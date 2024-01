Xiaomi, lo smart TV costa pochissimo: prezzo al minimo storico

Fonte foto: Xiaomi

Xiaomi non è solo smartphone. Il produttore cinese ha oramai portato in Italia anche il meglio dei suoi prodotti per la casa. Robot aspirapolvere, telecamere di sicurezza e anche smart TV. I televisori intelligenti di Xiaomi sono diventati in poco tempo tra i più amati dagli utenti, grazie alla filosofia che da sempre contraddistingue il colosso cinese: prodotti top al prezzo più basso di sempre. Un esempio è lo smart TV Xiaomi P1E, televisore molto versatile disponibile in diverse grandezze. Quella di cui parliamo oggi è la versione da 32 pollici, la più piccola e che si adatta a qualsiasi abitazione.

A catturare l’attenzione, oltre alle caratteristiche, è soprattutto l’offerta disponibile su Amazon. Il merito è dello sconto del 26% che da scendere il prezzo al minimo storico. Il prezzo si avvicina ai 150 euro e lo fa diventare uno dei migliori nella sua fascia di prezzo. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce.

Xiaomi P1E Smart TV 32": prezzo e offerte su Amazon

Prezzo bassissimo per lo smart TV Xiaomi da 32 pollici. Oggi è disponibile in offerta a un prezzo di 169,99 euro grazie allo sconto del 26% che lo fa scendere al minimo storico di quest’ultimo periodo. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 34 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La disponibilità è immediata e per il reso gratuito hai a disposizione fino a 30 giorni di tempo.

Se, invece, hai un po’ più di spazio, puoi optare per la versione da 43". La trovi sempre in offerta su Amazon con uno sconto del 29% a un prezzo di 282,29 euro. Il risparmio supera i 100 euro e puoi anche dilazionare il prezzo in 5 rate a tasso zero utilizzando sempre il servizio messo a disposizione dal sito di e-commerce. Approfitta subito delle due promo e scegli il modello che più si adatta alle tue esigenze.

Xiaomi P1E Smart TV 32": le caratteristiche

Uno smart TV dalle dimensioni contenute perfetto per chi ha poco spazio a disposizione nel salotto o è alla ricerca di un modello per la cucina o la camera. Questo Xiaomi P1E da 32 pollici ha tutto quello che ti serve: pannello con una risoluzione elevata e che ti assicura immagini in alta definizione. Ottimo comfort visivo.

Uno dei punti forti del televisore è la presenza del sistema operativo Android TV, uno dei migliori tra quelli disponibili. Hai a disposizione tantissime applicazioni, tra cui tutte quelle per le piattaforme di streaming. Puoi scegliere ogni sera quale film e serie TV vedere. Il telecomando vocale presente nella confezione permette di gestire il televisore anche con un semplice comando vocale sfruttando l’assistente di Google. Dal divano puoi gestire comodamente anche i dispositivi smart presenti in casa.

