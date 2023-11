Samsung, se compri questo TV te ne regalano un altro: offerta incredibile

Fonte foto: Samsung

Non è mai facile parlare di questa tipologia di offerte: si rischia sempre di essere poco chiari e fuorvianti. Quindi cercheremo di utilizzare un linguaggio chiaro e semplice. Acquistando su Amazon lo smart TV Samsung TV Neo QLED QE55QN700 si riceve in regalo il televisore Samsung The Frame da 32" dal valore commerciale di 449€. Non stiamo scherzando: l’offerta è composta proprio in questo modo e lo puoi leggere anche cliccando sul banner presente poco più in basso e aprendo la pagina prodotto. E la promo non finisce qui: lo smart TV Samsung da acquistare è anche in offerta con uno sconto del 52% e lo paghi meno della metà. Un’offerta da non farsi scappare e che ha dell’incredibile.

Lo smart TV Samsung in offerta non è un modello qualunque, ma uno dei migliori in circolazione. Infatti, si tratta di un televisore con schermo 8K, quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento. È sostenuto anche da una scheda tecnica di tutto rispetto e da un processore di ultima generazione da cui resterai impressionato. Lo smart TV che ricevi in regalo, invece, è un modello veramente speciale e non bisogna farsi "scoraggiare" dalle dimensioni contenute. Il TV "The Frame" di Samsung, infatti, è in grado di trasformarsi in un quadro quando non viene utilizzato: sullo schermo appaiono i tuoi dipinti preferiti. In questo modo trasformi il salotto in una vera pinacoteca.

Smart TV Samsung QLED 8K

Amazon, come funziona l’offerta sugli smart TV Samsung

Andiamo con ordine e partiamo dalla prima offerta: lo sconto presente sul TV Samsung QLED da 8K. Oggi trovi questo televisore al minimo storico e con uno sconto del 52% che fa crollare il prezzo a 1199€. Il risparmio è di ben 1300€ e si tratta di un affare unico per un TV uscito quest’anno e che trovi al miglior prezzo web. Puoi dilazionare il pagamento a rate utilizzando la finanziaria Cofidis. La disponibilità è immediata e lo ricevi a casa nel giro di qualche giorno. Inoltre, hai la possibilità di effettuare il reso fino al 31 gennaio 2024.

Quella appena descritta è la prima promo disponibili sullo smart TV. Ora passiamo alla seconda. Acquistandolo in questi giorni puoi ricevere in regalo il TV Samsung The Frame da 32" dal valore commerciale di quasi 450€. Quindi è lo sconto è doppio e molto superiore al 52%. Per ottenere il TV in regalo è necessario completare una procedura che trovi descritta nella pagina prodotto su Amazon: per accederci basta cliccare sul banner qui in basso.

Smart TV Samsung QLED 8K

Smart TV Samsung QLED 8K e Samsung The Frame: le caratteristiche

Non solo un’offerta straordinaria, ma anche i due smart TV sono unici nel loro genere. Vediamo velocemente le schede tecniche e le caratteristiche.

Partiamo dal Samsung QLED con schermo da 55" e risoluzione 8K. Un display che cattura l’attenzione: è uno dei pochi televisori che monta un pannello con risoluzione 8K, la più elevata tra quelle disponibili sul mercato. Le immagini sembrano prendere vita e grazie al processore Neural Quantum 8K Lite puoi godere di ogni contenuto con la massima qualità possibile. Ammiri ogni minimo dettaglio anche grazie all’upscaling che aumenta la risoluzione anche dei contenuti che nativamente non sono in 8K. Il merito è anche dell’intelligenza artificiale. A bordo, poi, è presente il sistema operativo Tizen con lo Smart Hub Samsung che ti suggerisce cosa vedere in base alle tue preferenze e supporta tutte le piattaforme di video streaming.

Lo smart TV The Frame, invece, è uno dei più particolari tra quelli in commercio. Oltre ad avere un display in FullHD, una rarità per un televisore con queste dimensioni, è dotato di una modalità di utilizzo speciale chiamata Art Mode. Quando è spento, sullo schermo appaiono le tue opere d’arte preferite. Puoi scegliere tra oltre 2.100 opere d’arte esposte nei musei e nelle gallerie internazionali più importanti del mondo. Non un semplice smart TV, ma una vera e propria opera d’arte. E la puoi avere nel salotto di casa tua.

Smart TV Samsung QLED 8K