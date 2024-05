TCL 55V6B, una smart TV che costa pochissimo

TCL 55V6B è una smart tv low-cost, perfetta per chi cerca un televisore da utilizzare tra canali in chiaro e streaming. Con l’offerta Amazon costa pochissimo

Fonte foto: TCL

Il settore delle smart TV low-cost è uno dei più prolifici, con decine e decine di apparecchi pronti ad entrare nelle case dei consumatori che sono alla ricerca di un sistema per la visione moderno e allo stesso tempo economico.

Chiaramente, si parla di prodotti orientati a quella fascia di pubblico che non ha bisogni particolari e che, tolti i canali in chiaro e le piattaforme per lo streaming, non cerca chissà quali specifiche tecniche. Ciò non vuol dire, però, doversi accontentare di un prodotto di bassa fattura e con una qualità (visiva e costruttiva) scadente.

Per non sbagliare, allora, non resta che rivolgersi ad Amazon dove è possibile trovare ottime smart TV entry-level a prezzi più che interessanti, è il caso della TCL 55V6B, un apparecchio con schermo da 55 pollici che può essere acquistata in super offerta a meno di 400 euro.

Smart TV TCL 55V6B – Schermo da 50 pollici – Google TV

Smart TV TCL 55V6B: scheda tecnica

TCL 55V6B ha un pannello LED da 55 pollici, con risoluzione 4K (3.840×2.160 pixel) e frequenza di aggiornamento a 60 Hz. Il dispositivo è compatibile anche con i formati HDR10 e HLG (Hybrid Log Gamma).

Il processore è un IPQ 2.0 Engine e permette alla smart TV di utilizzare gli algoritmi proprietari di TCL per l’elaborazione delle immagini che aiutano a migliorare la qualità dei contenuti in riproduzione.

Trattandosi di una Google TV l’utente potrà accedere allo store digitale del colosso di Mountain View e scaricare più di 10mila applicazioni, tra cui non mancano quelle per le varie piattaforme di streaming come Prime Video, Netflix, Disney+, DAZN, YouTube, NOW, Paramount+, RaiPlay e Mediaset Extra.

Per chi preferisce, invece, guardare i classici canali in chiaro, trovano posto all’interno di questo dispositivo anche il decoder per il Digitale Terrestre di seconda generazione DVB-T2 e quello satellitare DVB-S2 per Tivùsat.

Sul fronte delle connessioni abbiamo tre HDMI 2.1, una porta USB 3.0, l’ingresso per le cuffie da 3,5 mm, l’ingresso ottico, una porta Ethernet. Le connessioni wireless, invece, comprendono il WiFi 5 e il Bluetooth 5.0. Inoltre, questo modello ha integrato al suo interno Chromecast, utile per trasmettere i propri contenuti da smartphone, tablet o PC direttamente sul televisore e senza il bisogno di cavi aggiuntivi.

Il comparto audio comprende due speaker da 10 W ciascuno. Il televisore è inoltre compatibile anche con il Dolby Audio. Il televisore può essere utilizzato anche con gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant, utili anche per gestire i vari dispositivi per la smart home in casa.

Non manca nemmeno la modalità Game Master 2.0, con l’Auto Low Latency Mode, da utilizzare per abbassare l’input lag quando il televisore viene collegato a una console

Smart TV TCL 55V6B: l’offerta su Amazon

La TCL 55V6B è un televisore low-cost, il prodotto ideale per chi cerca un prodotto semplice ed economico per accedere alle varie funzionalità smart, tra cui le app dell’ecosistema di Google e le varie piattaforme di streaming.

Il prezzo di listino di questo dispositivo è di 449,90 euro ma con le offerte su Amazon, si scende a 379,90 euro (-24%, -70 euro) l’occasione perfetta per svecchiare il comparto TV di casa senza spendere una fortuna.

