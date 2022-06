I migliori sportwatch

C’è una categoria speciale di smartwatch che va molto tra gli amanti dello sport e dell’attività fisica. Stiamo parlando degli sportwatch, orologi che, come si può intuire dal nome, hanno funzionalità speciali pensate appositamente per chi si allena. Oltre ai classici dati su passi effettuati e chilometri percorsi, offrono anche statistiche avanzate, oltre a un piano di allenamento che permette di arrivare al picco della forma proprio nel momento migliore. Ci sono aziende che si sono specializzate in questa nicchia di mercato e che in questi anni hanno lanciato diversi modelli, tutti con caratteristiche uniche. Il prezzo è solitamente più elevato rispetto a quello di un normale smartwatch, ma le funzionalità offerte sono davvero molto utili. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcuni dei migliori sportwatch disponibili sul mercato.

Amazfit Stratos 3

L’Amazfit Stratos 3 è uno smartwatch sportivo con caratteristiche ben precise e con sensori avanzati che permettono di tenere sotto controllo la propria attività fisica. Una delle caratteristiche uniche dell’orologio è il display MIP transflettivo da 1,34". Si tratta di un display pensato per l’utilizzo all’aperto: maggiore è l’intensità della luce, maggiore è la luminosità. Inoltre, sulla scocca sono presenti anche quattro pulsanti che permettono di accedere alle varie funzionalità senza utilizzare lo schermo touch (molto utile quando ci si sta allenando).

Le modalità sportive offerte dallo sportwatch sono ottanta, tra cui corsa, tapis roulant, camminata, arrampicata, tennis, sci, ciclismo, trekking e nuoto (è anche impermeabile). L’orologio smart dispone di algoritmi avanzati che mettono a disposizione dati molto importanti per gli appassionati: V02 Max, Effetti esercizio, Carico di allenamento e Tempi di recupero. Presente anche un sistema avanzato di geolocalizzazione che utilizza il GPS. Non mancano le funzionalità per il monitoraggio della salute, elemento fondamentale per un corretto allenamento. La frequenza cardiaca è disponibile in tempo reale e ti avvisa nel caso in cui vengono rilevati valori anomali. La batteria ha una durata di sette giorni, ma impostando la modalità a risparmio energetico può arrivare fino a quattordici.

Amazfit Stratos 3

HUAWEI Watch GT Runner

Huawei GT Runner è uno smartwatch pensato per chi ama correre e per chi vuole arrivare al picco della forma durante i grandi eventi. L’orologio sportivo mette a disposizione tantissime funzionalità e tantissimi allenamenti. Lo schermo da 1,43" offre tutti i dati di cui si ha bisogno per allenarsi al meglio ed è possibile anche personalizzare il quadrante scegliendo quali statistiche vedere e quali, invece, nascondere.

Huawei ha dotato il suo sportwatch dei migliori sensori disponibili sul mercato. La tecnologia TruSeen™ 5.0+ permette di avere un valore della frequenza cardiaca sempre aggiornato e super preciso e l’algoritmo di intelligenza artificiale è in grado di filtrare i disturbi esterni che potrebbero falsificare il dato. Disponibile anche un monitoraggio della frequenza cardiaca per allenamenti ad alta intensità.

Lo sportwatch offre anche un programma di corsa scientifico, con consigli su come migliorare e allenamenti pensati appositamente per il proprio livello. Il Huawei GT Runner integra anche un coach (intelligenza artificiale) che ti sprona a dare il meglio e ti aggiorna in tempo reale sui tempi dell’allenamento. Ottimo anche il sistema di geolocalizzazione che utilizza i cinque principali sistemi GNSS. Presente il barometro che ti avverte in tempo utile se stanno per cambiare le condizioni metereologiche. La batteria ha una durata massima di circa 14 giorni con un utilizzo normale del dispositivo.

HUAWEI Watch GT Runner

Garmin Forerunner 245

Garmin Forerunner 245 è un orologio sportivo pensato appositamente per chi ama correre e allenarsi. Il design è molto semplice e punta tutto sulla leggerezza e sulla facilità di utilizzo. A bordo troviamo tantissime funzioni pensate appositamente per chi ama correre e per chi vuole migliorare il proprio stato di forma. Lo smartwatch mette a disposizione il servizio Garmin Coach che prepara un programma di allenamento pensato per le proprie capacità e risultati da raggiungere: ogni giorno si avranno allenamenti che si sincronizzano in automatico sull’orologio.

I sensori presenti nella scocca offrono statistiche avanzate molto utili come, ad esempio, il valore del VO2 Max, la saturazione dell’ossigeno nel sangue, la frequenza cardiaca al polso, il training status, il training effect, il training load, i minuti di intensità e l’avviso di recupero (tutte metriche che servono a capire il proprio stato di forma). Tutti i dati raccolti possono essere analizzati anche tramite lo smartphone e caricati sull’app Garmin Connect, in modo da confrontarli con quelli della community. La batteria ha un’autonomia di circa 7 giorni.

[amazon box= “B07RCJV4PT" title="Garmin Forerunner 245" no-description]

Polar Pacer PRO

Polar Pacer Pro è lo smartwatch pensato per i veri professionisti della corsa. Lo sportwatch ha funzionalità avanzate che permettono di analizzare in profondità i propri allenamenti e di arrivare nella miglior condizione possibile ai grandi eventi. È come avere un coach personale e anche un laboratorio che analizza il nostro corpo e le nostre performance. Il wearable ha un display MIP (Memory-In-Pixel) che riflette i colori e che diventa più luminoso con la luce, perfetto per chi si allena all’aperto.

Il running watch di Polar fornisce statistiche avanzate come l’andatura, la distanza effettuata, lo sforzo e anche i tempi di recupero. Inoltre, è anche in grado di misurare il VO2 Max, un indicatore fondamentale per capire se si sta migliorando. Per avere una buona forma fisica, è necessario anche avere un buono stato di salute e un cuore in forma. Ed è per questo motivo che il Polar Pacer Pro, oltre a fornire in tempo reale il battito cardiaco, riesce anche a monitorare lo sforzo rapportato alla frequenza cardiaca massima. Tutti i dati raccolti possono essere analizzati sull’app per avere una visione ancora più chiara del proprio stato di salute. La batteria ha un’autonomia di circa 7 giorni e c’è il supporto alla ricarica rapida.

[amazon box= “B09V7V45XP" title="Polar Pacer PRO" no-description]

Suunto 9

Suunto 9 è uno orologio smart multi-sport con più di 80 modalità di allenamento disponibili. Si tratta di un modello top che offre funzionalità avanzate e che è realizzato con le migliori componenti che offre il mercato. Le funzionalità dedicate all’allenamento sono molto interessanti e permettono di analizzare a fondo il proprio stato di salute. Le modalità sportive disponibili sono più di 80, tra cui la corsa (all’aperto e indoor), ciclismo e anche il nuoto, essendo l’orologio impermeabile fino a 100 metri.

Lo sportwatch ha anche una batteria che si scarica in modo intelligente, grazie alla possibilità di scegliere tra quattro diverse modalità di risparmio energetico, in modo da far durare il più possibile la batteria quando si è fuori casa. Immancabile il GPS che traccia il percorso effettuato e permette di capire dove si è spinto di più. Disponibile anche un barometro che ci avverte quando le condizioni metereologiche stanno cambiando. L’orologio è compatibile anche con le principali app fitness come Strava, Endomondo e Adidas Running.

[amazon box= “B07GWS281L" title="Suunto 9" no-description]