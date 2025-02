Samsung, questo è lo smart TV da comprare oggi: costa meno della metà

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

La scelta di un nuovo smart TV non è mai semplice. Entrano in gioco diversi fattori: la disponibilità economica, lo spazio che si ha a disposizione in salotto, cucina o camera, e le funzioni offerte dal televisore. In alcuni casi, però, tutti questi fattori vengono "spazzati via" da uno ancora più importante: lo sconto disponibile su Amazon. In alcuni casi si trovano delle offerte troppo allettanti per farsele scappare via. E oggi è proprio uno di quei giorni. Il merito è della promo disponibile per lo smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici di ultimissima generazione che trovi con uno sconto di ben il 51% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi più di 750 euro su quello di listino.

Si tratta di un’offerta shock che lo fa diventare immediatamente lo smart TV da acquistare oggi. Le qualità sono evidenti: schermo in altissima definizione, processore con intelligenza artificiale che rende ogni immagini e contenuto più realistici e soprattutto la presenza del sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Un televisore con pochi eguali soprattutto al prezzo a cui è disponibile oggi. Non approfittarne sarebbe un grandissimo errore.

Smart TV Samsung 55 pollici: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta è veramente speciale. Da oggi trovi lo smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici in offerta con uno sconto del 51% che fa scendere il prezzo a 729 euro, minimo storico su Amazon e miglior prezzo web per un TV con queste caratteristiche. Il risparmio netto supera i 750 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. La disponibilità del televisore è immediata e la consegna avviene anche in meno di ventiquattro ore. Per il reso gratuito, invece, hai a disposizione ben 30 giorni di tempo.

Come per i grandi elettrodomestici venduti e spediti da Amazon, anche per questo televisore hai la possibilità di aggiungere dei servizi extra, come ad esempio il ritiro e il disimballaggio del vecchio TV, oppure l’installazione a muro e la configurazione di quello nuovo (a pagamento).

Smart TV Samsung Neo QLED 55 pollici: scheda tecnica

Il televisore Samsung in offerta su Amazon è dotato del processore NQ4 AI Gen2, che offre una visione in 4K che va oltre quella che troviamo sui normali televisori. Ciò grazie alle 20 reti neurali e all’upscaling basati entrambi sull’AI. Colori super dettagliati: la fedeltà nella riproduzione dei colori è garantita dalla presenza di una palette contenente 2030 tinte diverse PANTONE e fino a 110 nuove tonalità di carnagione. Vedrai i protagonisti di film e serie TV così come sono, al naturale. Aggiungiamoci poi altre funzionalità, come la Real Depth Enhancer, per una migliore profondità delle scene; o la Relumino mode, per una migliore focalizzazione sullo schermo degli elementi raffigurati, grazie a contorni e livelli di contrasto più definiti. Ciò può aiutare la visione per gli ipovedenti.

Eccezionale anche il sonoro, grazie all’audio virtuale immersivo e alla funzionalità Adaptive Sound Pro, che offre una maggiore chiarezza vocale e un suono nitido, anch’essa basata sull’intelligenza artificiale. Presente anche il sistema Dolby Atmos, per un audio multidimensionale e avvolgente, come fossi al cinema. Il televisore è ideale anche per i gamer, poiché, oltre al Gaming Hub per ritrovare facilmente e velocemente i giochi preferiti, prevede anche la Motion Xcelerator 120 Hz, che assicura una qualità di movimento sempre più alta e prestazioni differenziate in base alla sequenza. La frequenza di aggiornamento arriva fino a 120 Hz, molto utile per i videogame che richiedono rapidità di movimento. Il divertimento è assicurato per tutti, grazie al sistema operativo Samsung Tizen che riunisce tutte le app e i servizi disponibili sul tuo TV a portata di mano. Con Samsung TV Plus, invece, avrai a disposizione un catalogo con migliaia di film e tanti programmi in diretta.

