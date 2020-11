Per il fitness e il benessere alcuni smartwatch con saturimetro propongono delle funzionalità avanzate, tra cui il controllo della saturazione di ossigeno nel sangue. Si tratta di un’opzione importante per rilevare eventuali anomalie, in quanto valori bassi possono indicare l’insorgere di problemi respiratori, richiedendo un immediato consulto medico. Ad ogni modo, questi device offrono molte altre funzioni, da valutare con attenzione prima di scegliere il wearable più adatto alle proprie esigenze. Vediamo quali sono i migliori smartwatch con saturimetro, con alcuni consigli utili per orientarsi nell’acquisto in modo consapevole.

Cos’è il saturimetro e a cosa serve

Il saturimetro è uno strumento medicale, un dispositivo in grado di misurare il livello di saturazione di ossigeno nel sangue, un valore indicato con la sigla SpO2, oltre a rilevare la frequenza cardiaca. Con la pandemia di Covid-19 gli esperti raccomandano la presenza in casa di un saturimetro, utile per controllare l’ossigenazione nel sangue e verificare che non scenda mai al di sotto del 90%, valore considerato critico soprattutto se accompagnato da sintomi come tosse e febbre.

Ovviamente è indispensabile il supporto medico in qualsiasi tipo di situazione, tuttavia anche in condizioni normali è importante valutare il grado di ossigeno nel sangue, ad esempio per non sottovalutare una riduzione improvvisa, in quanto potrebbe avvertire dell’inizio di polmoniti e altri problemi respiratori. Senza dubbio l’affidabilità dei dati forniti dal dispositivo dipendono dalla qualità del saturimetro, per questo motivo non bisogna mai basare le proprie decisioni esclusivamente sulle informazioni offerte da questo strumento.

Come scegliere lo smartwatch con saturimetro

Uno smartwatch con saturimetro è un orologio smart equipaggiato con un sistema per la misurazione dell’ossigeno nel sangue, tuttavia non presenta lo stesso livello di precisione di un saturimetro professionale. Ad ogni modo, con questi device è possibile ottenere una stima del valore SpO2, per controllare se effettivamente si trova su livelli considerati normali tra il 100% e il 95%, anche quando si pratica sport per monitorare eventuali affaticamenti. Di solito, oltre a questa funzionalità, i wearable propongono altre opzioni come il rilevamento dei battici cardiaci, il monitoraggio del sonno e il conteggio delle calorie.

Al di fuori di questo servizio, nella scelta dello smartwatch con saturimetro integrato è opportuno considerare i requisiti tecnici del dispositivo, valutando aspetti come la prestazioni hardware, la qualità del display touchscreen, la connettività wireless o Bluetooth e la compatibilità con il proprio smartphone. Inoltre si devono analizzare le funzioni per lo sport, come il contapassi e i programmi per gli allenamenti, il GPS incorporato per un rilevamento più preciso della posizione, il design e la qualità della struttura.

I migliori smartwatch con saturimetro

In commercio si possono trovare tantissimi wearable con funzione di misurazione dell’ossigenazione nel sangue, dai modelli più economici e semplici fino ai top di gamma più avanzati ed esclusivi. Scopriamo quali sono i migliori smartwatch con saturimetro sul mercato, con una selezione di orologi smart in ordine di prezzo.

Honor Band 5

Uno smartwatch economico con saturimetro è il modello Honor Band 5, un orologio smart per il fitness con diverse funzioni di activity tracker. Il device è leggero e presenta un design moderno, con un display touchscreen da 0,95 pollici e un cinturino disponibile in blu e nero. Il dispositivo monitora la frequenza cardiaca, controlla la qualità del sonno e rileva i livelli di SpO2, ha un rivestimento impermeabile e sopporta le immersioni fino a 50 metri di profondità. Honor Band 5 fornisce anche notifiche social, email e SMS, può calcolare la distanza percorsa, contare le calorie e registrare la velocità nel nuoto.

Caratteristiche tecniche

Display LCD 0,95 pollici in vetro 2,5D

Saturimetro

Cardiofrequenzimetro

Monitoraggio del sonno

50 metri di profondità

Connettività Bluetooth

UMIDIGI Urun

Tra le proposte più interessanti del settore c’è il nuovo UMIDIGI Urun, uno smartwatch cinese con saturimetro venduto ad un prezzo davvero competitivo. Pensato per gli amanti del fitness, il device è equipaggiato con un sistema di misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue, è impermeabile e resistente fino a 5 ATM, presenta il GPS integrato e 17 modalità di allenamento per lo sport. È possibile controllare la musica dello smartphone, si può monitorare la frequenza cardiaca e trovare tutte le informazioni principali sempre a disposizione sul display Always-on, oltre alle notifiche delle app e agli allarmi personalizzati.

Caratteristiche tecniche

Display LCD 1,1 pollici

Saturimetro

Cardiofrequenzimetro

Monitoraggio del sonno

Autonomia fino a 10 giorni

50 metri di profondità

Connettività Bluetooth

GPS integrato

Idasusho

Un modello entry level per chi non vuole spendere troppo è lo smartwatch con saturimetro Idasusho, un fitness tracker semplice ma funzionale compatibile con smartphone Android e iPhone. Questo wearable offre il cardiofrequenzimetro per il rilevamento dei battiti cardiaci, la misurazione dell’ossigenazione nel sangue e l’analisi della pressione sanguigna. È presente la connettività Bluetooth per l’accoppiamento con il telefono, un display da 1,3 pollici ben illuminato, un rivestimento impermeabile certificato IP68 e 10 modalità di allenamento. La ricarica garantisce un’autonomia fino a 7 giorni, inoltre si possono leggere le notifiche social, email e SMS con la possibilità di rifiutare le chiamate in arrivo.

