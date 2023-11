Smart TV LG OLED in offerta a metà prezzo: lo sconto è da urlo

Fonte foto: LG

Stiamo arrivando oramai alla fine della Black Week di Amazon e ci sono ancora offerte attive con sconti molto interessanti sui prodotti tech più amati. Come ad esempio questo smart TV LG OLED evo da 42" modello 2023 disponibile al minimo storico e con uno sconto mai visto in precedenza. L’offerta è davvero molto interessante perché potrebbe durare anche nei giorni successivi al Cyber Monday, ma il nostro consiglio è di approfittarne subito, prima che finiscano le scorte. Lo smart TV OLED LG è in offerta con uno sconto del 42% e risparmi ben 700€ sul prezzo di listino. E hai anche la possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio di Cofidis.

Una promo straordinaria su uno degli smart TV OLED più particolari tra quelli presenti sul mercato. Infatti, le dimensioni sono molto compatte ed è la scelta ideale per chi ha poco spazio nel salotto ma non vuole accontentarsi di un normale schermo LED. Per quanto riguarda le caratteristiche c’è ben poco da dire: LG è una garanzia nel settore. A bordo trovi un ottimo processore che assicura ottime immagini e prestazioni e il sistema operativo webOS 23, uno dei migliori per quanto riguarda i TV intelligenti. Insomma, la classica offerta da Cyber Monday da non farsi scappare.

Smart TV LG OLED da 42 pollici

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

LG OLED evo 42 pollici: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il prezzo dello smart OLED LG è letteralmente crollato. Oggi è disponibile su Amazon a 899€ con uno sconto del 44% mai visto prima. Uno sconto incredibile che permette di risparmiare ben 700€ sul prezzo di listino. Il televisore è già disponibile per essere spedito e la consegna avviene in tempi rapidissimi. Puoi dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis presente nella pagina prodotto e che attivi in fase di check-out. Il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2024 e hai tutto il tempo per testarla e capire se è il modello perfetto per te.

Smart TV LG OLED da 42 pollici

LG OLED evo 42 pollici: le caratteristiche tecniche

Lo smart TV OLED perfetto per chi ha poco spazio a disposizione in casa. La particolarità di questo modello sono proprio le dimensioni dello schermo: la diagonale è da soli 42 pollici, ma la qualità delle immagini è eccezionale. Il merito è degli anni di esperienza accumulati da LG nel settore e che permettono al produttore sud-coreano di continuare a evolversi e a migliorare. Come tutti i televisori OLED, anche in questo modello LG la qualità delle immagini è elevatissima, grazie a neri assoluti e a un processore che svolge un lavoro eccellente. A bordo è presente il chip α9 Gen6 che sfrutta l’intelligenza artificiale per assicurare colori realistici, dettagli profondi e contrasti elevati. Tutto quello che si cerca in un televisore di questo tipo. E anche l’audio è eccezionale con il supporto al Dolby Atmos.

Uno dei segreti degli smart TV LG è la presenza del sistema operativo webOS, uno dei migliori in circolazione. Con l’aggiornamento alla versione 2023 è migliorato ancora di più grazie alla presenza di una nuova home basata sulle tue preferenze e che ti suggerisce cosa vedere. Il supporto alla varie app di video streaming è assoluto: trovi tutte le piattaforme più utilizzate e tutte le tue serie TV preferite.

Non mancano le classiche modalità di visione tipiche di LG, a partire dalla FILMMAKER Mode pensata per gli amanti dei film e delle serie TV. Le impostazioni del video e dell’audio vengono modificate per rendere la visione più immersiva, come se stessi al cinema. Per gli appassionati dei videogiochi c’è la compatibilità con NVIDIA G-Sync per un tempo di risposta minimo e la massima fluidità. Grazie alla dashboard dedicata ai videogame puoi cambiare le impostazioni del TV in base alle tue preferenze.

Smart TV LG OLED da 42 pollici