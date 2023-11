Black Friday Amazon, le ultimissime offerte attive: sconti esagerati

Fonte foto: LG

La Black Week di Amazon si sta per concludere. Sono iniziate le ultime ventiquattro del Cyber Monday, l’evento che segue il Black Friday e dedicato solitamente agli ultimi sconti sui prodotti tecnologici e sugli elettrodomestici. Se ancora siete indecisi su consa acquistare ad amici, parenti e partner in vista del Natale, questa è la vostra ultima opportunità per risparmiare centinaia di euro. Inoltre, Amazon ha esteso il periodo di reso fino al 31 gennaio 2024: potete acquistare tranquillamente oggi e decidere eventualmente di rispedirlo indietro dopo il 25 dicembre.

Tornando a parlare di offerte, in questo ultimissimo giorni di sconti pazzeschi dovete essere velocissimi nell’approfittare delle varie offerte lampo che vi si presenteranno. Smartphone, smartwatch, prodotti per la smart home, smart TV ed elettrodomestici, tutto al minimo storico e con sconti mai visti in precedenza. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo ancora attive e le abbiamo suddivise per categoria di prodotto. Si tratta veramente dell’ultima possibilità per approfittare di sconti imperdibili: non fatevela scappare.

Cyber Monday Amazon: offerta iPhone

Se lo smartphone (e probabilmente il dispositivo) più desiderato dagli utenti è in offerta al Cyber Monday, merita un paragrafo a sé. Stiamo parlando dell’iPhone, in tutte le sue ultime versione. Infatti su Amazon non trovi soli l’iPhone 15, l’ultimissimo modello lanciato sul mercato, ma anche le sue versioni precedenti, l’iPhone 13 e l’iPhone 14. E proprio con questi ultimi due dispositivi puoi fare il classico affare last minute, approfittando dello sconto Cyber Monday che fa scendere il prezzo al minimo storico. E ricordati che hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Il più "economico" è logicamente l’iPhone 13, uno smartphone uscito sul mercato da più di due anni ma che resta ancora super affidabile e continua a ricevere gli aggiornamenti software da parte di Apple. Oggi lo trovi al prezzo più basso di sempre e hai la possibilità di pagarlo anche in 5 comode rate a tasso zero. Per chi vuole un po’ più di potenza, la scelta migliore è l’iPhone 14: è disponibile a un prezzo di 749€ e anche in questo caso hai la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero.

iPhone 13

iPhone 14

Passiamo all’iPhone 15. E qui le sorprese non mancano, e non solo per il prezzo. Infatti, oltre al modello "base", trovi in offerta anche l’iPhone 15 Plus (la versione big con uno schermo più grande e una batteria con una maggiore autonomia) e l’iPhone 15 Pro. Puoi scegliere il modello che più ti piace, anche in base alla disponibilità economica. Le ultime ore per fare un acquisto al minimo storico e con uno sconto eccezionale.

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

Cyber Monday Amazon: i migliori smartphone in offerta

Gli smartphone sono stati i protagonisti di questa Black Week di Amazon e sono stati tra i prodotti più venduti, tanto che alcuni modelli oramai non sono più disponibili. Restano, però, promo molto interessanti da cogliere al volo prima che terminino. Si tratta di smartphone per tutte le fasce di prezzo, da quelli lowcost fino ai top di gamma. Si va dal Nokia C32 che costa meno di 100€ e che trovi con uno sconto del 41% fino all’ottimo OnePlus 11, uno dei best seller di questi giorni (risparmi più di 400€ sul prezzo di listino). Nel mezzo alcuni telefoni medio di gamma con un rapporto qualità-prezzo elevatissimo, come il realme 11 Pro+ che trovi con uno sconto del 25% e al minimo storico.

Nokia C32

moto g14

Xiaomi Redmi Note 11S

Xiaomi Redmi Note 11 Pro+

realme GT 2

Google Pixel 7a

realme 11 Pro+

Xiaomi 13T

OnePlus 11

Cyber Monday Amazon: i migliori smartwatch in offerta

Anche gli smartwatch hanno fatto registrare delle vendite record in questi dieci giorni di Black Week e avete solo pochissime ore per approfittare delle ultime offerte con sconti che superano anche il 50%. In questo Cyber Monday trovi wearable di ultimissima generazione e da poco usciti sul mercato con sconti che superano anche il 30% e risparmi centinaia di euro. A questo bisogna aggiungere anche la possibilità di pagarli a rate. Un’opportunità da non perdere. Abbiamo selezionato alcune delle offerte ancora attive con orologi per tutte le tasche, sia quelli più economici, sia quelli un po’ più costosi. A voi la scelta.

