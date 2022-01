Smart TV: Nokia annuncia i nuovi modelli Android TV

Nokia annuncia l’uscita di quattro nuovi Smart TV QLED 4K UHD, ampliando la gamma avviata a settembre con il Nokia 6500D. Alla Smart TV QLED 4K UHD da 65 pollici si aggiungono da subito i modelli 4300D da 43 pollici, 5500D da 55 pollici, 5800D da 58 pollici e 7000D da 70 pollici. Per la fine di gennaio è previsto l’arrivo anche di un altro modello, da 50 pollici.

Le Smart TV QLED 4K UHD Nokia adottano Android TV come sistema operativo, garantendo la piena compatibilità con le principali piattaforme di streaming, come Netflix e Amazon Prime Video, e sono dotate di Chromecast e triplo sintonizzatore: digitale terrestre di seconda generazione (DVB-T2), digitale satellitare di seconda generazione (DVB-S2) e TV via cavo (DVB-C), per il mercato americano. Non manca nemmeno lo slot CI+ per le CAM delle Pay TV. L’annuncio dell’uscita europea delle nuove Smart TV QLED 4K UHD Nokia è arrivato da StreamView GmbH, distributore europeo dei dispositivi prodotti da HMD Global, il gruppo che ha acquistato il marchio Nokia ormai diversi anni fa.

Smart TV QLED Nokia: caratteristiche tecniche

Le caratteristiche tecniche della nuova gamma di Smart TV Nokia sono identiche per tutte le diagonali: il pannello è un LCD con Quantum Dot con risoluzione 4K Ultra HD, frequenza di aggiornamento a 50/60 Hz e tempo di risposta di 9 ms (che scendono a 8 ms in modalità gaming). L’angolo di visione è di 178 gradi lungo entrambi gli assi, la luminosità è di circa 350 nit. Sono supportati i formati HDR10, Dolby Vision e HLG.

L’impianto audio è stereo sulla Smart TV Nokia 4300D da 43 pollici (12 W x 2), mentre sugli altri modelli troviamo un sistema composto da due speaker e un woofer integrato con potenza complessiva che sale fino a 32 W o 36 W, in base al modello. Non manca il supporto alle tracce in Dolby Digital 5.1 e DTS-HD.

Smart TV Nokia 2022: costi e disponibilità

Le Smart TV QLED 4K UHD Nokia sono già disponibili ai seguenti prezzi consigliati:

Nokia 4300D da 43 pollici: 649 euro

pollici: euro Nokia 5500D da 55 pollici: 849 euro

pollici: euro Nokia 5800D da 58 pollici: 899 euro

pollici: euro Nokia 6500D da 65 pollici: 1.199 euro

pollici: euro Nokia 7000D da 70 pollici: 1.499 euro

Il modello da 50 pollici sarà invece disponibile da fine gennaio a 749 euro.