TCL 50C641, con un prezzo così, questa smart TV è un affare

TCL 50C641 è una smart tv dall’ottimo rapporto qualità prezzo, perfetta per l’utilizzo quotidiano tra canali in chiaro e piattaforme streaming. L’offerta su Amazon

Fonte foto: TCL

Quello delle smart TV è un settore estremamente dinamico e se fino a poco tempo fa i televisori QLED avevano un prezzo ancora proibitivo per molti, oggi le cose sono cambiate, grazie anche all’arrivo sul mercato di tanti brand low-cost, come TCL.

E tra i prodotti più interessanti del colosso cinese della tecnologia c’è sicuramente la TCL 50C641 un device ricco di funzionalità, perfetto per portare a casa un TV dall’ottimo rapporto qualità prezzo da utilizzare nella vita di tutti i giorni tra canali in chiaro, piattaforme di streaming e non solo.

Con le offerte su Amazon il prezzo scende sotto i 350 euro e con un’offerta del genere trovare di meglio è davvero molto complicato.

Smart TV TCL – Schermo QLED da 50 pollici – Google TV

TCL 50C641: scheda tecnica

TCL 50C641 ha un pannello QLED da 50 pollici, con risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) e refresh rate a 60 Hz. La smart TV è compatibile anche con i formati HDR10, HDR10+, Dolby Vision e HLG (Hybrid Log Gamma).

Il processore è quadcore e permette al dispositivo di sfruttare le funzionalità per l’elaborazione delle immagini del motore AIPQ 3.0 che, tramite i sofisticati algoritmi AI sviluppati da TCL, aiuta a migliorare la qualità dei contenuti in riproduzione.

Inoltre il TCL 50C641 è una Google TV e consente all’utente di accedere allo store digitale di Big G per scaricare moltissime applicazioni, come quelle per le principali piattaforme di streaming come Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube, NOW, Paramount+, RaiPlay e Mediaset Extra.

Non mancano nemmeno il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat.

Per quanto riguarda le connessioni ci sono tre porte HDMI 2.1, una porta USB 3.0, l’ingresso per le cuffie da 3,5 mm, l’ingresso ottico, una porta Ethernet, il WiFi 5 e il Bluetooth.

Il comparto audio, invece, comprende due altoparlanti da 15 W ciascuno. Il televisore è inoltre compatibile anche con il Dolby Audio e DTS Virtual-X, da utilizzare per virtualizzare gli altoparlanti e simulare un suono in tre dimensioni senza installare fisicamente altri speaker.

Questa smart TV è anche compatibile con Alexa e Google Assistant che consentono di utilizzare il device tramite comandi vocali e gestire i vari dispositivi per la smart home in casa.

Presente, infine, la Modalità Gaming, con diverse impostazioni specifiche per i videogiochi, come l’Auto Low Latency Mode, da utilizzare per abbassare l’input lag quando si collega una console di nuova generazione al televisore.

TCL 50C641: l’offerta su Amazon

La TCL 50C641 è una smart TV dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, adatta per chi cerca una smart TV con una buona resa visiva e, naturalmente, tutte le più moderne funzionalità smart offerte da una Google TV.

Il prezzo di listino di questo televisore è di 449,90 euro ma con le offerte su Amazon, si scende a 349,90 euro (-22%, -100 euro) rappresentando l’occasione ideale per rinnovare il TV di casa con un modello più recente.

