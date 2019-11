Smartisan Jianguo Pro 3, lo smartphone pensato per Tik Tok

4 Novembre 2019 - Tik Tok è l’app del momento, la più scaricata in Italia sia sul Google Play Store sia sull’App Store (dati App Annie). Tra i giovanissimi è diventata un vero e proprio punto di riferimento, con milioni di giovani e meno giovani che cercano di pubblicare brevi video di 15 secondi nella speranza di diventare famosi.

Il fenomeno Tik Tok sta diventando virale, tanto che ByteDance, azienda che ha creato l’applicazione, ha deciso di lanciare anche il primo smartphone dedicato all’applicazione. Negli scorsi mesi l’azienda ha acquisito il comparto smartphone di un’altra azienda cinese (Smartisan) e ora è pronta a lanciare un dispositivo top di gamma a un prezzo davvero concorrenziale. Lo Smartisan Jianguo Pro 3 è uno smartphone con una scheda tecnica molto interessante: a bordo troviamo lo Snapdragon 855+ con a supporto 8/12GB di RAM e 128/256GB di memoria interna. Il dispositivo, logicamente, ha anche delle gesture pensate esclusivamente per Tik Tok. L’arrivo sul mercato è previsto nei prossimi giorni, inizialmente solo in Cina. Ma non è escluso che possa arrivare anche sul mercato europeo, dove, oramai, Tik Tok è un vero e proprio fenomeno di massa.

La scheda tecnica dello Smartisan Jianguo Pro 3

Per il suo primo smartphone pensato per Tik Tok, ByteDance ha voluto fare le cose in grande e dotare il dispositivo delle migliori componente hardware disponibili sul mercato. L’architettura hardware si basa sul chipset Snapdragon 855+ con a supporto 8/12GB di RAM e 128/256GB di memoria interna. Lo schermo dovrebbe essere da 6,29 pollici con risoluzione FullHD+. Il design è classico: cornici sottili e notch a goccia presente in alto al centro.

Molto interessante il comparto fotografico, perlomeno sulla carta. Nella parte posteriore troviamo quattro fotocamere, con l’obiettivo principale da 48 Megapixel, teleobiettivo da 8 Megapixel, sensore grandangolare da 13 Megapixel e obiettivo da 5 Megapixel per scattare immagini super macro. La fotocamera anteriore è da 20 Megapixel.

Batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida a 18W. A bordo troviamo Android 9 Pie con interfaccia Smartisan OS 7. Il sensore per le impronte digitali è inserito sotto lo schermo. Il dispositivo integra anche delle gesture pensate appositamente per Tik Tok per facilitare la registrazione dei video e permettere l’apertura immediata dell’applicazione.

Prezzo e data di uscita Smartisan Jianguo Pro 3

Il dispositivo è già disponibile in Cina a un prezzo molto interessante. Per la versione 8/128GB il prezzo di lancio è di 2899 yuan, circa 370 euro al cambio attuale. Per il modello premium con 12/256GB bisogna sborsare 3599 yuan, circa 460 euro al cambio attuale.

Per l’arrivo in Italia dello Smartisan Jianguo Pro 3 non ci sono ancora date certe. Per il momento lo smartphone pensato per Tik Tok resterà confinato al mercato cinese.