Sony, lo smart TV oggi costa pochissimo: offerta shock

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Il Black Friday è anche una delle occasioni per acquistare qualche nuovo dispositivo tech per la casa a buon prezzo. In molti aspettano eventi come questo per comprare, ad esempio, lo smart TV nuovo. Ed è la miglior scelta che si possa fare. Su Amazon, infatti, è disponibile in offerta e a un prezzo speciale lo smart TV Sony Bravia KD-32W800 al minimo storico e con uno sconto eccezionale. Non stiamo esagerando: si tratta di un televisore che difficilmente si trova sul mercato e soprattutto in offerta. Infatti, è un TV con uno schermo ad alta definizione da 32", una dimensioni molto cercata dagli utenti, ma poco considerata dai produttori. Per questo motivo quando se ne trova uno in offerta con uno sconto del 34%, l’unica cosa da fare è approfittarne immediatamente. Inoltre, c’è anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Amazon.

Il TV Sony offre tutto quello che si richiede a un dispositivo di questo genere. Un ottimo schermo, dimensioni compatte e un sistema operativo funzionale. Non a caso a bordo trovi Android TV, probabilmente uno dei migliori per i televisori smart che assicura un supporto completo e illimitato a qualsiasi piattaforma di video streaming. Non farti scappare questa super opportunità: potrebbe scadere da un momento all’altro.

Smart TV Sony Bravia da 32 pollici: offerta, prezzo e sconto Amazon

Un prezzo da minimo storico per lo smart TV Sony Bravia KD-32W800. Oggi lo trovi in offerta con uno sconto del 34%che fa scendere il prezzo a 294,99€. Un’offerta da cogliere al volo per un ottimo televisore che si adatta a qualsiasi situazione grazie a dimensioni compatte. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 59€ al mese a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione direttamente da Amazon e che puoi attivare nella pagina prodotto. Il TV è già disponibile in magazzino e la consegna avviene nel giro di pochissimi giorni. Il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2024 e hai tutto il tempo per decidere se rimandarlo indietro.

Smart TV Sony Bravia KD-32W800: la scheda tecnica

Un televisore perfetto per chi ha poco spazio e lo vuole posizionare in cucina oppure in camera. Lo schermo di questo smart TV Sony KD-32W800 ha una diagonale da 32 pollici e assicura immagini in alta risoluzione. Supporta anche l’HDR per contrasti più accesi e immagini con maggior dettagli. Il merito è anche del processore Bravia Engine che elabora digitalmente i contenuti per eliminare il rumore e migliorare i colori. Grazie a tutti questi elementi, puoi gustarti le tue serie TV o film preferiti con la miglior qualità possibile.

Un altro punto forte del televisore è la presenza del sistema operativo Android TV di Google che assicura la massima compatibilità con tutte le più importanti piattaforme di video streaming. Non devi temere nulla, puoi installare le varie Amazon Prime Video, Netflix, DAZN, YouTube e molte di queste le trovi già-preinstallate. Inoltre, è presente anche Google Assistente: basta un semplice "Ok Google" per gestire i dispositivi smart presenti in casa oppure per dire al televisore di cambiare programma o di alzare/abbassare il volume. Integra anche il Chromecast: collegando lo smartphone puoi trasmettere sullo schermo del televisore immagini e video. Nella parte posteriore è presente anche una porta USB dove collegare un hard disk o una chiavetta per registrare i tuoi programmi preferiti. Una funzione molto utile e che presente in pochi apparecchi.

