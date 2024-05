Smartwatch: guida ai migliori modelli sul mercato

Appassionato di digital e tecnologia, dopo una laurea in ingegneria informatica, si è specializzato nel Web Marketing. Da oltre 10 anni lavora come SEO e su progetti di affiliazione. Appassionato di fotografia, per Libero Tecnologia scrive guide all'acquisto e approfondimenti sui prodotti tech del momento.

Fonte foto: 123RF

Gli smartwatch sono dispositivi moderni e intelligenti, che permettono di avere all’interno dell’orologio funzionalità evolute simili a quelle di uno smartphone. Ad esempio è possibile chiamare, leggere le email, inviare messaggi e controllare i profili social, ma anche utilizzare app per il fitness e la salute, come il contapassi e il rilevatore dei battiti cardiaci.

Acquistabili sui siti ufficiali delle aziende produttrici, come Samsung, Apple e Huawei, oppure nella sezione smartwatch di Amazon, questi apparecchi rappresentano l’ultima evoluzione tecnologica del settore.

Smartwatch: funzionalità e caratteristiche

Gli smartwatch sono degli orologi intelligenti, dei veri e propri computer in miniatura, che oltre a mostrare l’ora mettono a disposizione molte altre funzionalità. Possono essere digitali, con funzionalità autonome e avanzate, oppure ibridi, collegabili soltanto con alcuni dispositivi della stessa marca. Sono caratterizzati da un display OLED o LCD, a seconda del modello, il primo in grado di assicurare una maggiore autonomia e una risoluzione elevata, il secondo invece meno prestazionale a livello di carica ma più luminoso, specialmente all’aria aperta sotto la luce naturale del sole.

Alcuni smartwatch offrono anche uno schermo touchscreen, per utilizzare l’orologio digitale come se fosse uno smartphone in miniatura, mentre altri dispositivi prevedono l’uso di pulsanti, ghiere girevoli e pulsanti, un sistema rudimentale tipico degli apparecchi più economici di fascia medio-bassa. All’interno degli smartwatch sono presenti dei sensori, che ad esempio permettono di monitorare la frequenza cardiaca, contare i passi quando si corre o si cammina, utilizzare la navigazione GPS oppure la connessione Bluetooth.

Funzionalità avanzate, disponibili soltanto sui migliori smartwatch in commercio, sono la compatibilità con la connessione Wi-Fi 4G e la tecnologia NFC per i pagamenti da mobile. Ogni apparecchio dispone ovviamente delle componenti hardware, dalle quali dipendono le prestazioni del dispositivo, in base alla RAM, alla memoria interna e al processore installato all’interno. Con la maggior parte degli smartwatch moderni è possibile utilizzare le app, per ascoltare musica e leggere le email, inviare e ricevere messaggi e note vocali, oppure accedere ai profili dei social network.

Inoltre, sempre a seconda del modello di smartwatch, è possibile vedere la rubrica, il calendario, gestire l’agenda e gli appuntamenti, controllare il meteo attraverso dei widget specifici, effettuare e ricevere chiamate, archiviare dati e riprodurre video. Infine alcuni dispositivi evoluti di ultima generazione consentono di collegare device esterni, tramite Bluetooth, tra cui gli auricolari AirPods della Apple oppure sincronizzare lo smartwatch con lo smartphone e il tablet.

Apple Watch: caratteristiche e modelli

L’Apple Watch è uno degli smartwatch più avanzati e popolari disponibili sul mercato, progettato per integrarsi perfettamente con l’ecosistema Apple e offrire una vasta gamma di funzionalità utili per il fitness, la salute, la comunicazione e molto altro.

Il design elegante e versatile dell’Apple Watch è disponibile in diverse dimensioni (da 40mm a 49mm) e materiali come alluminio, acciaio inossidabile, titanio e ceramica, con un display Retina sempre attivo nei modelli più recenti che garantisce una visibilità eccellente in tutte le condizioni di luce. Le principali caratteristiche includono il monitoraggio della salute con sensori avanzati per rilevare la frequenza cardiaca, monitorare l’ossigeno nel sangue (SpO2), eseguire elettrocardiogrammi (ECG) e monitorare il sonno, rendendo l’Apple Watch un alleato prezioso per mantenere uno stile di vita sano e rilevare potenziali problemi di salute tempestivamente.

Sul fronte del fitness, l’Apple Watch supporta una vasta gamma di allenamenti preimpostati e traccia attività come corsa, nuoto, ciclismo e yoga, con GPS integrato per un tracciamento preciso delle attività all’aperto e resistenza all’acqua fino a 50 metri, rendendolo adatto anche per il nuoto. Le funzionalità di connettività e comunicazione includono la ricezione di notifiche, messaggi e chiamate direttamente al polso, con modelli dotati di connettività cellulare che permettono di effettuare chiamate e utilizzare app anche senza un iPhone nelle vicinanze, mentre l’integrazione con Siri consente di utilizzare comandi vocali per molte operazioni.

