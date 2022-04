Smart TV LG: 20 modelli 2022 arrivano in Italia

Arrivano in Italia le nuove Smart TV LG 2022, in totale 20 modelli, presentate lo scorso Gennaio al CES di Las Vegas con display OLED evo e QNED. Le due famiglie di televisori LG modelli G2 e C2 condividono il pannello OLED evo di terza generazione con risoluzione 4K UHD e lo stesso processore di immagini, un chip 4K Alpha 9 Gen 5 con AI. Offrono quattro porte HDMI 2.1 in grado di raggiungere velocità di trasferimento di 48 Gbps e il WiFi 6. Infine, sono compatibili con le tecnologie di refresh adattivo NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync, caratteristiche che cercano di attirare gli appassionati di videogiochi.

I modelli delle Smart TV LG OLED A2, B2 e Z2 e i modelli QNED con mini-LED saranno invece disponibili nella seconda parte dell’anno. Per quanto riguarda la riproduzione dei contenuti HDR, l’impegno di LG è lo stesso degli anni precedenti, quindi questi televisori possono gestire i contenuti Dolby Vision IQ, HDR10 e HLG, ma non i metadati HDR10+. Per quanto riguarda il suono i nuovi TV LG offrono il Dolby Atmos. Inoltre, per aumentare la precisione con cui i TV OLED evo riproducono il colore, gli ingegneri LG hanno modificato la struttura del pannello, agendo sugli strati responsabili della restituzione dei colori rosso e blu. Quindi, hanno aggiunto un nuovo strato per ripristinare il colore verde che, secondo la casa coreana, ha un impatto percepibile sulla capacità di erogazione della luce del televisore. Tutti i televisori 2022 di LG sono dotati del sistema operativo proprietario webOS 22, la versione più recente della piattaforma smart TV di LG che può essere personalizzata grazie alla funzione MultiView che consente di guardare simultaneamente due finestre affiancate o usare due app diverse. La funzione Always Ready ossia assistente vocale anche con TV spenta e infine Impostazioni per la famiglia con le impostazioni di parental control.

LG TV OLED evo serie C2

Ricapitolando le caratteristiche tecniche, ricordiamo che sulle Samrt TV LG OLED evo serie C2 il processore è il 4K Alpha 9 Gen 5 con AI, il display è OLED evo 4K UHD a 10-bit e 16:9 con frequenza di aggiornamento a 120 Hz. La serie C2 è disponibile nelle dimensioni da 48, 55, 65, 77 e 83 pollici di diagonale e anche nel nuovo formato 42 pollici.

LG TV OLED serie G2

Le Samrt TV LG OLED evo serie G2 adottano il medesimo processore 4K Alpha 9 Gen 5 e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. La serie G2, col suo caratteristico Gallery Design consente di montare il TV a filo muro grazie alla staffa zero-gap inclusa e sarà disponibile nei tagli da 55, 65, 77 e 83 pollici di diagonale a cui si aggiungerà il 97 pollici nella seconda metà dell’anno.

Da notare che il modello G2 incorpora un dissipatore di calore che gli consente di raffreddare la TV in modo più efficiente. Questa caratteristica ha consentito agli ingegneri LG di aumentare la luminosità massima, che nel G2 raggiunge picchi in aree limitate del pannello di 1.000 nits, rispetto ai 900 nits massimi che la matrice organica del modello C2 riesce a fornire.

LG TV OLED serie A2 e B2 e Z2 8K

Completano la collezione OLED 2022, la serie B2, disponibile nei modelli da 55, 65 e 77 pollici, e la serie A2, con modelli da 48, 55, 65 e 77 pollici. Ma i riflettori, nella seconda parte dell’anno saranno sicuramente puntati sull’LG OLED 8K Z2 il modello di punta di questo marchio per il 2022 che incorpora una matrice organica all’avanguardia, che, sì, non appartiene alla famiglia ‘evo’, con una risoluzione nativa di 7.680×4.320 punti. L’elaborazione delle immagini si basa su un chip 8K Alpha 9 Gen 5 che è il chip più avanzato di cui LG dispone attualmente.

LG TV QNED 2022 mini-LED

Quest’anno il bouquet di televisori con pannello LCD e retroilluminazione mini-LED che questo marchio ci offre è più ricco rispetto agli anni precedenti. Il modello più ambizioso è il QNED 99, che incorpora una matrice IPS LCD fino a 86 pollici con risoluzione 8K. L’elaborazione delle immagini è gestita da un chip Alpha 9 Gen 4, ma uno dei componenti che ha il maggiore impatto sulla qualità complessiva dell’immagine è la retroilluminazione.

I modelli QNED con retroilluminazione a mini-LED impiegano fino a 30.000 MiniLED e migliaia di zone di local dimming per offrire un controllo preciso della luminosità. Dunque avremo le serie QNED99 con mini LED, Precision Dimmin Pro+ e risoluzione 8K, la QNED91 con mini LED e Precision Dimmin Pro, la serie QNED87 con mini LED e Precision Dimming e la serie QNED82. Disponibili già da aprile le serie QNED91, QNED87 e QNED82 offrono un’immersione totale con modelli da 50 fino a 86 pollici di diagonale.

TV LG OLED evo 2022: prezzi e disponibilità

Al momento è possibile, fino al 4 aprile, prenotare in Italia le prime Smart TV:

LG OLED evo 55 pollici C2 2.099 euro

LG OLED evo 65 pollici C2 a 2.999 euro

Nei prossimi mesi arriveranno anche gli altri modelli a completamento della gamma Smart TV 2022 di LG.