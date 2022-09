Sky Glass ufficiale in Italia: caratteristiche tecniche e prezzi

La Smart TV Sky Glass è stata presentata ufficialmente in Italia, dopo che con un sondaggio gli utenti ne avevano espresso il gradimento. Il nuovo televisore porta con sé una serie di funzionalità integrate nell’ecosistema Sky e mira a diventare l’hub di tutti i contenuti dell’utente, provenienti da Sky ma non solo.

Sky Glass è riservata solo ai possessori di abbonamento Sky Intrattenimento Plus, ossia al pacchetto che include Sky TV più Netflix, ma può visualizzare e gestire senza problemi anche i contenuti di altre piattaforme come Disney+, Prime Video, Dazn e, logicamente, tutti i canali TV di Sky.

Smart TV Sky Glass: caratteristiche tecniche

La Sky Glass è una Smart TV 4K ed è disponibile in tre tagli: da 43, 55 e 65 pollici. Il display è di tipo LCD con tecnologia Quantum Dot, a retroilluminazione diretta con local dimming e con frequenza di aggiornamento di 60 Hz. Il dispositivo è compatibile con HDR10, Dolby Vision e HLG.

Molto curato, oltre al design (la TV è disponibile in ben 5 colori) anche l’impianto audio integrato: in pratica la TV integra al suo interno una soundbar, per una potenza totale di 215 watt da ben 6 speaker diversi. Una configurazione 3.1.2 con subwoofer e compatibilità Dolby Atmos, decisamente più raffinata rispetto a quella delle normali Smart TV. La connettività è garantita dalla presenza di 3 porte HDMI 2.1 e una porta USB C.

C’è anche un assistente vocale integrato: pronunciando "Ciao Sky" è possibile accendere Sky Glass e iniziare così o una ricerca del programma TV o film da vedere a partire dal nome di un attore o di un’attrice o avviare la trasmissione di interesse.

Smart TV Sky Glass: disponibilità e prezzi

La Smart TV Sky Glass è disponibile in tre diagonali (43, 55 e 65 pollici) e in cinque colori (nero, blu, bianco, rosa e verde, tutti con telecomandi abbinati).

La Smart TV Sky Glass può essere acquistata pagandola in soluzione unica o a rate con anticipo (variabile in base al taglio) e per 48 mesi solo dagli abbonati a "Intrattenimento Plus" che comprende Sky TV, (l’intrattenimento, le serie, i documentari di Sky) più Netflix, a partire da 19,90 euro al mese per 18 mesi.

Prezzi della Smart TV Sky Glass in un unica soluzione (abbonamento Intrattenimento Plus a parte):

Smart TV Sky Glass 43 pollici: 697 euro

Smart TV Sky Glass 55 pollici: 995 euro

Smart TV Sky Glass 65 pollici: 1.293 euro

Prezzi della Smart TV Sky Glass a rate per 48 mesi (a cui va aggiunto un anticipo che varia in base al taglio della TV):

Smart TV Sky Glass 43 pollici a 11,90 euro al mese

Smart TV Sky Glass 55 pollici a 17,90 euro al mese

Smart TV Sky Glass 65 pollici: 23,90 euro al mese

Con il lancio è però possibile acquistare la Smart TV Sky Glass ad un prezzo promozionale: Ad esempio, la Sky Glass da 43 pollici viene proposta in rate da 48 mesi con incluso l’abbonamento a Intrattenimento Plus a 29,90 euro/mese per i primi 18 mesi.