L’Apple Watch supporta un’ampia gamma di app disponibili su App Store, permettendo agli utenti di personalizzare l’esperienza in base alle proprie esigenze, con watch faces personalizzabili per mostrare le informazioni più rilevanti.

Smartwatch Samsung: modelli e funzionalità

Gli smartwatch Samsung sono tra i dispositivi indossabili più avanzati e versatili disponibili sul mercato, noti per il loro design elegante, le funzionalità avanzate e l’integrazione con l’ecosistema Samsung. I principali modelli di smartwatch Samsung includono la serie Galaxy Watch, che comprende vari dispositivi progettati per soddisfare diverse esigenze e stili di vita.

Gli smartwatch Samsung sono noti per le loro funzionalità avanzate di monitoraggio della salute. Oltre ai sensori standard per il battito cardiaco e il monitoraggio del sonno, includono strumenti come l’ECG per rilevare anomalie cardiache e il monitoraggio della pressione sanguigna. Queste funzionalità sono particolarmente utili per gli utenti che desiderano tenere sotto controllo la propria salute in modo proattivo.

Le funzionalità di fitness sono un altro punto di forza degli smartwatch Samsung. Con il supporto per oltre 90 modalità di allenamento, tra cui corsa, ciclismo, nuoto e yoga, gli utenti possono tracciare con precisione le loro attività fisiche. Il GPS integrato permette di monitorare le attività all’aperto con precisione, mentre la resistenza all’acqua garantisce l’utilizzo durante il nuoto e altre attività acquatiche.

Gli smartwatch Samsung offrono connettività avanzata, inclusa la possibilità di ricevere notifiche, rispondere a chiamate e messaggi, e controllare la musica direttamente dal polso. I modelli con connettività LTE permettono di utilizzare molte funzioni senza la necessità di avere lo smartphone nelle vicinanze, offrendo una maggiore libertà di movimento.

La personalizzazione è un altro aspetto importante, con una vasta gamma di quadranti e cinturini disponibili per adattare lo smartwatch al proprio stile personale. La compatibilità con Google Wear OS (nei modelli più recenti) espande ulteriormente le possibilità di personalizzazione e l’accesso a una vasta gamma di app e servizi.

L’integrazione con l’ecosistema Samsung è un grande vantaggio per gli utenti che possiedono altri dispositivi Samsung, come smartphone, auricolari e TV. Gli smartwatch possono sincronizzarsi perfettamente con questi dispositivi, offrendo un’esperienza utente fluida e interconnessa. Funzionalità come il Samsung Pay permettono di effettuare pagamenti direttamente dal polso, mentre la compatibilità con Bixby, l’assistente virtuale di Samsung, consente di utilizzare comandi vocali per varie operazioni.

Smartwatch Xiaomi: caratteristiche e modelli

Gli smartwatch Xiaomi sono noti per offrire un eccellente rapporto qualità-prezzo, combinando funzionalità avanzate, design moderno e prezzi competitivi. Xiaomi ha lanciato diversi modelli di smartwatch che soddisfano le esigenze di vari utenti, dagli appassionati di fitness ai professionisti che necessitano di un dispositivo versatile e affidabile. Ecco una panoramica delle caratteristiche principali e dei modelli disponibili.

Gli smartwatch Xiaomi sono dotati di display AMOLED ad alta risoluzione, che offrono colori vividi e un’ottima visibilità anche alla luce diretta del sole. La maggior parte dei modelli presenta un design elegante con cinturini intercambiabili, permettendo agli utenti di personalizzare il proprio dispositivo in base al proprio stile.

Una delle caratteristiche distintive degli smartwatch Xiaomi è il monitoraggio della salute. Questi dispositivi includono sensori avanzati per il monitoraggio della frequenza cardiaca 24/7, la misurazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), e il monitoraggio del sonno, fornendo un quadro completo del benessere dell’utente. Alcuni modelli offrono anche il monitoraggio dello stress e la guida alla respirazione per aiutare a gestire meglio la salute mentale.

In termini di funzionalità di fitness, gli smartwatch Xiaomi supportano una vasta gamma di modalità di allenamento, tra cui corsa, ciclismo, nuoto e yoga. Il GPS integrato in molti modelli permette un tracciamento preciso delle attività all’aperto, mentre la resistenza all’acqua fino a 50 metri consente di utilizzare lo smartwatch durante il nuoto e altre attività acquatiche. La durata della batteria è un altro punto forte, con molti modelli che offrono fino a due settimane di autonomia con una singola carica, rendendo questi dispositivi ideali per l’uso quotidiano senza la necessità di ricariche frequenti.

Gli smartwatch Xiaomi offrono connettività avanzata, inclusa la possibilità di ricevere notifiche, controllare la musica e rispondere a chiamate e messaggi direttamente dal polso. Alcuni modelli supportano anche assistenti vocali come Amazon Alexa, permettendo di utilizzare comandi vocali per varie operazioni.