Caratteristiche tecniche

Display 1,3 pollici a colori

Saturimetro

Cardiofrequenzimetro

Monitoraggio pressione sanguigna

Impermeabile con standard IP68

Autonomia fino a 7 giorni

Connettività Bluetooth

Huawei Watch Fit

Progettato appositamente per gli appassionati di fitness, il Huawei Watch Fit è uno smartwatch con saturimetro davvero completo, in grado di mettere a disposizione il cardiofrequenzimetro, un sistema di monitoraggio del sonno e il GPS integrato per un rilevamento ottimale della posizione. Proposto in rosa e nero, questo wearable cinese ha un display AMOLED da 1,64 pollici con sistema di regolazione della luminosità, una batteria potente con autonomia fino a 10 giorni e ben 96 programmi di allenamento, con funzioni specifiche per il nuoto, la corsa e il ciclismo, protezione dalla pioggia e supporto per le immersioni fino a 5 ATM.

Caratteristiche tecniche

Display AMOLED 1,64 pollici in vetro 2,5D

Saturimetro

Cardiofrequenzimetro

Monitoraggio del sonno

50 metri di profondità

Connettività Bluetooth

Autonomia fino a 10 giorni

GPS integrato

Honor Magic Watch 2

Orologio smart con un buon rapporto qualità-prezzo, lo smartwatch Honor Magic Watch 2 presenta un design classico e raffinato, tuttavia garantisce funzionalità moderne per il fitness e il benessere. Il wearable dispone del saturimetro per il monitoraggio dei valori di SpO2, con il cardiofrequenzimetro per controllare la frequenza cardiaca in modo continuativo e la possibilità di ricevere avvisi e notifiche in caso di alterazioni. Il dispositivo è dotato di un display touchscreen da 1 pollice, connettività Bluetooth e wireless a 2,4 GHz, con GPS integrato, barometro, bussola con altimetro e rivestimento impermeabile con profondità massima di 50 metri per le immersioni in acqua.

Caratteristiche tecniche

Display LCD 1 pollice touchscreen

Saturimetro

Cardiofrequenzimetro

Monitoraggio del sonno

50 metri di profondità

Connettività Bluetooth e wireless

GPS integrato

Huawei Watch GT 2

Caratterizzato da un design elegante e un bellissimo quadrante tondo, il Huawei Watch GT 2 è un orologio smart di fascia media con display AMOLED da 1,39 pollici, vetro 3D e superficie ad altissima precisione. Il device propone la misurazione dell’ossigeno nel sangue, con saturimetro per rilevare i livelli di saturazione SpO2, dispone del cardiofrequenzimetro e il monitoraggio del sonno. Ottima la connettività, con Bluetooth, GPS e GLONASS, inoltre sono presenti un potente processore Kirin A1, una batteria con autonomia fino a 14 giorni, 15 opzioni per gli allenamenti e la funzione per l’avviso delle chiamate, con 4 versioni diverse tra cui scegliere di cui una con cinturino in pelle.

Caratteristiche tecniche

Display 1,39 pollici AMOLED in vetro 3D

Saturimetro

Cardiofrequenzimetro

Monitoraggio del sonno

Autonomia fino a 2 settimane

Connettività Bluetooth

GPS integrato e GLONASS

Fitbit Versa 3

Ad inizio 2020 l’azienda americana oggi di proprietà di Google ha rilasciato l’aggiornamento per l’app Fitbit, in questo modo i modelli della gamma dotati del sensore SpO2 hanno iniziato a misurare il livello di ossigeno nel sangue. Uno degli indossabili su cui la funzione è disponibile è il Fitbit Versa 3, un dispositivo che oltre al saturimetro fornisce il monitoraggio della frequenza cardiaca, il controllo del sonno, il GPS integrato e il tracciamento del ciclo mestruale. Il device è impermeabile, supporta Google Assistant e Alexa per i comandi vocali, il sistema per i pagamenti contacless Fitbit Pay e tantissime modalità per il fitness e l’attività sportiva.

Caratteristiche tecniche

Display Always-on

Saturimetro

Cardiofrequenzimetro

Monitoraggio del sonno

Google Assistant e Alexa

Autonomia fino a 6 giorni

Connettività Bluetooth

GPS integrato

Apple Watch Serie 6

Vero top di gamma, tra i migliori smartwatch con saturimetro c’è senza dubbio l’Apple Watch Serie 6, un wearable di ultima generazione compatibile con l’app Livelli O2, attraverso la quale misurare la percentuale di ossigeno nel sangue tramite l’associazione con il proprio iPhone. Il dispositivo viene proposto in tantissime configurazioni diverse, con le casse in acciaio o in alluminio e numerosi cinturini tra cui scegliere. C’è il bellissimo display Retina con tecnologia Always-on, il cardiofrequenzimetro elettrico e ottico con app ECG, il monitoraggio del sonno e varie funzioni dedicate allo sport, oltre alla compatibilità con Apple Music e le chiamate di emergenza.

Caratteristiche tecniche

Display Retina Always-on

Lettore musicale

Saturimetro

Cardiofrequenzimetro elettrico e ottico

Monitoraggio del sonno

Connettività Bluetooth e Wi-Fi

GPS integrato, GLONASS, Galileo e QZSS