TicWatch GTH

TicWatch E3

Amazfit GTS 2 Mini

Huawei Watch GT3

TicWatch Pro 3 Ultra

Galaxy Watch6

TicWatch Pro 5

Fitbit Sense 2

Xiaomi Watch S1 Active

Google Pixel Watch2

Menzione particolare per due dispositivi veramente unici nel loro genere. Stiamo parlando del Garmin Epix e del Garmin Fenix 7, smartwatch rugged realizzati con materiali super resistenti e pensati per gli amanti del trekking e delle avventure all’aperto. Oltre a essere degli orologi premium, sono dotati anche delle migliori funzioni per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. E la batteria dura tantissimo. Con lo sconto di oggi fai un super affare e approfitti del minimo storico.

Garmin Epix

Garmin Fenix 7

Ultimo paragrafo dedicato agli Apple Watch. Anche loro sono protagonisti del Cyber Monday di Amazon e li trovi a un prezzo mai visti prima. In offerta c’è tutta la lineup più recente, a partire dall’Apple Watch SE di seconda generazione, il modello lowcost dalle ottime caratteristiche, fino ad arrivare all’Apple Watch Ultra 2, l’ultima versione super resistente da poco uscita sul mercato. L’offerta sull’Apple Watch Ultra è veramente eccezionale: sconto IVA e lo paghi il minimo storico. Puoi anche decidere di pagarli a rate a tasso zero.

Appe Watch SE seconda generazione

Appe Watch SE 9

Appe Watch Ultra

Appe Watch Ultra 2

Smart TV: le migliori promo Cyber Monday

Ultimissime ore anche per approfittare delle offerte speciali e irripetibili su tantissimi smart TV differenti. Scegliere il televisore smart perfetto per la propria abitazione è probabilmente una delle cose più complicate nel mondo della tecnologia: si rischia sempre di sbagliare modello e di acquistarne uno troppo grande o troppo piccolo in base allo spazio a disposizione. In questo Cyber Monday hai l’imbarazzo della scelta e modelli di tutte le dimensioni. Affrettati perché le offerte stanno per terminare.

Ti diamo qualche suggerimento: l’ottimo Xiaomi F2, smart TV da 43" con sistema operativo Fire TV, lo stesso presente sui Fire TV Stick di Amazon. Altra validissima opzione il televisore LG da 43" Serie UR80: lo trovi con uno sconto del 36% e risparmi ben 200€. Infine, se non hi limiti di budget, trovi anche il nuovissimo smart TV Samsung QLED da 98" con uno sconto del 47% e risparmi ben 3500€.

Xiaomi F2

Samsung Crystal 43 pollici

Toshiba 50 pollici

LG 43 pollici

Hisense 43 pollici

Samsung 32 pollici

Samsung 24 pollici

LG 55 pollici NanoCell

Samsung QLED 55 pollici

Samsung QLED 98 pollici

Cyber Monday Amazon: le migliori cuffie in offerta

Sono l’accessorio più utilizzato insieme allo smartphone e non possono mai mancare nel tuo zaino. Stiamo parlando delle cuffie wireless che negli ultimi anni hanno conosciuto una crescita grandiosa sia in fatto di vendite sia di modelli disponibili sul mercato. Il Black Friday di Amazon è il momento perfetto per acquistarne un nuovo paio: ne trovi tantissime in offerta e hai la possibilità di effettuare il reso fino al 31 gennaio 2024. Abbiamo scelto alcuni tra i modelli in offerta in questi giorni e che si differenziano per costo, dimensioni e tipologia. Trovi sia modelli in-ear dalle dimensioni mini sia modelli over-ear con archetto e padiglione che copre tutto l’orecchio.