Smartwatch Fossil: modelli e funzionalità

Gli smartwatch Fossil uniscono l’eleganza del design tradizionale degli orologi Fossil con le funzionalità avanzate dei moderni dispositivi indossabili. Il Fossil Gen 5 è uno dei modelli più popolari, con un design classico in acciaio inossidabile, display AMOLED da 1,28 pollici e basato su Wear OS di Google. Questo modello offre integrazione con le app di Google, Google Assistant per il controllo vocale, monitoraggio della salute con frequenza cardiaca continua, monitoraggio del sonno e varie modalità di allenamento, inclusi corsa, ciclismo e nuoto, grazie alla resistenza all’acqua fino a 3 ATM.

Il Fossil Gen 6 aggiorna il Gen 5 con un processore Snapdragon Wear 4100+ per prestazioni migliori, introducendo il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue (SpO2) e una ricarica rapida che permette di ricaricare l’80% della batteria in soli 30 minuti. Entrambi i modelli offrono connettività Bluetooth, Wi-Fi e NFC per i pagamenti contactless tramite Google Pay, oltre a notifiche, chiamate e controllo della musica direttamente dal polso.

La personalizzazione è un punto di forza degli smartwatch Fossil, con una vasta gamma di quadranti digitali e cinturini intercambiabili per adattarsi a diversi stili personali. L’integrazione con l’ecosistema Google permette una sincronizzazione fluida con altri dispositivi e servizi Google, migliorando la produttività e l’organizzazione personale. In sintesi, gli smartwatch Fossil offrono una combinazione di stile e funzionalità avanzate, soddisfacendo una vasta gamma di esigenze dagli appassionati di fitness ai professionisti.

Smartwatch Sony: modelli e funzionalità

Gli smartwatch Sony offrono una combinazione di design elegante, funzionalità avanzate e integrazione con l’ecosistema Android. Sebbene Sony abbia ridotto la sua presenza nel mercato degli smartwatch, i modelli disponibili mantengono una forte reputazione per l’affidabilità e l’innovazione.

Il Sony SmartWatch 3 è uno dei modelli più noti, caratterizzato da un display transflective da 1,6 pollici che offre una buona visibilità anche alla luce diretta del sole. Basato su Wear OS di Google, questo smartwatch fornisce accesso a un’ampia gamma di app e servizi di Google, inclusi Google Assistant per il controllo vocale. Le funzionalità di fitness includono GPS integrato per il tracciamento preciso delle attività all’aperto, monitoraggio della frequenza cardiaca e varie modalità di allenamento. La resistenza all’acqua IP68 rende il Sony SmartWatch 3 adatto per diverse attività sportive, inclusi nuoto e corsa.

Gli smartwatch Sony supportano notifiche, chiamate e messaggi direttamente dal polso, grazie alla connettività Bluetooth e Wi-Fi. La personalizzazione è possibile attraverso una varietà di quadranti digitali e cinturini intercambiabili, permettendo agli utenti di adattare lo smartwatch al proprio stile personale. La batteria offre una durata decente, generalmente fino a due giorni con un uso moderato.

Smartwatch Garmin: modelli e funzionalità

Gli smartwatch Garmin sono rinomati per le loro funzionalità avanzate di monitoraggio del fitness e della salute, robustezza e precisione, rendendoli ideali per atleti e appassionati di attività all’aperto. Garmin offre una vasta gamma di modelli per soddisfare diverse esigenze, dai corridori ai nuotatori, ai ciclisti e agli escursionisti.

Il Garmin Forerunner è una delle linee più popolari, con modelli come il Forerunner 945, che offre un’ampia gamma di funzionalità avanzate per il monitoraggio della corsa e del fitness. Questo smartwatch include GPS integrato, monitoraggio della frequenza cardiaca, VO2 max, monitoraggio del sonno e analisi delle prestazioni. È anche dotato di mappe a colori e supporta la musica in streaming, permettendo agli utenti di ascoltare le proprie playlist preferite direttamente dal polso.

Il Garmin Fenix è un’altra serie di smartwatch di punta, progettata per gli appassionati di attività all’aperto e gli atleti multisport. Modelli come il Fenix 6 offrono una costruzione robusta e resistente, con un display leggibile alla luce del sole, GPS avanzato, monitoraggio della frequenza cardiaca, Pulse Ox per misurare la saturazione di ossigeno nel sangue e funzionalità di mappatura dettagliate. La durata della batteria è eccezionale, con modalità di risparmio energetico che possono estendere l’autonomia fino a diverse settimane.

Gli smartwatch Garmin sono dotati di funzionalità di connettività avanzate, inclusa la ricezione di notifiche, chiamate e messaggi. La piattaforma Garmin Connect permette di sincronizzare i dati dell’allenamento e della salute, fornendo analisi dettagliate e piani di allenamento personalizzati. Inoltre, molti modelli supportano pagamenti contactless tramite Garmin Pay e l’archiviazione di musica, offrendo una maggiore comodità per gli utenti attivi.

