Il tuo compagno russa di notte? Ecco lo smartwatch per lui

Con il nuovo aggiornamento dell’app Fitbit arriva un’interessante integrazione: gli smartwatch saranno in grado di capire se stiamo russando mentre dormiamo e, ovviamente, potranno registrare l’informazione e i livelli di rumore raggiunto per riuscire a decifrare le nostre abitudini relative al sonno.

A dare la notizia è il sito web 9to5google che ha effettuato un’analisi dell’APK dell’applicazione, andando a leggere direttamente dalle linee di codice quali saranno le novità che potrebbero essere introdotte nelle prossime versioni dell’app di gestione degli smartwatch Fitbit. Con la release 3.42 dell’app Fitbit, in fase di rilascio tramite Play Store, Google getta le basi per una registrazione ancora più approfondita delle fasi di riposo degli utenti, aggiungendo una utile feature che andrebbe a descrivere in maniera piuttosto mirata l’efficacia delle ore a letto, mettendo sotto osservazione eventuali situazioni che potrebbero determinare circostanze critiche che possono causare un risveglio in preda a stanchezza e sonnolenza.

Fitbit, come scopre se stiamo russando

La funzionalità, denominata "Snore & Noise Detect", consente a Fitbit di attivare il microfono integrato nel momento in cui lo smartwatch rileva l’addormentamento della persona che lo indossa. Ascoltando l’ambiente circostante, sarebbe capace di carpire rumori provocati dall’utente che russa.

Tra i dati che verranno gestiti, vi sarebbero: l’intensità del suono, ovvero quanto è rumoroso il russare prodotto, suoni specifici durante la fase di sonno, in modo da comprendere – nel caso siano più potenti del rumore generato in concomitanza del rilassamento – se provenienti dalla respirazione o da altro.

Facile da immaginare è che, se lo smartwatch dovesse essere posto nelle vicinanze di un congiunto che russa, il dispositivo potrebbe non percepire correttamente la fonte.

Fitbit, così traccia il rumore di quando si russa

I risultati delle registrazioni, una volta analizzati, presenteranno delle percentuali riconducibili al tempo trascorso russando. Si va da meno del 10%, a una fase moderata che tocca dal 10% al 40%, fino a una frequenza elevata se supera il 40% del riposo totale. Oltre a questo, l’orologio intelligente avrà le capacità di tenere sotto controllo il rumore ambientale, ponendolo in una scala che va da "molto calmo" a "molto rumoroso".

IN pratica l’atto del russare verrà monitorato su una scala sonora con 5 livelli, equivalenti ad altrettante soglie di rumore prodotto: da molto calmo (inferiore o pari a 30dBA), calmo (30-50 dBA), moderato (50-70 dBA), rumoroso (70-90 dBA) e molto rumoroso (uguale o superiore a 90dBA).

Russare: sì, ma con il proprio animale guida

Un’altra simpatica caratteristica che servirà per indicare la tipologia di sonno è quella dell’accostamento dell’utilizzatore a un animale particolare. Sebbene sia in una fase iniziale, secondo quanto riportato da 9to5google, i profili dovrebbero prevedere le somiglianze con il riposo dell’orso, del delfino, della giraffa, del canguro, della tartaruga e del colibrì.

Fitbit Versa 2 Smartwatch con monitoraggio del sonno