Sony WH-CH520

Sennheiser HD599

Echo Buds

Fnatic React

Beats Solo3

Beats Studio Buds

I migliori robot aspirapolvere da acquistare al Cyber Monday

Sono piccoli, occupano poco spazio, non fanno tantissimo rumore, ma si rivelano utilissimi nella vita di tutti i giorni. Stiamo parlando dei robot aspirapolvere, piccoli elettrodomestici per la pulizia domestica diventati in pochissimi anni tra i più desiderati dalle famiglie italiane. Il motivo è molto semplice: puliscono e lavano il pavimento senza doverli controllare continuamente e senza la minima assistenza. Oramai sono dotati dei migliori sensori e delle migliori tecnologie e riescono perfettamente a mappare l’abitazione. Dall’app dello smartphone puoi anche decidere quali stanze pulire e a quali, invece, vietare l’ingresso. Con le offerte di oggi l’affare è dietro l’angolo.

iRobot Roomba 692

Xiaomi Robot Vacuum E12

LEFANT

iRobot Roomba i3152

Ecovacs Deebot T9

Philips HomeRun Serie 3000

iRobot Roomba e5154

Dreame L10

Ecovacs Deebot T20e Omni

Ecovacs Deebot N10 Plus

iRobot Roomba i7156

Ecovacs Deebot T20 Omni

Le friggitrici ad aria da comprare al Cyber Monday

Ultime ore anche per approfittare di questi sconti eccezionali sulle friggitrici ad aria. Anche in questo caso parliamo di uno degli elettrodomestici da cucina più venduti di questo Black Friday. E il motivo è abbastanza chiaro: trovi i modelli migliori degli ultimi anni al prezzo più basso di sempre e riesci a risparmiare anche decine di euro sul prezzo di listino. Per acquistare un buon modello con tecnologie avanzate e che ti permette non solo di "friggere", ma anche di cucinare o grigliare carne e verdure, basta spendere meno di 100€. Ed ecco che fare uno dei migliori affari del Cyber Monday bastano pochissimi minuti.

Cecotec Air Fryer Cecofry Pixel

Moulinex Easy Fry Max

Moulinex Easy Fry Deluxe

Aigostar Air Fryer XXL

Proscenic T20

Philips Airfryer 3000 Serie XL

Migliori prodotti Amazon in offerta al Cyber Monday 2023

Non potevamo che concludere la nostra guida all’acquisto con i prodotti Amazon. Il sito di e-commerce è diventato da oramai diversi anni un produttore, concentrandosi soprattutto sui dispositivi per la smart home, dalle telecamere di sicurezza fino alle prese smart, passando per gli utilissimi Fire TV Stick. E proprio dai Fire TV Stick partiamo. Tra le migliori promo attive oggi trovi i nuovi Fire Tv Stick 4K e Fire TV Stick 4K Max, perfetti per qualsiasi TV. Se, invece, vuoi proteggere la tua abitazione, le telecamere Blink e i dispositivi Ring sono quelli che fanno per te. Gli sconti sono veramente eccezionali e grazie ai bundle risparmi ancora di più. Senza dimenticare l’Echo Pop e l’Echo Dot, i due smart speaker con cui gestire tutti i dispositivi smart presenti in casa. Non fartene scappare nemmeno uno.

Fire TV Stick Lite

Fire TV Stick

Fire TV Stick 4K

Fire TV Stick 4K Max

Echo Dot

Echo Pop

Blink Mini

Blink Outdoor

Blink Outdoor + Blink Mini

Blink Video Doorbell

Ring Intercom

Amazon Smart Plug

Echo Auto

Le promo sui servizi Amazon

Non mancano le offerte sui prodotti Amazon. Anche per Black Friday sono state fatte le cose in grande e hai la possibilità di sottoscrivere un abbonamento con prova gratuita per due o tre mesi (dipende dalla promo attiva) su alcuni dei servizi Amazon più richiesti e amati. Ad esempio, puoi approfittare di due mesi gratuiti per Audible, la piattaforma di Amazon con decine di audiolibri e podcast esclusivi, Oppure Amazon Music Unlimited gratis per tre mesi, o Kindle Unlimited in prova gratuita per 2 mesi. Per iscriverti direttamente a una delle piattaforme, clicca sul link presente qui in basso.

