Smart TV LG OLED 2023: le differenze tra i modelli B3, C3 e G3

LG aggiorna la sua proposta di Smart TV OLED 4K lanciando la terza generazione delle sue famiglie B, C e G. Di fatto, scompare la serie A, che rimane ferma ai modelli A2. Inoltre il mastodontico modello da 97 pollici della serie G2, lanciato lo scorso settembre, rimane a listino ma non riceve alcun aggiornamento. Come ogni anno, la qualità e il prezzo dei dispositivi sale insieme all’alfabeto: la serie B è la meno evoluta, la serie G è il top della gamma LG OLED.

Smart TV LG G3, caratteristiche tecniche

La famiglia che si pone in cima alla proposta del produttore coreano rimane la Gallery G3 che anche per l’anno nuovo è quella che offre quanto di meglio la tecnologia sviluppata da LG (e non solo) in questo campo è in grado di offrire. La serie G3 si compone di 3 modelli, rispettivamente da 55, 65 e 77 pollici che ora sono forniti degli ultimi pannelli WOLED META sviluppati da LG. Questi pannelli sono forniti di Micro Lens Array (MLA) che hanno lo scopo di migliore l’efficienza energetica ma consentono, allo stesso tempo, un netto di un aumento della luminosità di picco e persino angoli di visione maggiori.

LG promette una luminosità di picco in HDR pari a 2.000 nit, che scende a 1.400 nit quando si scelgono le modalità Filmaker Mode o ISF Stanza Buia. Per evitare il surriscaldamento dei dispositivi quando lavorano ad una luminosità così elevata, LG ha inserito una lastra di dissipazione del calore all’interno dello chassis.

Cuore della nuova gamma G3 è il processore Alpha 9 di 6° generazione che si occupa di elaborare gli algoritmi sviluppati da LG per il miglioramento dell’immagine. Tra questi spicca il "light boosting" che aumenta in modo intelligente la luminosità, ma anche di quelli dedicati all’upscaling che ora offrono una migliore nitidezza e dettagli più accurati nei programmi televisivi e nei video in streaming.

Altro algoritmo gestito dal processore Alpha 9 è quello che si occupa dei contenuti HDR. Si chiama HDR Expression Enhancer e applica un’ottimizzazione ad ogni singola texture che compone l’immagine.

Il processore Alpha 9 si occupa anche di gestire l’elaborazione audio e i relativi algoritmi, tra cui AI Clear Sound, Adaptive Sound Control e Auto Balance Control. Tutti, come si può intuire, si occupano di migliorare sia la pulizia che l’equalizzazione del suono, sia quello di un dialogo in un film, sia quello di un concerto.

Tra i formati video compatibili segnaliamo i classici HDR10, HLG e Dolby Vision e per i videogiocatori c’è la totale compatibilità con AMD FreeSync Pro e Nvidia G-Sync con refresh rate fino a 120 Hz. Le quattro porte HDMI 2.1 sono ora compatibili con il protocollo MS-VRR (Quick Media Switching VRR) che però al momento è utilizzato solo dalla Apple TV 4K versione 2022.

Il sistema operativo WebOS di LG, arrivato alla versione 23, è stato migliorato con il Multi View che permette di visualizzare sullo schermo due contenuti in arrivo da altrettante sorgenti HDMI.

Smart TV LG C3, caratteristiche tecniche

Le Smart TV LG C3 sono disponibili in sei diverse diagonali: 42, 48, 55, 65, 77 e 83 pollici. Questa gamma di TV ricalca per la maggior parte le caratteristiche tecniche della serie top G3 se non per alcune differenze. La prima e più importante riguarda il pannello: niente WOLED con MLA ma si continua con i già noti OLED.EX. leggermente meno luminosi e senza la piastra per la dissipazione del calore.

I modelli da 42 e 48 pollici, tra l’altro, a causa delle loro dimensione e densità di pixel, non hanno la tecnologia Brightness Booster. Non mancano, però, il processore Alpha 9 gen 6 e le quattro porte HDMI 2.1 compatibili QMS-VRR.

Smart TV LG B3, caratteristiche tecniche

La famiglia B3 diventa la serie entry-level della nuova gamma di TV OLED di LG, ed è formata da tre modelli con diagonale da 55, 65 e 77 pollici. Tutti e tre hanno lo stesso pannello da 120 Hz della serie C3, ma settato a valori di luminosità inferiori.

Altra differenza riguarda il processore: la serie B3 adotta il meno potente Alpha 7 gen 6, ma rimane garantito il supporto ai vari formati HDR e il sistema operativo è sempre webOS 23. Per quanto riguarda le porte HDMI rimangono quattro, ma solo due di questo sono compatibili con lo standard 2.1.

Smart TV LG OLED 2023: prezzi e disponibilità

LG ha quindi annunciato i prezzi e le date in cui verranno proposte le nuove famiglie G3, C3 3 B3. Da notare, però, che alcuni dei seguenti e prezzi e disponibilità potrebbero variare per il mercato italiano.

Smart TV LG OLED G3 (G39) – 55 pollici: 2.799 euro (marzo)

Smart TV LG OLED G3 (G39) – 65 pollici: 3.999 euro (marzo)

Smart TV LG OLED G3 (G39) – 77 pollici: 6.299 euro (marzo)

Smart TV LG OLED G3 (G39) – 83 pollici: 8.699 Euro (marzo)

Smart TV LG OLED C3 (C37/C39) – 42 pollici: 1.699 euro (maggio)

Smart TV LG OLED C3 (C37 / C38 / C39) – 48 pollici: 1.799 euro (marzo)

Smart TV LG OLED C3 (C39) – 55 pollici: 2.499 euro (marzo)

Smart TV LG OLED C3 C37/C38) – 55 pollici: 2.399 euro (marzo)

Smart TV LG OLED C3 (C39) – 65 pollici: 3.299 euro (marzo)

Smart TV LG OLED C3 (C37/C38) – 65 pollici: 3.199 euro (marzo / maggio)

Smart TV LG OLED C3 (C39) – 77 pollici: 5.399 euro (marzo)

Smart TV LG OLED C3 (C37/C38) – 77 pollici: 5.299 euro (marzo / maggio)

Smart TV LG OLED C3 (C39) – 83 pollici: 7.299 euro (marzo)

Smart TV LG OLED C3 (C37/C38) – 83 pollici: 7.199 euro (marzo / maggio)