anche dell’innovativo processore α5 di quinta generazione che sfrutta al meglio gli algoritmi di intelligenza artificiale per analizzare i contenuti in tempo reale e ottimizzare colori e contrasti. Trovare uno smart TV migliore a meno di 400€ è davvero complicato.

LG NanoCell 43 pollici

Smart TV LG Nanocell: scheda tecnica

Uno dei fiori all’occhiello degli smart TV LG è proprio la tecnologia NanoCell che rende unica la visione di qualsiasi tipologia di contenuto. Questa particolare tecnologia purifica i colori grazie all’azione filtrante di nanoparticelle che rimuovono le impurità e donano brillantezza a tutto quello che vedi. E la differenza rispetto a tutti gli altri smart TV presenti sul mercato si nota a occhio nudo.

Come già detto, il televisore è dotato di uno schermo da 43" con risoluzione 4K, uno standard per questa tipologia di dispositivi. A supporto troviamo l’ottimo processore α5 di quinta generazione che sfrutta al meglio l’intelligenza artificiale per ottimizzare la qualità delle immagini, anche di quelle che nativamente non sono in 4K.

Come su tutti gli smart TV LG, anche su questo troviamo il sistema operativo WebOS aggiornato all’ultima versione con il supporto della tecnologia ThinQ AI che studia le tue abitudini e ti propone contenuti pensati su misura su di te. WebOS non ha bisogno di molte presentazioni, è uno dei migliori sistemi operativi per televisori e supporta praticamente tutte le principali piattaforma di video streaming, a partire da Amazon Prime Video. Inoltre, puoi controllare il TV utilizzando semplicemente la tua voce.

Non mancano le varie modalità di visione pensate per i singoli contenuti. Quando guardi un film o una serie TV puoi attivare la modalità NanoCell Cinema, mentre se sei un gamer incallito è disponibile la modalità NanoCell Gaming.

Smart TV LG Nanocell in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo improvviso e che durerà pochissimo tempo. Oggi troviamo lo smart TV LG Nanocell da 43" in offerta con uno sconto del 42% a un prezzo di 376,28€. Per questo televisore si tratta del minimo storico e del miglior prezzo web, a cui aggiungere tutti i benefici Amazon a partire dalla consegna in tempi rapidissimi e alla possibilità di gare il reso entro 30 giorni dall’acquisto. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio di Cofidis che si attiva in fase di check-out (riservato solamente agli iscritti ad Amazon Prime).

