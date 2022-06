Gli Smart TV LG OLED alla Design Week Milano

In occasione della Design Week di Milano dal 6 al 12 giugno, LG presenterà al Salone dei Tessuti, nel corso dell’esposizione A Life Extraordinary, la serie di nuovi televisori LG OLED Objet Collection composta da due nuove linee: Easel (65Art90) e Posé (LX1). La serie Object Collection di LG nasce dalla collaborazione con Moooi, azienda oladense di interior design che ha progettato le linee contemporanee e di ispirazione nordica dei due nuovi televisori.

L’estetica di questi due nuovi Smart TV OLED di LG si basa su linee nette e pulite che rimandano al design nordico tipico degli anni 50 e rivisitato alla luce della tecnologia contemporanea, che però non è mai sovrastante o invasiva. Questi due nuovi Smart TV non sono più un semplice schermo da collocare a parete, diventano un vero e proprio complemento d’arredo chic, come solo certe linee classiche possono esserlo. Nel caso del televisore LG Easel, abbiamo di fronte un modello che ricorda il cavalletto di un pittore. E’ dotato di un pannello mobile in tessuto, una sorta di tela, che grazie all’impostazione Lien View svela porzioni di display a seconda delle necessità di visione. Il secondo modello di Smart TV, LG Posé si presenta invece con un design molto sobrio e per questo è un elegantissimo complemento d’arredo, che grazie alla funzione Gallery Mode, quando non è in uso come TV, mostra immagini di opere d’arte o fotografie.

LG OLED Easel e Posé: caratteristiche tecniche

Le Smart TV OLED Easel e Posé sono state progettate per essere complementi di arredo, ma sono a tutti gli effetti televisori tecnologicamente avanzatissimi e dotati di tutte quelle funzioni in linea con una scheda tecnica di alto livello del 2022.

Il display, infatti, per entrambe le TV è un OLED Evo così come il processore a bordo per gli algoritmi di Intelligenza Artificiale è l’α9 Gen5. I due televisori assicurano un netto contrasto tra colori scuri e colori chiari, neri profondi e ma luminosità elevata. Infine, spariscono alla vista tutti i grovigli di cavi, il che rende le due Smart TV, oggetti eterei e senza tempo.

I formati sono 65 pollici per lo schermo del TV LG OLED Easel e 42, 48 e 55 pollici per il modello LG OLED Posé.

Il sistema audio conta su 4.2 canali da 80 watt in totale e la cover mobile è in tessuto realizzato da Kvadrat, azienda tessile danese.

LG OLED Easel e Posé: quando arrivano

Le due Smart TV LG OLED Easel e Posé arriveranno sul mercato europeo, e dunque anche in Italia, nel terzo trimestre 2022. Il prezzo di entrambi i modelli non è stato reso noto ma sarà certamente molto elevato per l’alto contenuto tecnico e di design offerto al cliente.