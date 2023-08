Samsung, questo è lo smart TV 4K che devi comprare subito: sconto esagerato

Fonte foto: Samsung

Un’offerta così per uno smart TV di Samsung non la si vedeva da tempo. Non stiamo esagerando: oggi troviamo in promo uno dei televisori del produttore sud-coreano più venduti negli ultimi mesi. Stiamo parlando dello smart TV Crystal UHD da 43", un modello pensato per l’utilizzo familiare e con caratteristiche da medio di gamma. Grazie allo sconto del 46% che troviamo oggi su Amazon, il prezzo scende al minimo storico e diventa un vero best-buy. E non potrebbe essere altrimenti: difficile trovare un altro modello con le stesse caratteristiche a un prezzo così basso.

Lo smart TV Samsung Crystal da 43" ha una risoluzione 4K, uno standard per il mercato attuale e che permette di vedere serie TV e film con la miglior qualità possibile. Samsung lo ha dotato anche di un processore super prestazionale che migliora istantaneamente la qualità e le immagini di qualsiasi contenuto. Anche la parte dedicata all’intrattenimento è unica: il sistema operativo Tizen è una garanzia quando si parla di TV intelligenti ed è compatibile con praticamente qualsiasi piattaforma di video streaming. Sono integrati anche gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant che permettono di controllare il televisore e i dispositivi smart presenti in casa con un semplice comando vocale.

Smart TV Samsung Crystal 43": le caratteristiche

Uno smart TV per assicurare delle ottime immagini non deve per forza di cose costare uno sproposito. E ce lo dimostra questo televisore Samsung Crystal da 43". Grazie all’offerta di oggi diventa un vero best buy da non farsi scappare per nessun motivo.

Le dimensioni sono ideali per qualsiasi persona abbia poco spazio in casa per posizionare il televisore: le cornici laterali sono praticamente assenti ed è molto compatto. Lo schermo ha una diagonale da 43" con risoluzione 4K, oramai uno standard nel 2023. Samsung lo ha dotato di tecnologie molto interessanti, come la Dynamic Crystal che offre un miliardo di sfumature di colore, 64 volte in più rispetto a un TV normale. Ogni immagine prende vita, anche grazie alla presenza del processore Crystal 4K che interviene in tempo reale su ogni contenuto per migliorarne al qualità. Grazie all’upscaling, anche i contenuti che nativamente non sono in 4K lo diventano, garantendo in ogni istante la miglior risoluzione possibile. Non manca il supporto alla tecnologia HDR per esaltare ancora di più i dettagli e i contrasti di luce.

Uno smart TV può definirsi tale solo se offre accesso a tutte le piattaforme di video streaming più importanti. Ed è esattamente così con questo Samsung Crystal da 43". Grazie al Samsung Smart Hub accedi facilmente a tutti i tuoi programmi preferiti e puoi organizzare e personalizzare la piattaforma in base alle tue necessità e gusti. Presente anche Samsung TV Plus, un’app con una vastissima offerta di canali gratuiti con film, sport, notizie e molto altro.

Non manca il supporto agli assistenti vocali. Troviamo sia Alexa sia Google Assistente con i quali poter controllare sia il televisore sia gli altri dispositivi smart presenti in casa, come ad esempio il condizionatore, le luci, il termostato o le tapparelle. Per gli amanti dei videogame, oltre a un hub dove accedere velocemente ai migliori giochi per la Xbox, è disponibile anche una modalità ad hoc che riduce al minimo la latenza.

Smart TV Samsung 4K: prezzo, sconto e offerta Amazon

A un prezzo così vantaggioso non bisogna far altro che approfittarne immediatamente. Oggi troviamo lo smart TV Samsung Crystal UE43BU8570 in offerta a un prezzo di 377€, con uno sconto del 46% rispetto a quello di listino. Il risparmio netto è di poco superiore ai 300€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 75,40€ al mese con il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Lo smart TV è già pronto per essere spedito e consegnato e per fare il reso si hanno a disposizione i classici 30 giorni di tempo.

