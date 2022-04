Quanto costano i nuovi Smart TV LG 2022

Finalmente, a circa 20 giorni dal lancio delle nuove Smart TV LG, sono stati resi noti i prezzi sul mercato italiano. Il listino prezzi è ufficiale e riguarda le LG TV OLED Evo serie C2, LG TV OLED serie G2, LG TV OLED serie A2 e B2 mentre per le serie Z2 8K e per alcuni tagli degli LG TV QNED 2022 mini-LED, dovremo aspettare qualche mese in più per conoscere le offerte complete.

Le nuove smart TV gestiscono i contenuti Dolby Vision IQ, HDR10 e HLG, ma non HDR10+ mentre per il suono offrono tutti il Dolby Atmos. A bordo di tutti i televisori LG 2022 troviamo il sistema operativo proprietario webOS 22, ovvero la versione più recente della piattaforma smart TV di LG, che mette a disposizione anche la funzione MultiView per guardare simultaneamente due finestre affiancate o usare due app diverse. Inoltre, segnaliamo la presenza della funzione Always Ready che corrisponde all’assistente vocale attivabile anche con TV spenta. Alcune di queste TV sono già disponibili anche su Amazon, seppur in pochissimi esemplari e a prezzi a volte un po’ diversi. Vi consigliamo di fare click sui link e verificare l’effettiva disponibilità e prezzo dei prodotti che vi interessano.

LG TV OLED evo serie C2

Sulle Smart TV LG OLED evo serie C2 è stato installato il processore 4K Alpha 9 Gen 5 con AI. Lo schermo è un OLED evo 4K UHD a 10-bit e 16:9 con frequenza di aggiornamento a 120 Hz. La serie C2 è disponibile nelle misure di 42, 48, 55, 65, 77 e 83 pollici di diagonale e in due colori contraddistinti dalle sigle C26LB chiara, e C26LD, scura.

LG TV OLED42C26LB (42 pollici): 1.399 euro

LG TV OLED48C26LB (48 pollici): 1.699 euro

LG TV OLED55C26LB (55 pollici): 2.099 euro

LG TV OLED65C26LB (65 pollici): 2.999 euro

LG TV OLED77C26LB (77 pollici): 3.499 euro

LG TV OLED83C26LD (83 pollici): probabilmente disponibile nella seconda parte dell’anno

LG OLED42C26LB

LG TV OLED serie G2

Anche sulle Smart TV LG OLED evo serie G2 troviamo il processore 4K Alpha 9 Gen 5 e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. La serie G2 rispetto alla precedente serie C2 si differenzia per il Gallery Design che ci permette di montare la TV a filo muro grazie alla staffa zero-gap inclusa. I tagli disponibili sono da 55, 65, 77, 83 e 97 pollici. Gli ultimi due saranno disponibili nella seconda metà dell’anno.

Tutti i tagli del modello G2 hanno incorporato un dissipatore di calore per raffreddare la TV in maniera efficiente e garantire la luminosità massima, che raggiunge picchi in aree limitate del pannello di 1.000 nit, rispetto ai 900 nit massimi del modello C2.

TV LG OLED55G26LA (55 pollici): 2.499 euro

TV LG OLED65G26LA (65 pollici): 3.399 euro

TV LG OLED77G26LA (77 pollici): 4.499 euro

TV LG OLED83G26LA (83 pollici): probabilmente disponibile nella seconda parte dell’anno

TV LG OLED97G26LA (97 pollici): probabilmente disponibile nella seconda parte dell’anno

LG OLED77G26LA

LG TV OLED serie A2 e B2

La serie B2 e la serie A2 completano la collezione OLED 2022. I TV LG OLED B2 sono disponibili nei modelli da 55, 65 e 77 pollici, mentre la serie A2 presenta modelli da 48, 55, 65 e 77 pollici.

Le TV OLED UHD serie B2 al momento sono disponibili nei tagli da 55 e 65 pollici, mentre il taglio da 77 pollici è atteso per la fine dell’anno. Il processore a bordo è Alpha 7 e la frequenza di aggiornamento è tra i 100 e i 120 Hz.

TV LG OLED55B26LA (55 pollici): 1.799 euro

TV LG OLED65B26LA (65 pollici): 2.599 euro

TV LG OLED77B26LA (77 pollici): disponibile alla fine dell’anno

LG OLED55B26LA

LG OLED65B26LA

LG OLED77B26LA

Le TV LG OLED della serie A2 presentano il medesimo processore Alpha 7 della serie precedente ma in queste versioni la frequenza di aggiornamento è più bassa, 50-60 Hz.

TV LG OLED48A26LA (48 pollici): 1.299 euro

TV LG OLED55A26LA (55 pollici): 1.699 euro

TV LG OLED65A26LA (65 pollici): 2.399 euro

LG OLED48A26LA

LG OLED55A26LA

LG OLED65A26LA

LG TV OLED Z2 8K

La presentazione dell’LG OLED 8K Z2, il modello di punta di questo marchio per il 2022, è prevista per la seconda parte dell’anno. vale la pena dunque, aspettare qualche mese ancora per vedere all’opera il nuovo display con matrice organica con una risoluzione nativa di 7.680×4.320 punti. Le immagini sono elaborate da un chip 8K Alpha 9 Gen 5, al momento il più avanzato di casa LG.

LG TV QNED 2022 mini-LED

Il bouquet di nuovi televisori LG si chiude con le TV con pannello LCD e retroilluminazione MiniLED disponibili in tagli dai 50 agli 86 pollici. Sicuramente, si rivela interessante il modello QNED 99, con matrice IPS LCD fino a 86 pollici e risoluzione 8K, che però ancora non è in vendita. Il chip a bordo è l’Alpha 9 Gen 4, ma sicuramente il maggiore impatto sulla qualità complessiva dell’immagine è dato dalla retroilluminazione.

Ricordiamo che i modelli QNED impiegano fino a 30.000 MiniLED e migliaia di zone di local dimming, che garantiscono il controllo preciso della luminosità.

TV LG 50QNED826QB (50 pollici): 949 euro

TV LG 55QNED826QB (55 pollici): 1.199 euro

TV LG 65QNED826QB (65 pollici): 1.399 euro

TV LG 75QNED826QB (75 pollici): 2.299 euro