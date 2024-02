Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Samsung

Stando alle rilevazioni effettuate dalla società di ricerche Omdia, Samsung per il diciottesimo anno consecutivo è stato il principale produttore di televisori al mondo.

Secondo i dati di vendita del 2023, con una quota di mercato del 30,1% (e con oltre 8,31 milioni di televisori venduti) il colosso della tecnologia mantiene la prima posizione nella classifica globale dei produttori di smart TV, un posto che le appartiene ormai dal 2006.

Yong Seok-woo, presidente della Divisione Visual Display Business di Samsung ha, ovviamente, commentato positivamente la cosa, definendo questo incredibile traguardo come “il risultato della fiducia accordata dai consumatori a Samsung”.

Samsung, i numeri del successo

In questi passati 18 anni l’azienda sudcoreana ha occupato il primo posto nella classifica dei produttori di televisori, conquistando il mercato grazie a prodotti come i Neo QLED, gli ultra-large e quelli della serie lifestyle.

Da allora, nonostante l’ingresso nel settore di tanti altri competitor piuttosto agguerriti, il brand ha mantenuto la prima posizione, confermandosi come prima scelta per i consumatori alla ricerca di una nuova smart TV.

Tra i prodotti più apprezzati dagli utenti quelli con tecnologia QLED, introdotti nel catalogo dell’azienda sudcoreana nel 2017, e arrivati a oltre 44 milioni di unità vendute (dati aggiornati al 2023).

Stando sempre a Omdia, lo scorso anno Samsung ha mantenuto il primo posto della classica sia nel segmento dei dispositivi premium (quelli che hanno un prezzo superiore ai 2.500 dollari) con una quota di mercato del 60,5% e sia in quello ultra-large (i televisori da 75 pollici e oltre) raggiungendo una quota di mercato del 33,9%, grazie anche ai Neo QLED da 98 pollici.

Per quanto riguarda il segmento dei TV OLED, invece, nel 2023 Samsung ha superato il milione di unità vendute e questo in soli due anni dal lancio, arrivando a una quota di mercato del 22,7%.

Da notare, comunque, che ancora oggi si vendono pochissimi TV OLED rispetto ai LED classici.

Samsung, il futuro delle smart TV

I vertici della società sudcoreana hanno espresso una grande soddisfazione per i risultati ottenuti nell’ultimo anno, con la promessa di continuare “a introdurre varie innovazioni che potranno rendere la vita quotidiana dei consumatori più preziosa in futuro“.

Tra le principali sfide per il futuro, ha commentato di nuovo Yong Seok-woo, c’è quella di portare nelle case dei consumatori i cosiddetti “schermi AI“, presentati ufficialmente al CES 2024 di Las Vegas, dove è stato mostrato al pubblico anche il nuovo processore NQ8 AI di terza generazione.

Questo chip ha un’efficienza nei calcoli degli algoritmi AI molto superiore rispetto al modello precedente e una NPU due volte più veloce, parametri che consentiranno alla smart TV di casa Samsung di giocare un ruolo cruciale nel controllo e nella gestione dei vari dispositivi per la Smart Home.

Guardando al futuro, Samsung ha anche confermato che alcuni dei nuovi televisori in arrivo sul mercato hanno ottenuto la certificazione TÜV Rheinland per la riduzione delle emissioni di carbonio, confermando la chiara volontà del colosso della tecnologia di portare in commercio dispositivi più sostenibili e con una ridotta impronta di carbonio rispetto ai modelli precedenti.